يستضيف المعرض الزراعي المتخصص أكثر من 6,000 صانع قرار من أكثر من 180 بلدًا.

صانع قرار من أكثر من بلدًا. يقدم أكثر من 150 عارضًا ابتكارات في مجالات البستنة والزراعة الرأسية واستزراع الأحياء المائية والمنتجات البيطرية والزراعة المستدامة.



دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، من المقرر إقامة أكبر دورة من AgraME، أعرق معرض ومؤتمر معني بالزراعة وتربية الثروة الحيوانية واستزراع الأحياء المائية في الشرق الأوسط. يُقام الحدث في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، وسيركز على بناء نظام بيئي زراعي أكثر مرونة واستدامة في المنطقة.

يتوافق AgraME مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات لعام 2030، والتي تعطي الأولوية للإنتاج المستدام للغذاء ودمج التقنيات الحديثة، وبذلك فهو يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان الأمن الغذائي. ويُقام الحدث في موقع مشترك مع AgroFarm Middle East، وهو اسم معروف عالميًا ومتخصص في تربية الثروة الحيوانية، ما يشجع على التعاون ويتيح للحضور التعرف على المتخصصين المعنيين والتواصل مع مجموعة متنوعة من المشترين والشركاء تحت سقف واحد.



يشمل المعرض مجموعة واسعة من القطاعات، ومن بينها الزراعة واستزراع الأحياء المائية والبستنة/الزراعة الرأسية وصحة الثروة الحيوانية وتغذيتها والمعدات البيطرية ومستلزماتها، ما يضمن المشاركة الشاملة على مستوى القطاع. يركز الحدث هذا العام بصفة رئيسية على التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية للثروة الحيوانية التي تعد من أساسيات الزراعة المستدامة ورعاية الثروة الحيوانية. وفي ظل الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، يناقش AgraME الحاجة المتزايدة للحصول على خدمات بيطرية متطورة من أجل التوسّع في قطاع تربية الثروة الحيوانية.

في تصريح لألان كيلي، المدير التجاري والاستراتيجي لإنفورما كونكت، قال، "في ظل التقدم الملموس الذي حققته دولة الإمارات في سبيل الوصول إلى أهدافها الطموحة للأمن الغذائي، تفتخر إنفورما كونكت، جنبًا إلى جنب مع AgraME، بكونها في طليعة المساهمين في هذه التطورات. ومن خلال عرض أحدث الابتكارات في مجال الزراعة واستزراع الأحياء المائية وصحة الثروة الحيوانية، نهدف إلى العمل بشكل وثيق مع حكومة الإمارات لدعم رؤيتها لاحتلال الصدارة عالميًا في مجال الأمن الغذائي بحلول عام 2051. ومن هذا المنطلق، يقدم الحدث منصة بالغة الأهمية لتشجيع التعاون ودفع عجلة النمو على مستوى القطاع وتعزيز التزامنا بتحقيق المرونة والاستدامة لمستقبل قطاع الزراعة في المنطقة".

للمرة الأولى، يستضيف AgraME مؤتمر Regenerative Agriculture Middle East، الذي يجمع رواد وخبراء أصحاب رؤية في المجال الزراعي لعقد مناقشات متعمقة حول النهوض بالأمن الغذائي واستعادة النظام البيئي والممارسات المستدامة. يبدأ الحدث بكلمة يلقيها وزير البيئة والتغير المناخي بدولة الإمارات، متبوعة بمواضيع رئيسية مثل الابتكارات في تكنولوجيا الزراعة التجديدية، واستراتيجيات مكافحة التصحر، وعقد شراكات عالمية لتعزيز النمو والمرونة في المستقبل على مستوى المنطقة.



