أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تألقت طائرة إيرباص A380 الشهيرة التابعة للاتحاد للطيران بتحليق مذهل فوق حلبة ياس مارينا للإعلان عن بدء سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2024 اليوم.

وقبل دقائق من بدء السباق النهائي للفورمولا واحد للعام، حلّقت طائرة إيرباص A380 العملاقة التابعة للاتحاد للطيران فوق خط الانطلاق وعلى ارتفاع 500 قدم فقط ليكون هذا أدنى تحليق تقوم به طائرة تابعة للشركة فوق الحلبة.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يعتبر سباق جائزة أبوظبي الكبرى جوهرة في تقويم أبوظبي، حيث يجذب الآلاف من الزوار الدوليين وملايين المشاهدين حول العالم.

"يسعدنا أن نحلق بطائرة إيرباص A380 التابعة للاتحاد للطيران فوق حلبة ياس مارينا في تقليد أصبح يمثل بداية السباق".

وقاد التحليق الجوي لهذا العام الكابتن عادل الزبيدي كطيار قائد، والكابتن هاريس كينيغوس، والكابتن زياد النادي، والكابتن عزيزان بن عثمان.

وأضاف نيفيس: "إن الشراكة مع الفرق والفعاليات الرياضية الكبرى حول العالم تساعدنا على التواصل بشكل أوثق مع ضيوفنا، ويسعدنا هذا العام الترحيب بمشجعي الفورمولا 1 في فعالية الاتحاد للطيران في قرية الفورمولا 1 بالإضافة إلى أعضاء ضيف الاتحاد المؤهلين لتجربة الضيافة على التل".

بالإضافة إلى الاستمتاع بالإثارة على المضمار، أعادت الاتحاد للطيران تجربة الضيافة على التل الشهيرة لأعضاء ضيف الاتحاد من الفئة البلاتينية والأعضاء الذهبيين الذين يحملون بطاقات ائتمان شريكة ذات علامة تجارية مشتركة. تقع صالة ضيوف الاتحاد الحصرية بين تلة أبوظبي والمدرج الرئيسي، وبعد النجاح الذي حققته الفعالية العام الماضي، أصبحت الضيافة هذا العام أكبر وأفضل.

في قرية الفورمولا 1، استمتع المشجعون بالعروض الطهوية التي تقدمها الاتحاد، ومنطقة الأطفال، والفعاليات التي تقام بالتعاون مع تشيناي سوبر كينجز ومانشستر سيتي إف سي، وميزة التقاط الصور الشخصية، وكانت لديهم الفرصة لتجربة مهاراتهم في أجهزة المحاكاة.

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