الكويت – حصلت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية على شهادة المطابقة لمواصفة الأيزو 9001:2015 بالتعاون مع "أبوغزاله للاستشارات والملكية الفكرية".

وكانت "أبوغزاله للاستشارات" قد ساهمت في تنفيذ مشروع "تطبيق نظام إدارة الجودة بحسب مواصفة الآيزو ISO 9001: 2015 ورفع مستوى الأداء في إدارة ومراكز شؤون المستهلكين وإدارة الرقابة وضبط الجودة" في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وحصلت الوزارة على الشهادة من قبل الجهة المانحة الألمانية TUV Hessenبعد إتمام عملية التدقيق الخارجي وتأهيل كل من إدارة التفتيش والتدقيق والرقابة بقطاع الوزير وإدارة خدمات العملاء والمراكز التابعة لها وعددها (13) مركزاً لخدمات العملاء للحصول على شهادة الجودة العالمية الأيزو. إن حصول الوزارة على هذه الشهادة يثبت بأن نظام إدارة الجودة في الإدارات المشمولة يطابق بنود المواصفة من ناحية، كما يؤكد فعالية تطبيق إجراءات النظام من ناحية أخرى.

واحتفل كل من مكتب أبوغزاله للاستشارات والملكية الفكرية في الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالحصول على شهادة الجودة العالمية – الأيزو 9001 وتم تسليم الشهادات وتكريم الإدارات المعنية والمراكز التابعة من قبل وكيل الوزارة بالتكليف المهندس خليفة الفريج في المقر الرئيسي للوزارة.

يشار إلى أن طلال أبوغزاله للاستشارات تعمل من خلال مكاتب مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" التي يزيد عددها عن 100 مكتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، بالإضافة إلى مكاتب التمثيل المنتشرة في كلٍ من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية، وعبر شبكة من الخبراء والمختصين، لتقدم أفضل خدمات الاستشارات الإدارية للشركات والمؤسسات المحلية والدولية وفقا لأفضل الممارسات المتعارف عليها في هذا المجال.

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