أبوظبي: يستعد مركز أدنيك أبوظبي لاستضافة 9 مؤتمرات دولية كبرى خلال الربع الأخير من العام، مما يمثل زيادة بنسبة 800% في عدد مؤتمرات الاتحادات الدولية المتخصصة مقارنة بذات الفترة من عام 2014.

ويعكس هذا الارتفاع في المؤتمرات العالمية على مدار السنوات العشر الماضية وهذا الزخم الكبير من الفعاليات الدولية قدرة أبوظبي على استقطاب أبرز المؤتمرات والجمعيات العالمية، مما يعزز دور الإمارة كعاصمة للابتكار والابداع ووجهة محورية للمؤتمرات العالمية الكبرى.

وتجسد هذه الفعاليات الدولية المتعددة قدرة مركز أدنيك أبوظبي على تقديم خدمات ومرافق وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية، تدعم استضافة العديد من الفعاليات في نفس الوقت، مما يعكس البنية التحتية المتقدمة والإمكانات التشغيلية المتقدمة التي يتمتع بها، حيث يتميز المركز بمرافق حديثة قادرة على تلبية احتياجات الاتحادات الدولية وتنظيم مؤتمرات واجتماعات ضخمة ومتنوعة، مما يسهم في تعزيز التعاون والابتكار وتبادل المعرفة على مستوى عالمي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " يعكس النمو الكبير في عدد المؤتمرات الدولية التي سيتم استضافتها في العاصمة أبوظبي التي تجاوزت الثمانية أضعاف في أقل من 10 سنوات، الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في مجموعة أدنيك لتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي للفوز بعطاءات استضافة هذه الفعاليات الرائدة على الصعيد العالمي، والتي يقام العديد منها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة للاتحاد المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمعرفية".

وأضاف أن مجموعة أدنيك ستواصل جهودها الرامية للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع صناعة الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في المنطقة، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة الرامية للنهوض بواقع ومستقبل مختلف القطاعات الاقتصادية والمعرفية، من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة ودعم الحوار وزيادة الاستثمار ومعدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

من جانبه قال خليفه يهويل القبيسي، الرئيس التنفيذي التجاري في مركز أدنيك أبوظبي: " إن المكانة التي وصل إليها مركز أدنيك أبوظبي تعكس الثقة الكبيرة لشركائنا في الاتحادات الدولية المتخصصة، في مرافقنا المتطورة وأدائنا التشغيلي، وتسلط الضوء على الأهمية الكبيرة لإمارة أبوظبي كوجهة رائدة للمؤتمرات والاجتماعات الدولية".

وبين أن فرق العمل في المجموعة ستعمل مع الشركاء على إنجاح هذه الفعاليات، وذلك وفق أعلى المواصفات العالمية المتخصصة في القطاع، وذلك لتلبية وتجاوز تطلعات كافة المشاركين والخبراء والمتخصصين لهذه الفعاليات الحيوية من قارات العالم الخمس، وتعزيز تجربة زيارتهم إلى العاصمة أبوظبي.

وتأتي الفعاليات المقبلة لتعكس تنوع القطاعات التي تستهدفها إمارة أبوظبي، حيث استقطب المركز في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر تنظيم "المؤتمر العالمي للتأهيل" تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والذي يجمع نخبة من المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين لمناقشة أحدث التطورات في تقنيات التأهيل وأفضل الممارسات.

وفي الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، سيُعقد "مؤتمر الشباب الدولي للطاقة النووية"، حيث سيستضيف مركز أدنيك أبوظبي الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطاقة النووية، تحت شعار "الشباب يقودون المستقبل “، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الابتكارات في الطاقة والتكنولوجيا النووية، ويجمع بين الخبراء المتمرسين والجدد من مختلف أنحاء العالم.

كما سيستضيف المركز "مؤتمر IEEE/RSJ الدولي حول الروبوتات والأنظمة الذكية" من 14 إلى 18 أكتوبر، وهو أحد أكبر المؤتمرات وأكثرها تأثيرًا في مجال الروبوتات على مستوى العالم، حيث سيركز المؤتمر على الأبحاث الرائدة في هذا المجال، ويجمع بين العلماء والمهندسين والمبتكرين لتبادل الأفكار حول أحدث الابتكارات.

وسيستضيف مركز أدنيك أبوظبي "المؤتمر السنوي الثالث والستين لجمعية ICCA"، في الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر، الذي يجمع محترفي صناعة الاجتماعات العالمية لمناقشة التوجهات الرئيسية والفرص في إدارة الجمعيات وقطاع الفعاليات.

كما سيعقد في نفس الشهر "المؤتمر العالمي للسكتة الدماغية" من 23 إلى 26 أكتوبر، حيث سيجتمع الخبراء الدوليون لمناقشة أحدث الابتكارات للوقاية من السكتة الدماغية وعلاجها.

وسيشهد المركز في نهاية أكتوبر (من 27 إلى 30) تنظيم "المؤتمر الدولي لمعالجة الصور IEEE"، الذي سيستعرض أحدث الابتكارات في مجال معالجة الصور، بما في ذلك التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والحوسبة المرئية.

ومع بداية ديسمبر، من 9 إلى 12، سيستضيف مركز أدنيك أبوظبي "المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها"، الذي سيجمع قادة الصناعة لمناقشة الحلول المبتكرة لمشكلة ندرة المياه. بالتزامن مع ذلك، سيُعقد "المؤتمر الدولي للتنقيب عن البيانات IEEE" لاستعراض أحدث التطورات في علوم البيانات والتعلم الآلي.

وستشهد الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر، إقامة "مؤتمر AIMS حول الأنظمة الديناميكية والمعادلات التفاضلية وتطبيقاتها" علماء الرياضيات والمهندسين لمناقشة النظريات الرائدة والتطبيقات الحديثة في هذا المجال، مما يعزز التعاون وتبادل المعرفة في العلوم الرياضية.

ويُعد استضافة هذا العدد الكبير من الفعاليات في نفس الوقت دليلاً على قدرة مركز أدنيك أبوظبي على تقديم بيئة مثالية لتنظيم فعاليات ضخمة ومتنوعة، وذلك بفضل مرافقه المتقدمة وبنيته التحتية عالمية المستوى، كما يسهم المركز بشكل مباشر في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لتبادل المعرفة والابتكار، حيث يدعم المركز تدفق الأفكار والإبداعات التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاعات المختلفة على مستوى العالم.

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