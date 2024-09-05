أبوظبي, الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار أن الدورة الرابعة عشرة من القمة والتي ستكون الأكبر على الإطلاق، ستنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، في إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. بهدف جعل "قمة AIM للاستثمار" أكبر قمة عالمية في مجال الاستثمار حول العالم.

وتناقش القمة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، واستعراض الفرص الاستثمارية حول العالم، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن. بحضور ومشاركة نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار والسياسات، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس قمة AIM للاستثمار، أن القمة تعكس رؤية دولة الإمارات الرامية إلى قيادة الجهود العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال معاليه: "تأتي قمة AIM للاستثمار في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية كبيرة، ما يتطلب توحيد الجهود العالمية لضمان تحقيق نمو مستدام وشامل. وتعد القمة منصة مثالية لصياغة سياسات واستراتيجيات استثمارية جديدة تواكب هذه التحولات".

وأضاف الزيودي: "استضافة دولة الإمارات لهذه القمة العالمية يعكس الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن القمة ستكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات التي تساهم في رسم خارطة طريق جديدة لمستقبل الاستثمار العالمي المستدام".

وارتأت اللجنة المنظمة للقمة توسعة نطاق عملها لعام 2025 ومضاعفة مساحة المعرض لتصل لأكثر من 30,000 م2، بالإضافة إلى استضافة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم، مع توقعات بمشاركة +1000 متحدث في +350 جلسة حوارية. ويمكنكم تسجيل رغبتكم بالمشاركة من خلال الرابط www.aimcongress.com .

وتنظم القمة باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة بإضافة محورين جديدين مقارنة بالدورة السابقة، وتشمل محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار على النجاح المستمر ونمو أعداد الحضور في القمة على مدار دوراتها السابقة، قائلًا: " انطلاقًا من النجاح الباهر الذي حققته الدورة السابقة من القمة في استقطاب 12,427 شخصية بارزة من 180 دولة للاحتفاء بهذا الحدث، الذي تضمن 412 جلسة حوارية شارك فيها أكثر من 927 متحدث، تستعد اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار 2025، لتنظيم نسخة أكبر وأفضل، التزاماً منها بمواصلة الرحلة نحو تشكيل اقتصاد عالمي أكثر ازدهاراً وشمولية. "

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