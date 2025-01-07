أبوظبي: أعلنت مبادرة ADIB Ventures، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي وبالشراكة مع "مركز الابتكار" التابع لمركز دبي المالي العالمي اسم الفائز في تحدي "الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي" (Gen AI). الذي أطلقته الجهتان بهدف تعزيز جهود تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وتبسيط العمليات وتحسين تجربة المتعاملين.

وكان تحدي "الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي" (Gen AI) قد قدم للشركات الناشئة والمبتكرين في مجال التقنيات من جميع أنحاء العالم، الفرصة لاستعراض منتجاتهم وحلولهم المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة أمام مسؤولي "مصرف أبوظبي الإسلامي"، وتوفير الفرصة للفائزين بالتعاون مع المصرف، لاختبار مدى فعالية حلولهم المتطورة في بيئة مصرفية حقيقية، مع إمكانية إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل.

ويؤكد "مصرف أبوظبي الإسلامي" من خلال تحدي Gen AI ، التزامه الراسخ بدفع وتعزيز جهود الابتكار في مجال الخدمات المصرفية، فمن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، سعى التحدي إلى تقديم حلول توفر القيمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وإعادة تعريف تجارب المتعاملين، حيث شملت مجالات تركيزه الرئيسية، استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات وتحسين عمليات المكاتب الخلفية وتطوير تجارب مصرفية مخصصة وسلسة.

وفازت بجائزة تحدي GEN AI "ديب أوبينيون – DeepOpinion"، وهي منصة تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي وتتخذ من النمسا مقرًا لها، وتتخصص في فهم اللغة الطبيعية وتحليل المعلومات الواردة في المستندات. وتركز المنصة على أتمتة سير العمليات المعقدة مثل معالجة المستندات وتحسين خدمة المتعاملين. وتتوافق هذه القدرات بشكل وثيق مع رؤية "مصرف أبوظبي الإسلامي" لتحقيق التميز التشغيلي والتحول الرقمي في القطاع المصرفي.

وفي تعليق له على إعلان الفائز في التحدي، قال فيرناندو بلازا لوبيز، رئيس الشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "لقد برهن "تحدي الابتكار التوليدي للذكاء الاصطناعي" على نهجنا التقدمي الذي نتبناه في "مصرف أبوظبي الإسلامي" في ما يخص مجال الخدمات المصرفية. فنحن لا نستشرف مستقبل القطاع وحسب، بل نسهم بشكل عملي في وضع تصوراته وأسسه وتحسينها. ومن خلال الشراكة مع "مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي"، أنشأنا منصة للمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي لطرح أفكارهم التحويلية وفتح المجال أمامهم للتعاون مع المصرف لإعادة تعريف ما يمكن أن تحققه الخدمات المصرفية."

وأضاف لوبيز: "يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي قدرات رائدة ترتقي بإمكانات الخدمات المصرفية. ومن خلال هذا التحدي، استفدنا من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى علاقات المتعاملين، وتمهيد الطريق نحو عصر جديد من التحول الرقمي في القطاع المالي."

وتهدف مبادرة ADIB Ventures من خلال إطلاقها لتحدي "الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي" (Gen AI)، إبراز مكانتها ودورها المؤثر في تطوير منظومة شاملة وإقليمية للذكاء الاصطناعي، وبناء شراكات أقوى مع المبتكرين وتعزيز دورهم في تحفيز تحول قطاع الخدمات المالية.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 223 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في خمسة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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