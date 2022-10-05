دخول مجاني لمتحف المحطة اليوم 5 أكتوبر

تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف بيوم الإمارات للطيران المدني وبذكرى مرور 90عاماً على هبوط أول طائرة على أرض محطة الشارقة الجوية التي كانت أول مطار في المنطقة و سميت محلياً باسم ”المحطة" لتشكل وقتها حلقة وصل بين الشرق والغرب، وذلك من خلال تنظيم معرضٍ ”محطة الشارقة الجوية: أول هبوط قبل 90 عاماً“ وعددٍ من الفعاليات لتسليط الضوء على الازدهار والتطور الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطيران.

ويأتي احتفال الهيئة بهبوط الطائرة الذي كان بغرض الاستراحة والتزود بالوقود في أول مطار جوي مدني عرف للبريطانيين في ”الإمارات المتصالحة“ والذي تم بناءه بين عامي 1932 و9331 لتربط عبره الخطوط الجوية الإمبراطورية بين بريطانيا بالهند وأستراليا، بهدف إلقاء الضوء على أهمية متحف المحطة كأول مطار يفتتح في الدولة والمنطقة.

افتتحت المعرض سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف بحضور كل من الدكتور ويبر ندورو المدير العام لمنظمة إيكروم والدكتور زكي اصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي ”إيكروم - الشارقة“.

وقالت سعادتها أن الاحتفال يأتي تقديراً لتاريخ المطار الأول في الدولة ويسهم في إبراز مكانة إمارة الشارقة ودورها المحوري في

الانفتاح على ثقافات وحضارات الآخرين من خلال أول مطار في المنطقة.

وأضافت سعادتها أن اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله بالمحطة، برز من خلال تأليف سموه كتاباً بعنوان "محطة الشارقة الجوية بين الشرق والغرب"، الذي وثق من خلاله التواريخ والاتفاقيات التمهيدية التي قادت إلى تأسيس أول مدرج للهبوط في إمارة الشارقة لتكون بذلك جسراً يربط بين الشرق والغرب.

معرض " محطة الشارقة الجوية: أول هبوط قبل 90 عاماً"

تنطلق أولى فعاليات الاحتفالية بمعرض يحمل عنوان "محطة الشارقة الجوية: أول هبوط قبل 90 عاماً" الذي يقام بمتحف المحطة ويستمر لمدة عام كامل من تاريخ 3 أكتوبر الجاري، وذلك احتفاءً بمرور تسعة عقودٍ من الازدهار والتطور في مجال الطيران بالدولة .

ويروي المعرض تاريخ إنشاء محطة الشارقة الجوية في عام 1932، مستعرضاً النص الأصلي لاتفاقية بين الشيخ سلطان بن صقر الثاني والحكومة البريطانية، ومسلطاً الضوء على مراحل بناء المحطة ومسار الرحلات الجوية التي كانت تنطلق منها ولحظة الهبوط الأولى، وأول رحلة على امتداد الساحل العربي وآخر رحلة مرت على امتداد الساحل الفارسي، وجدولٍ زمني للمفاوضات بين الحكام البريطانيين والمحليين بشأن المسار الساحلي للسفر الجوي التجاري الدولي.

كما يستعرض الحدث فيلماً حول الهبوط الأول لطائرة "هانو" بمحطة الشارقة في رحلة عودتها إلى بريطانيا من كراتشي بالهند وعلى متنها أربعة ركاب وطاقم، منوهاً الى الإثارة التي أحدثها الهبوط والتي تلاها زيارة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة وإخوانه وحشد من سكان الشارقة للموقع.

ويكشف المعرض كذلك عن مجموعة من الصور التاريخية تعرض للمرة الأولى والتي التقطها قائد الجناح هارولد السوب، الذي شغل منصب قائد الجناح الجوي في سلاح الجو الملكي البريطاني بين عامي 1932 – 1956.

دخول مجاني وفعاليات مصاحبة

يفتح المتحف أبوابه اليوم الخامس من أكتوبر مجاناً للزوار لزيارة المعرض والتعرف إلى برنامج الفعاليات والأنشطة التعليمية التي تنظمها الهيئة لمدة شهر كامل، متضمنة ندوة افتراضية بعنوان "تَصوُّر المحطة : الماضي والحاضر" والتي تقام بتاريخ 26 أكتوبر الجاري لتناقش التجارب الثقافية المِفصلية التي مرت بها أول محطة جوية في دولة الإمارات، وتهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة من البحوث القوية والمتماسكة لتظل مرجعاً موثوقاً في المستقبل.

لمزيد من التفاصيل حول الفعاليات يمكن زيارة موقع هيئة الشارقة للمتاحف ae-ar/ae.sharjahmuseums.www

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