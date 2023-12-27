الدوحة، قطر: يستعد مطار حمد الدولي، للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم، تماشياً مع جاهزية دولة قطر للاستضافة النسخة الثامنة عشر من بطولة كأس آسيا 2023، التي من المقرر أن تُقام من 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير 2024. سيتجه 24 منتخباً من نخبة الفرق في القارة إلى ملاعب قطر للتنافس على اللقب في 51 مباراة شيقة.

و يباشر المطار استعداداته لإثراء تجارب المشجعين، مستنداً على الخبرات العملية السابقة ومنها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. ويتضمن الاستعداد التنسيق والتواصل المستمر بين جميع الشركاء لتعزيز تجارب السفر لجميع الزوار. بالإضافة إلى الشراكات الواسعة مع مقدمي خدمات النقل الأرضي والتي تضمن التنقل السلس من وإلى المطار والمدينة والملاعب. حيث يُمكن للزوار الاختيار من بين خيارات متعددة للنقل العام، بما في ذلك سيارات الأجرة والحافلات والمترو.

وبإمكان المسافرين القادمين إلى الدوحة الاستفادة من الخدمات التي يُوفرها المطار، مثل مكاتب صرف العملات الأجنبية، وخيارات الضيافة، والمتاجر، وأجهزة الصراف الآلي، وأماكن شراء بطاقات sim المحلية، والتي تقع جميعها في صالة القادمين.

كما يمكن للمسافرين الذين لديهم فترة تحويل رحلات تزيد عن 8 ساعات الاستمتاع بجولة في الدوحة من خلال جولات العبور عبر "اكتشف قطر" شركة إدارة الوجهات السياحية من الخطوط الجوية القطرية، وزيارة المدينة خلال بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023.

و تجدر الإشارة إلى توقيع الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، اتفاقية شراكة عالمية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من شأنها أن تعزز من تجربة المشجعين الخاصة بمنافسات كرة القدم الآسيوية خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023. ويستعد مطار حمد الدولي، مقر الخطوط الجوية القطرية، لتعزيز تجربة المشجعين خلال البطولة، وذلك من خلال إقامة منطقة مخصصة للمشجعين تضم أنشطة تفاعلية لمحبي كرة القدم.

و بإمكان المسافرين المغادرين الاستمتاع بالخدمات والعروض التي يقدمها المطار، مثل زيارة الحديقة الاستوائية الداخلية " أورتشارد "، أو استكشاف السوق التراثي سوق المطار، وهو سوق قطري تقليدي يقدم لمحة عن الثقافة المحلية و الضيافة الأصيلة التي تمييز الدولة.

مطار حمد الدولي مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024. يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني التابع لشركة سكاي تراكس والتصويت للمطار ضمن فئة أفضل مطار في العالم:

https://www.worldairportsurvey.com/Surveys/AR_Airport/best_airport.html

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مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم



يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم.



وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين.



وبفضل تميزه والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لمسافريه، فاز مطار حمد الدولي بالعديد من الألقاب التي أبرزها "أفضل مطار بالعالم" في عامي 2021 و 2022، و"ثاني أفضل مطار بالعالم" في عام 2023، و"أفضل مطار في الفئة من 15 إلى 20 مليون مسافر"، و"أفضل مطار بالعالم للتسوق" في عام 2023 و"أنظف مطار في الشرق الأوسط" لعام 2023 و"أفضل مطار في الشرق الأوسط " للسنة التاسعة على التوالي وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023.

وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل كبير وتعزيز عروضه متعددة الأبعاد. وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون "مطار المستقبل"، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

مطار حمد الدولي مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024. يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني التابع لشركة سكاي تراكس والتصويت للمطار ضمن فئة أفضل مطار في العالم: https://www.worldairportsurvey.com/Surveys/AR_Airport/best_airport.html



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمطار حمد الدولي www.dohahamadairport.com