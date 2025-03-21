اختتم المؤتمر الدولي الذي نظمه المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) بالشراكة مع عدد من المؤسسات والشركات المحلية المرموقة أعماله والتي امتدت على مدار يومين بحضور أكثر من 300 خبير وباحث من 14 دولة مختلفة حيث أعلن عن العديد من التوصيات المتعلقة بتكنلوجيا واستدامة الخرسانة.

وقد تمحورت فعاليات المؤتمر حول تعزيز الاستدامة في مجال الخرسانة والبناء حيث شهد المؤتمر مشاركة خبراء وممثلين من جهات حكومية، إلى جانب مشاركة طلبة وأكاديميين من جامعات الدولة، بما في ذلك جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، الجامعة الأمريكية في دبي، وجامعة أبوظبي.

وقدم طلبة الجامعات أبحاثًا ومشاريع مبتكرة في مجال الخرسانة الخضراء، ما يعكس اهتمام المؤسسات الأكاديمية بتطوير القطاع الهندسي وتطبيق أحدث المعايير البيئية حيث تفاعل الطلاب مع المتخصصين في هذا المجال وساهمت بتطوير وصقل المعرفة لدى الطلاب المشاركين.

وشارك الأستاذ البروفيسور مفيد السامرائي، مستشار أول لدى أكاديمية الشارقة للبحوث والمستشار التعليمي في برنامج (جاهرين) برعاية الشارقة القابضة وعضو في المؤتمر بمحاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومعيارACI 562: مستقبل تكنولوجيا الخرسانة في التقييم والإصلاح" حيث تناول فيها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تقنيات تقييم وإصلاح الهياكل الخرسانية وفق أحدث المعايير العالمية، وأهمية تبني التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة المنشآت والبنية التحتية.

وقد أكد مايكل بول ، رئيس المعهد الأمريكي للخرسانة على أهمية هذا المؤتمر كمنصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، مشيدًا بدور دولة الامارات في دعم جهود الاستدامة في قطاع البناء.

وخرج المؤتمر بعدة توصيات، منها ضرورة تعزيز استخدام الخرسانة منخفضة الكربون وتطبيق معايير البناء المستدامة، إلى جانب الاستثمار في تقنيات إعادة تدوير المخلفات الإنشائية والتوسع في استخدام الألياف المقواة كبديل لتعزيز متانة الهياكل الخرسانية. كما تمت مناقشة أهمية تطوير حلول مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية للبناء، مثل الاستفادة من المواد البديلة في إنتاج الأسمنت، وتحسين كفاءة عمليات الصيانة والإصلاح باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وشددت التوصيات على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الأبحاث التطبيقية والممارسات المبتكرة في البناء المستدام.

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