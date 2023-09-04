فتح باب التسجيل في الموسم المقبل، بما في ذلك فعاليات BIG 5 برعاية صيدلية أستر والفعالية الرئيسية المؤهلة لبطولة العالم UCI Gran Fondo يوم الأحد 25 فبراير 2024.

الكشف عن مدينة إكسبو دبي شريكًا استراتيجيًا رسميًا للتحدي، لتقدم صيغة جديدة ومبتكرة للسباق الكلاسيكي في دبي ومناطق جديدة للبداية والنهاية وتغييرات في مسارات السباق

انسجامًا مع عام الاستدامة، سبينس الإمارات يدعو المشاركين المسجلين للمساهمة في هدفه بزراعة 2,500 شجرة بواسطة الكيلومترات التي يقطعونها على دراجاتهم خلال فعاليات تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية

الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشف تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، رسميًا عن شراكته الاستراتيجية الجديدة مع مدينة إكسبو دبي لتكون شريكًا جديدًا للفعالية ومسارها للعام 2024.

وفي أعقاب موسم قياسي عام 2023 شهد مشاركة أكثر من 2,200 درّاج في التحديات التي جابت شوارع دبي الحيوية، يستعد التحدي لنسخة جديدة وتجربة أروع.

فقد فتح تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية باب التسجيل في الفعالية الرئيسية وفي سباقات الإحماء للأفراد للعام 2024، كما كشف عن شراكة استراتيجية جديدة تمامًا مع مدينة إكسبو دبي. ويأتي التعاون بين الجهة المنظمة والوجهة المرموقة ليكون أساسًا لتجربة شاملة في المنافسة تقدم للمشاركين وجهة إضافية مذهلة وتصميمًا أفضل لمسارات السباق، وفرصًا أفضل للمشاركة في السباق السنوي.

وتستضيف مدينة إكسبو دبي تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية بكامله، حيث توجد نقاط البداية والنهاية وقرية السباق بأكملها في هذه الوجهة الفريدة.

في تعليقها على الشراكة قالت آمنة بالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: "تركّز مدينة إكسبو دبي على الرفاه والاستدامة كقيم جوهرية، وتحرص على اشراك أفراد المجتمع في الأنشطة التي تسهم في اتباع نمط حياة صحي وأكثر سعادة. ويسرنا أن نكون الشريك الاستراتيجي لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية هذا العام، حيث نتطلع إلى استقبال المتسابقين والجماهير في تجربة فريدة في مدينتنا الاستثنائية."

من الجدير بالذكر أن الفعالية أطلقت رسميًا نسختها الرابعة عشرة وأكدت موعد الفعالية الرئيسية في الخامس والعشرين من فبراير 2024، حيث يشهد الموسم تصميمًا جديدًا للفعالية التي تمتد بمسار بطول 92 كيلومترًا في أنحاء مدينة دبي، وتعد أحد سباقات التأهل لبطولة العالم Gran Fondo التي يقيمها الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وذلك للعام الثالث على التوالي. وسيتأهل أفضل 20 بالمائة من المشاركين في كل فئة للمنافسة في النهائيات التي تقام في سبتمبر 2024 بمدينة آلبورج في الدنمارك.

كما إن عودة التحدي لهذا العام تمثل إيذانًا ببدء التسجيل في سباقات BIG 5 الشهيرة في الفعالية برعاية صيدلية أستر، والتي تتضمن أربعة سباقات للإحماء تتدرج في صعوبتها وتمثل خارطة طريق للوصول إلى السباق الخامس والنهائي لمسافة 92 كيلومترًا، ما يمنح الدراجين فرصة تعزيز سرعتهم على طرق حلبة القدرة في الأشهر التي تسبق إقامة الفعالية. ، وفقاً لإعلان المنظمين, الجولة Build-Up Ride 3 تقام بتاريخ 3 ديسمبر.

وإلى جانب المخطط الجديد للفعالية هذا العام، كشفت الجهات المنظّمة عن شراكة ومبادرة بيئية مع سبينس تضفي لمسة فريدة على سباقات الإحماء وتركّز على حماية الجمال الطبيعي للكوكب عبر زراعة آلاف الأشجار. وقد دعا فريق سبينس للدراجات الهوائية المشاركين المسجلين للانضمام إلى فريقهم والمساهمة معهم في هذه الجهود الرائعة الصديقة للبيئة عبر تطبيق Active Giving الذي يحوّل نشاطك البدني إلى مساهمات في المشاريع البيئية.

وفيما يتطلع المشاركون إلى تحقيق هدفهم الجماعي بالوصول إلى 2,500 شجرة بالتزامن مع انتهاء سباقات الإحماء، تتحول جهود الجميع في قيادة الدراجات إلى قوة دافعة نحو التغيير الإيجابي في البيئة. ويمكن للدراجين المسجلين الانضمام إلى فريق سبينس. ما على الراغبين بالمشاركة سوى تحميل تطبيق Active Giving باستخدام الرمز الخاص ليصبحوا مساهمين فعالين في هذه الجهود المؤثرة.

يذكر أن تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية يقام هذا العام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي وسبينس ودبي 92، وهو واحد من أبرز السباقات المرموقة في الشرق الأوسط حيث يستقطب آلاف الدراجين من جميع أنحاء العالم سنويًا.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل في الفعاليات، يمكنكم زيارة الرابط: www.cyclechallenge.ae

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