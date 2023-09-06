أسبوع المناخ الأفريقي (ACW) 2023

تصريح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "خلال فعاليات أسبوع المناخ الأفريقي (ACW) 2023 في كينيا، تابعتُ المناقشات رفيعة المستوى حول معالجة القضايا البيئية الملحّة في العالم، والتي شاركت فيها نخبة من القيادات في مجالات السياسة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية وممثلي المجتمع المدني. وستساهم هذه المناقشات بتمهيد الطريق أمام تحقيق نتائج إيجابية خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (مؤتمر الأطراف COP28)، والذي سينعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي فهي تمثّل فرصة ثمينة لتفعيل المناقشات حول عدد من الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال مؤتمر المناخ القادم.

تركّزت بعض الجلسات التي عقدت خلال ملتقى أسبوع المناخ الأفريقي حول الطاقة والصناعة والنفايات والمياه والغذاء؛ وهي قطاعات تحظى بالأهمية لدينا في المشرق؛ حيث نعمل على تسهيل التمويلات فيها انطلاقًا من الدور الهام للقطاع المصرفي بالتعاون مع الهيئات الحكومية والقيادات في سائر القطاعات على مستوى العالم، للمساهمة بتدفق رؤوس الأموال اللازمة لمشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطاقة المتجدّدة ومعالجة مياه الصرف. كما أنّنا ملتزمون باستكشاف الأدوات المالية اللازمة لتسريع التحوّل في قطاع الطاقة وتمكين آليات التمويل اللازمة لتحسين الملاءمة المصرفية لمشاريع الطاقة المتجدّدة ومعالجة المياه، بالإضافة إلى إطلاق الاستثمارات اللازمة لتمكين التخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاعات الاقتصادية.

ويعتبر أسلوب هيكلة الصفقات والمشاريع المستدامة عنصرًا حيويًا في اجتذاب مصادر جديدة للسيولة؛ حيث شهدنا بعض التطورات المثيرة للاهتمام على هذا الصعيد. وعلى سبيل المثال، تُوفّر سندات المشاريع بديلًا عن إعادة التمويل، ويتزايد استخدام هذه السندات لإعادة تمويل برامج الطاقة النظيفة. وتجدر الإشارة إلى أنّ تمويل المشاريع يُمثّل ضرورة أساسية لتطوير هذا القطاع، ولذا، ينبغي إجراء التحسينات التنظيمية والسياسات الملائمة لمواكبة هذا التطور، كي نتمكن من تحقيق الاستفادة الكاملة عبر تمويل هذه المشاريع.

وانطلاقًا من دورنا في المشرق، فإنّنا نثق بقدرتنا على إحداث فارق أكبر عبر توجيه تدفقات رأس المال وتزويد عملائنا بحلول تتجاوز نطاق التمويل. ولتحقيق هذه الغاية، نعمل على مقربة من عملائنا لتقديم المشورة لهم حول كيفية التحوّل إلى اعتماد ممارسات أكثر استدامة، وإدارة المخاطر، والحصول على التمويل المستدام الملائم لاحتياجاتهم الخاصة. ويشمل ذلك تمويل نفقات رأس المال، والنفقات التشغيلية، وصولًا إلى إعادة تدريب الموظفين والتوعية بالعلامة التجارية. كما نقوم أيضًا بتوفير أدوات التمويل المستدام؛ مثل السندات والقروض الخضراء والمجتمعية المرتبطة بشؤون الاستدامة، ونسعى لتكثيف جهودنا الهادفة إلى توفير التمويل المستدام على مدى السنوات السبع المقبلة، مع خططنا المستقبلية لزيادة تسهيلات التمويل المستدام التي وفّرناها بقيمة 20 مليار دولار حتى الآن، والوصول بها إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.

وبناءً على روح التعاون التي ظهرت خلال المشاركة في أسبوع المناخ الأفريقي قبيل انعقاد (مؤتمر الأطراف COP28)، ينبغي علينا أن نتبنّى نهج التعاون والشراكات الدولية بما يتعدّى توفير التدفقات النقدية، وصولًا إلى تحديد السياسات ونماذج الأعمال الجديدة والممارسات التنظيمية واعتماد أفضل الممارسات التقنية التي تعتبر عنصرًا حيويًا لتسريع جهود التحوّل نحو الاستدامة. ويمكننا تعزيز هذه الجهود من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تشمل الحكومات والهيئات التنظيمية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف والمصارف الإقليمية والوطنية القادرة على المساهمة بدور هام في دعم التمويل المستدام عبر مساعدة السوق في تخصيص الموارد بطريقة أكثر استدامة وتعزيز قدرات القطاع الخاص على القيام بذلك".

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