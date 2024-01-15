عملاء ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط يمكنهم الآن الاستفادة من تخفيضات كبيرة في الأسعار خاصة عند تداول الأسهم الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ساكسو بنك، الرائد في مجال التداول والاستثمار عبر الإنترنت، اليوم عن تخفيضات كبيرة في أسعار خدماته في العديد من الأسواق الرئيسية، بدءاً من 15 يناير 2024. حيث يمكن لعملاء ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط الآن الاستفادة من تخفيضات كبيرة في الأسعار، خاصة عند تداول الأسهم الأمريكية، إضافة إلى منتجات أخرى مثل صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة والخيارات المدرجة والعقود الآجلة.

وفي تعليقه على تخفيض الأسعار، قال داميان هيتشن، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تكمن القيمة التي نقدمها لعملائنا في عالم الاستثمار اليوم في قدرتنا على توفير حلول موفرة من حيث التكلفة، إلى جانب منصاتنا وخدماتنا الحائزة على جوائز. فتخفيض التكاليف يعني تحقيق المزيد من الأرباح لعدد أكبر من عملائنا. وبفضل حجم النجاح الذي حققناه بعد أن تجاوز عدد العملاء المستفيدين من خدماتنا المليون عميل على مستوى العالم، يمكننا تخفيض رسومنا وأسعارنا بشكل كبير. هذا النجاح ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة عملائنا بالخدمات التي نقدمها والتزامنا بتحمل المسؤولية للبحث المستمر عن خيارات لتعزيز تجربتهم الاستثمارية. كما يشكل هذا التخفيض في الأسعار خطوة استراتيجية مهمة نحو المستقبل لتوفير المزيد من المكاسب لعملائنا".

وتشمل التخفيضات المنتظرة في أسعار خدمات ساكسو بنك كلاً من:

الرسوم المتعلقة بالمعاملات: تخفيض الحد الأدنى للعمولات والعمولات الإجمالية على التداول

المزيد من الشفافية في رسوم تحويل العملات: توحيد الرسوم الأساسية لعمليات تحويل العملات المؤتمتة في جميع الأسواق

رسوم الحسابات غير النشطة: إلغاء الرسوم على الحسابات غير النشطة في جميع الأسواق

وفي تعليقه عما يميز أسعار خدمات ساكسو بنك الجديدة عن غيرها من مزودي خدمات التداول وشركات الوساطة المحلية الأخرى، أضاف داميان: "نعتقد، بناء على التحليل الدقيق الذي أجريناه للمنافسين محلياً وعالمياً، أن الأسعار الجديدة تعزز القدرة التنافسية لساكسو بنك فيما يتعلق برسوم الاستثمار والإجراءات لعملائنا الحاليين والجدد. وذلك بالإضافة إلى قدرتنا على الوصول إلى الأسواق العالمية، ومنصات الاستثمار سهلة الاستخدام إضافة إلى مجموعة شاملة من الأدوات وفهمنا العميق لآليات السوق وتوجهاته، والتي توفر فرصة للعملاء لمواصلة البناء والاستثمار لتحقيق أهدافهم المالية المستقبلية".

حقق ساكسو بنك في عام 2023 إنجازاً تاريخياً مع وصول عدد عملائه إلى مليون عميل مباشر، وتجاوزت قيمة أصوله المُستثمرة 100 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بالشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في كوبنهاغن بالدنمارك، كمؤسسة مالية ذات أهمية للنظام المالي من قبل هيئة الرقابة المالية الدنماركية وحصلت على تصنيف استثماري من شركة ستاندرد آند بورز، مما يؤكد على مركز ساكسو بنك المالي القوي ونموذج أعماله الناجح، بالإضافة إلى نهجه الحذر في إدارة المخاطر.

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لمحة عن ساكسو بنك الشرق الأوسط

يشجع ساكسو بنك الباحثين عن النجاح على الاستثمار، ويسعى، باعتباره مزوداً لحلول التداول والاستثمار في الأصول المتعددة، إلى دعمهم في توسيع استثماراتهم، كما يلتزم البنك بتمكين عملائه من زيادة عوائدهم. تأسس ساكسو بنك عام 1992 في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، واعتمد رؤية واضحة تتمثل بدعم وصول المزيد من العملاء إلى الأسواق المالية العالمية. كما أطلق في عام 1998 واحدة من أولى منصات التداول عبر الإنترنت في أوروبا، والتي توفر أدوات احترافية تسهل الوصول إلى الأسواق المالية العالمية لجميع الراغبين في الاستثمار. كان ساكسو أول بنك اسكندنافي يحظى بتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي عندما أطلق مكتبًا في دبي في مايو 2009 لتغطية عملياته الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد ساكسو بنك اليوم مؤسسة استثمار دولية حائزة على جوائز تستقطب المستثمرين والمتداولين الجادين والراغبين في جني المزيد من الأموال. وباعتباره شركة تكنولوجيا مالية رابحة تتمتع برأس مال كبير، يعمل ساكسو بنك المرخص بالكامل تحت إشراف هيئة الرقابة المالية الدنماركية، ويمتلك تراخيص وساطة وتراخيص مصرفية في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك ترخيص المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة لافتتاح مكتب تمثيلي.

ويعزز ساكسو بنك، أحد أوائل شركات التكنولوجيا المالية في العالم، استثماراته في مجال التكنولوجيا، ويوفر لعملائه وشركائه فرص وصول واسعة إلى أسواق رأس المال العالمية عبر فئات الأصول على منصاته الرائدة في القطاع. ويلتزم ساكسو بنك أيضاً بدعم أكثر من 200 مؤسسة مالية شريكة، من خلال تعزيز تجربة الاستثمار التي تقدمها تلك المؤسسات للعملاء بالاعتماد على التقنيات المصرفية المفتوحة للبنك. ويتخذ ساكسو بنك من كوبنهاجن مقراً رئيسياً له، ويعمل لديه أكثر من 2,500 خبير مالي وتقني في المراكز المالية حول العالم، بما فيها لندن وسنغافورة وأمستردام وشنغهاي وهونغ كونغ وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.



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