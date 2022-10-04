ينطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة

حفل رسمي وبرامج وعروض حصرية احتفاء باليوبيل الذهبي للحدث

كيلو من الذهب والعديد من الجوائز القيّمة بانتظار الزوار

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً فعاليات النسخة الـ 50 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 5-9 أكتوبر الحالي، وسط مشاركة أكثر من 400 عارض من ممثلي كبرى الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، وبحضور متألق لنحو 500 علامة تجارية محلية وعالمية، ونخبة من كبار صانعي ومصممي الساعات الفاخرة.

واحتفاءاً باليوبيل الذهبي للحدث سيشهد المعرض حفلاً رسمي بحضور كبار المسؤولين ووفود رسمية دولية وشخصيات فنية مشهورة ونخبة من ألمع النجوم، إلى جانب برامج وأنشطة مبتكرة تنظم للمرة الأولى وعروضاً حصرية للمجوهرات الراقية والفاخرة التي تضم مجموعة من القطع المختارة بعناية والمصمّمة ببراعة مع أحجار نادرة، فضلاً عن تشكيلة واسعة من الساعات التي أبدعها ألمع الصانعين العالميين بأعلى مستويات المهارة الفنّية والابتكار التكنولوجي.

تجمع عالمي

ويشكل الحدث واحداً من أكبر التجمعات العالمية للشركات والتجار واللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات، مع تسجيله هذا العام للمرة الأولى مشاركات دولية متنوعة من أمريكا

اللاتينية وإفريقيا، بالإضافة إلى نخبة من أهم الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، من البحرين وبلغاريا والصين واليابان والكويت ولبنان وليتوانيا وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وبولندا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليمن.

أهم أسواق المجوهرات العالمية

ويتميز الحدث الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع بتواجد أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات والتي ستقدم لزوار المعرض تجربة استشكاف أفخم التصاميم الحصرية من الذهب والألماس التي تحمل توقيع أهم الأسماء على مستوى العالم، حيث سيشهد الحدث مشاركة كل من إيطاليا والهند بنحو 110 شركات إلى جانب عدد من الشركات من سنغافورة وتايلند.

كيلو من الذهب بانتظار الزوار

وإلى جانب التمتع برحلة مميزة في عالم المجوهرات الساحرة والعروض الحصرية على أحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المصممة وفق أعلى مستويات التقنية والإبداع، سيحظى زوار المعرض بفرصة الفوز في السحوبات اليومية بجوائز قيّمة من المجوهرات والألماس، بالإضافة إلى السحب الكبير الذي يتم في اليوم الأخير من المعرض على كيلوجرام من الذهب، مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم.

المنتدى الدولي لمصممي المجوهرات

وسيشهد الحدث في يومه الثالث تنظيم المنتدى الدولي لمصممي المجوهرات، بمشاركة واسعة من أبرز مؤسسات ومعاهد التصميم حول العالم، وكبار المتحدثين، وأهم اللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى ذلك سيتضمن المعرض عقد العديد من الورش والندوات التثقيفية، عن طريق نخبة من المدربين الخبراء الذين سيزودون الزوار بالمعلومات عن جوانب مختلفة من الأحجار الكريمة والمجوهرات، والماس واللؤلؤ حيث أنواعها وطرق استخراجها ودولها الرائدة، وكيفية قراءة تقارير وتصنيفات الأحجار الكريمة عند شراء المجوهرات.

ويفتح المعرض الذي تنظم فعالياته بالتعاون مع عدد من الشركاء من ضمنهم مجوهرات الشعيبي، وشركة الرميزان للمجوهرات، ولاماركيز، وهازوريلال، وكورانا، وروزيلا للمجوهرات، ومجموعة روز، أبوابه للزوار أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساء، ويوم الجمعة من 3 عصراً حتى 10 مساء.

#بياناتحكومية

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