من جانبه، قال أحمد خليل، مدير مجموعة فعاليات AgraME: "بفضل خبرتنا التي تمتد إلى عقدين في تنظيم الفعاليات الزراعية الرائدة، نحن ملتزمون بتقديم أحدث التقنيات والحلول المستدامة للشرق الأوسط. وفي إطار الدورة السادسة عشر من الحدث، سيتم تسليط الضوء على قضايا بالغة الأهمية مثل الأمن الغذائي والمرونة والممارسات التجديدية، تمشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي. AgraME ليس معرضًا فقط، بل هو منصة للابتكار والتعاون وعقد الشراكات طويلة المدى التي ستساعد في تشكيل مستقبل الزراعة في المنطقة بحيث يتميّز بالمرونة والاستدامة".

بالكو أستراليا، شركة رائدة في قطاع تصدير القش، وتشارك في AgraME كراعية رئيسية للحدث. تأسست بالكو عام 1990 وتلعب دورًا فاعلاً في بناء سلسلة توريد زراعي عالمية تضيف قيمة لجميع المعنيين.

في تعليق حول الحدث، أكّد روب لوسون، الرئيس التنفيذي لشركة بالكو أستراليا أن "بالكو أستراليا متحمسة للمساهمة في تطوير قطاع الزراعة بالإمارات. ولا شك في أن ريادتنا في مجال صادرات القش الأسترالية واختبار الجودة وتحليل القيمة الغذائية وتصنيف القش، تساهم باستمرار في رفع المعايير القياسية لقش الشوفان. وسوق الإمارات محل تركيز أساسي بالنسبة لنا، لذا نتطلع لمناقشة أهميته مع عملائنا في AgraME. بالطبع، سيوفر هذا الحدث فرصة قيمة حتى نتفاعل مع رواد القطاع ونوضح مدى التزامنا بتحقيق التميُّز".

سيفتح AgraME 2024 أبوابه للزوّار مجانًا. وسيحظى الحضور بفرصة الالتقاء بأكثر من 150 عارضًا، أما الذين يريدون تعزيز التجربة، فيمكنهم حضور المؤتمر المميز Regenerative Agriculture Middle East، الذي يقام في الموقع نفسه من خلال الحصول على بطاقة الدخول المميزة للموفد بمبلغ 699 دولار. وتتيح هذه البطاقة إمكانية الدخول إلى ملتقى دولي يضم ما يزيد على 300 متخصص، ويقدم أكثر من 22 مناقشة ديناميكية يقودها خبراء في القطاع، وذلك إلى جانب إمكانية الوصول إلى طابق المعرض والندوات المجانية. إضافةً إلى ذلك، سيستفيد الموفدون من الاجتماعات الخاصة مع كبار الشخصيات ورواد القطاع، كما سيتلقون اشتراكًا لمدة عام في Streamly للحصول على ميزة الوصول المستمر لتسجيلات الحدث ومحتوى قيِّم.



معرض AgraME 2024 منصة مثالية، يقدم للزوار والعارضين فرصًا تجارية جديدة، ويسمح بزيادة ظهور العلامة التجارية والتواصل مع العلامات التجارية العالمية. لا تفوت هذه الفرصة لاستكشاف أحدث التطورات التكنولوجية التي من المرتقب أن تُحدِث ثورة في مجال الزراعة على مستوى الشرق الأوسط.

لمحة عن AgraME:

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AgraME هو أعرق معرض ومؤتمر للتكنولوجيا الزراعية يقام في الشرق الأوسط، ويجذب الشركات التي تعمل في مجالات زراعة المحاصيل وتربية الثروة الحيوانية وصحتها واستزراع الأحياء المائية والتكنولوجيا الزراعية من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وعالميًا. يقدم الحدث فرصة مميزة للتواصل مع أهم الأطراف الفاعلة وتسويق أحدث الابتكارات وتقديم مصدر إلهام للزملاء. يقام AgraME تحت مظلة الشركة الأم إنفورما كونكت في موقع مشترك مع AgroFarm ومنطقتَي AquaME وHortiME. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

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