المــملكة الــعربــية الــسعوديــة – الــريــاض: رفـــع محـــمد عـــبد الله أبـــونـــيان مـــؤســـس ورئـــيس مجـــلس إدارة أكـــوا بـــاور ، بـــاســـمه ونـــيابـــة عـــن مـــنسوبـــي الشـــركـــة، خـــالـــص الـــتهانـــي والـــتبريـــكات لمـــقام خـــادم الحـــرمـــين الشـــريـــفين المـــلك ســـلمان بـــن عـبدالـعزيـز آل سـعود ، وصـاحـب الـسمو المـلكي الأمـير محـمد بـن سـلمان ولـي العهـد، رئـيس مجـلس الـوزراء -حـفظهما الله- بـمناسـبة الـــيوم الـــوطـــني 93؛ داعــيا المـــولـــى عـــز وجـــل أن يـــديـــم عـــلى المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة حكومةً وشعباً عـــزهـــا ومجـــدهـــا، وأن تـــنعم بـــالأمـــن والاســـتقرار والرخاء.

وقـال أبـونـيان: "نفخـر فـي أكـوا بـاور بـكونـنا شـركـة وطـنية بتواجد عالمي تـلتزم بـدعـم أهـداف رؤيـة 2030، عـن طـريـق تـنمية قـطاع الـطاقـة المتجـددة وتحـــلية المـــياه والـــهيدروجـــين الأخـــضر، والخـــدمـــات المـــصاحـــبة؛ مـــن خـــلال اســـتثماراتـــنا المحلية والعالمية، وتـــوطـــين الـــتقنية، والـــتنوع فـــي مــشاريــعنا مــع الشــركــاء عــلى الــصعيديــن المحــلي والــعالمــي، والــعمل عــلى مــشاريــع نــوعــية عــملاقــة تــساعــد فــي خــلق فــرص وظــيفية، والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل فيها اقتصاديا واجتماعيا".

وأضـاف أبـونـيان: "فـي الـوقـت الـذي نسـتعد بـه لـلاحـتفال بـالـيوم الـوطـني الـثالـث والـتسعين؛ تشهـد مـملكتنا الـحبيبة تـقدمـاً مـلموسـاً فـي كــافــة المــجالات. وبــتوجــيها ٍت وحــكمة خــادم الحــرمــين الشــريــفين المــلك ســلمان بــن عــبد الــعزيــز آل ســعود، ورؤيــة صــاحــب الــسمو المــلكي الأمـــير محـــمد بـــن ســـلمان بـــن عـــبد الـــعزيـــز آل ســـعود، ولـــي العهـــد رئـــيس مجـــلس الـــوزراء -حـــفظهما الله- أصـــبحت المـــملكة خـــلال فـــترة قصيرة في مصافي الدول المتقدمة".

وتـابـع: "يـبقى تـنويـع اقـتصادنـا الـوطـني أحـد الأهـداف الـرئـيسة الـتي نـسعى إلـى المـساهـمة بـتحقيقها فـي شـركـة أكـوا بـاور الـسعوديـة، حــيث نــعمل عــلى تــخفيض تــكالــيف انــتاج الكهــربــاء وتحــلية المــياه والــهيدروجــين الأخــضر لــتحقيق أهــداف هــذا الــتحول، والمساهمة في جعل المــملكة الــعربــية الــسعوديــة لاعــباً رئــيساً فــي خــريــطة الــطاقــة المتجــددة عــالمــياً، الأمــر الــذي يــمّكننا مــن الاســتفادة مــن هــذه الإمــكانــات الــهائــلة للعمل على خفض اعتمادنا على الوقود الأحفوري، وانتاج وقود متجدد من خلال الهيدروجين الأخضر، وبالتالي تحقيق أهدافنا".

وأكـد أبـو نـيان الـتزام أكـوا بـاور فـي المساهمة بضـمان تحسـين جـودة حـياة المـجتمعات الـتي تـتواجـد بـها فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة وخـارجـها؛ مشــدداً عــلى دور الشــركــة فــي تــمهيد الــطريــق لــلأجــيال الــقادمــة، وتــأهــيلهم لــيكونــوا قــادةً فــي ريــادة الــطاقــة بــالــعالــم مســتلهمة مــقولــة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ) الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية (.

ووجــه أبــونــيان رســالــة إلــى الشــباب الــسعودي الــطموح قــائــلاً: "نــدرك أن هــذا الــجيل الــشاب ســيعزز تــنمية مــملكتنا ونــهضتها، ونــعمليوماً بعد يوم على تزويدهم بالمهارات اللازمة التي ستمكنهم من حمل رايتنا نحو مستقبل أكثر استدامة".

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" شركة سعودية مُدرجة، رائدة في مجال تحول الطاقة (الرمز في تداول 2082)؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام .2004 تضمّ "أكوا باور" ما يزيد عن 4,000 موظف، وتتواجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط آسيا، وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور 77 "مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ 293 مليار ريال سعودي (78.2 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 50.4 جيجاواط، وإدارة 6.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الطاقة والمياه المحلاة بشكلٍ مستدام وموثوق، وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة للمجتمعات. للمزيد: www.acwapower.com