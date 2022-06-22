يعكس التحدي الذي تم استضافته كجزء من تحدي «البحرين سوبرنوفا 2022»، التزام بنك المستقبل بتطوير تجارب مصرفية رقمية أولًا للعملاء من الشركات والأفراد.

المنامة، البحرين: يدعو بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقدمي حلول الاستشارات المالية المستقلة للمشاركة في تحدي الابتكار الذي يستضيفه كجزء من تحدي «البحرين سوبرنوفا 2022»، بقيادة مصرف البحرين المركزي. ويهدف التحدي، الذي يختتم نشاطاته في 26 يونيو 2022، إلى اكتشاف حلول تكنولوجية فريدة وذلك بغرض تمكين المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي لدى البنك "فاطمة"، ليكون بمثابة مستشار مالي مستقل للشركات والأفراد.

وتأتي هذه الدعوة كجزء من برنامج التحول الرقمي الشامل متعدد السنوات لمجموعة بنك ABC، والذي يهدف إلى بناء "بنك المستقبل" الذي يركز على العميل، بهدف قيادة التحول الرقمي في الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

ويُعد التحدي مفتوحًا أمام مقدمي الحلول على المستوى الإقليمي والعالمي للاستفادة من النظم البيئية المصرفية المفتوحة. كما سيتم استخدام الحل المقترح لتمكين المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدى البنك "فاطمة"، لتكون بمثابة "مستشار مالي رقمي" ذكي، إضافة إلى زيادة قدراتها الحالية في دعم العملاء.

وتعليقًا على تحدي الابتكار، قال الدكتور يوسف الماس، رئيس الابتكار للمجموعة في بنك ABC: " نحن في بنك ABC نرى أن مستقبل الخدمات المصرفية سيكون مختلف جدًا عما هو عليه اليوم. ونتطلع إلى قيادة عملية بناء ورسم مستقبل الصيرفة لتكون متكاملة، حدسية، وأكثر مرونة لعملائنا ".

وأضاف الدكتور: "سيتم منح الحل الفائز فرصة لاستكمال قدرات الذكاء الاصطناعي الخاص بالمحادثات المماثلة للمحادثات البشرية الخاصة بالمساعد الرقمي لدينا؛ وذلك لتقديم خدمات استشارية مالية فورية للعملاء من الشركات والأفراد في الوقت الذي يناسبهم، كما سيمكن البنك من التواصل بشكل فعّال بلغة الإشارة، وتحفيز الشمول المالي في المنطقة في نهاية المطاف".

ومن الضروري أن ينجح الحل المقترح في ربط "المساعد الرقمي" لدى البنك بالبنية التحتية المصرفية المفتوحة لتمكينه من تقديم خدمات استشارية مالية شاملة من خلال تجربة مصرفية غير احتكاكية وآمنة وسلسة، كما يجب أن يقدم الحل المقترح للمساعد الرقمي حالات الاستخدام المناسبة وقدرات التمثيل المرئي للبيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات. وتتوافر جميع المعايير الخاصة بالتحدي بشكل كامل والمتطلبات الفنية والشروط والأحكام عبر منصة "Finhub973" الرقمية عبر الإنترنت.

وسيتم الإعلان عن الفائز في الخامس من يوليو، وذلك بعد جولتين من التصفيات في تاريخ 30 يونيو وتاريخ 7 يوليو، وإذا كان الفائز متأهبًا، فسيتم منحه فرصة تطوير إثبات المفهوم من خلال دمج الحل المقترح مع المساعد الرقمي لدى البنك "فاطمة".

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عن بنك ABC

هو مصرف رائد في المنطقة، ويقدم مجموعة مبتكرة من الخدمات المصرفية الشاملة، ومنتجات تشمل الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، والعمليات المصرفية (تمويل التجارة وإدارة النقد)، وتمويل المشاريع وهيكلة التمويلات، والقروض المجمّعة، ومنتجات الخزانة والأسواق المالية، والخدمات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكته لبنوك التجزئة في الأردن ومصر وتونس والجزائر وبنك "إلى" الرقمي الذي يقدم خدماته عبر الهاتف النقال فقط في البحرين.