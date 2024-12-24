أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت رسميًا عملية الترشيح لجوائز مدن المستقبل 2025، إحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال الابتكار الحضري والاستدامة. تُنظم الجوائز كجزء من فعاليات اليوم الثاني من قمة الاستثمار AIM2025 بأبوظبي، لتكريم المبادرات الرائدة والمتميزة في مجال تطوير المدن الذكية والمستدامة.

تهدف جوائز مدن المستقبل إلى إبراز إنجازات الأفراد والمنظمات والمشاريع التي تعيد تشكيل ملامح المدن من خلال الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. وتُعد هذه الجوائز منصة مثالية لتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور الاستدامة والتقنيات الحديثة في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات الحضرية.

وفي هذا السياق، صرّح وليد فرغل، المدير العام لقمة AIM للاستثمار، قائلاً: "تُكرّم جوائز مدن المستقبل المبدعين الذين يسهمون في تحويل المشهد الحضري عبر أفكار ملهمة ومبادرات مؤثرة. إنها منصة تحتفي بالرؤى المستقبلية والمشاريع التي تعمل على تحسين جودة الحياة وتمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة."

فئات الجوائز:

تشمل جوائز مدن المستقبل سبع فئات رئيسية، صُممت لتكريم مختلف جوانب التنمية الحضرية المتميزة وهي جائزة مدينة المستقبل، وتحتفي بالمدن التي تعتمد سياسات مبتكرة وتوظف التكنولوجيا لتعزيز رفاهية السكان وتحسين الخدمات العامة. وجائزة التأثير الاجتماعي والتي تُسلط الضوء على المبادرات التي تعزز المساواة والشمول والمرونة في المجتمعات الحضرية. وجائزة التنقل المستقبلي للجميع وتعمل على تكريم الابتكارات في أنظمة النقل المستدامة التي تضمن الوصول السهل والآمن للجميع.

كما تضمن الفئات جائزة الحلول المستدامة والخضراء والتي تم تخصيصها للمشاريع التي تدعم التنمية الحضرية الصديقة للبيئة وتعزز استدامة الموارد. وجائزة البنية التحتية الذكية لتكريم الاستخدامات التحويلية للتقنيات الذكية التي تعزز الحياة الحضرية وتسهم في تحسين الاتصال. وجائزة الابتكار لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة من القطاع الخاص التي تعزز كفاءة وجودة الحياة في المدن. وأخيرًا جائزة رواد مدينة المستقبل: تحتفي بالأفراد الذين يقودون التغيير الهادف في مجال التنمية الحضرية المستدامة.

تتيح جوائز مدن المستقبل للمشاركين فرصة فريدة للحصول على تقدير عالمي من خلال شبكة AIM الواسعة، مما يعزز سمعتهم ومصداقيتهم في مجال التنمية الحضرية. كما يُعد الفوز بالجوائز شهادة عالمية على التميز والابتكار.

سيتم تقييم الترشيحات من قبل لجنة تحكيم متميزة تضم خبراء في مجالات التخطيط الحضري، الاستدامة، التكنولوجيا، والسياسات العامة. ستعتمد عملية التقييم على عدة معايير، أبرزها الابتكار، الأثر المجتمعي، القابلية للتوسع، الجدوى، ورؤية القيادة.

تستقبل الجائزة طلبات الترشح حتى 28 فبراير 2025. سيتم إخطار المرشحين النهائيين بحلول 10 مارس 2025، وسيكون الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز في 8 أبريل 2025.

ندعو المنظمات، والحكومات، والأفراد الذين يسعون إلى تشكيل مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا للمجتمعات الحضرية على التقدم بطلباتهم. لمزيد من المعلومات حول الأهلية، وإرشادات التقديم، وفئات الجوائز، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للجوائز عبر الرابط: https://futurecities.aimcongress.com/future-cities/awards

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم فعاليات الدورة ال 14 من قمة AIM للاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم. وتنظم القمة باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.

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