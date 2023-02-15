بعد ختام منافسات البطولة التأهيلية التي أقيمت على مدار 3 أسابيع...

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: اختتمت منافسات البطولة التأهيلية - التي أقيمت برعاية مجموعة بريد الإمارات – بتأهل 9 فرق لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل أبوظبي 2023 التي تقام خلال الفترة من 21 – 26 فبراير الجاري، وأسفرت النتائج عن التأهل المباشر لفريقي (عبدالله العبدلله وفارس الجناحي) و (عليا طاهر وعائشة العوضي)، حيث سيشارك الفريقان في المباريات الرئيسية لبطولة مدن العالمية، وهي المرة الأولى في التاريخ التي ستتنافس فيها فرق إماراتية من فئتي الرجال والسيدات في المباريات الرئيسية لجولة من جولات "وورلد بادل تور"، كما سيكون عبدالله العبدالله البالغ من العمر 16 عاماً الموهبة الإماراتية الاستثنائية كأصغر لاعب في فئة الرجال طوال تاريخ جولات الـ "وورلد بادل تور لأساتذة البادل".

كما تأهل للأدوار التمهيدية لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل فريق (ناتشو جاديا ومارتن نوشيز) عن فئة الرجال المخصصة للمقيمين في الإمارات، وفريق (أنجيلا كارو وسول بيريز) عن فئة السيدات. وفي الفئة المخصصة للمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي، تأهل الفريق الإماراتي (عبدالله الأهلي ونافيد فاهندزه) عن فئة الرجال، والفريق العماني (فاطمة النبهاني وكارولينا جالو فرياس) عن فئة السيدات. فيما تأهل الفائزون بالمراكز الأولى (سالم الهولي وسعيد المري) و (شيخة الجناحي ونوف عمر) عن فئتي الرجال والسيدات على التوالي في الفئة المخصصة لمواطني الإمارات. وبالإضافة إلى منح الفرق الفائزة بطاقات التأهل، فقد حصل كل واحد منها على جائزة نقدية بقيمة 10,000 درهم .ومنحت مجموعة بريد الإمارات بطاقة تأهيلية أخرى أيضاً لأحد الفرق الأفضل أداءً الذي يضم الثنائي (ناصر الكتبي ومبارك الكتبي) تقديراً لمستواهما العالي.

من جانبه قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "نشهد في الفترة الأخيرة إقبالاً جماهيرياً متزايداً على ممارسة رياضة البادل، لذا كان لزاماً علينا أن نوفر للفرق المجتمعية الإماراتية الفرصة للمشاركة في بطولة مرموقة كبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل التي ستقام الأسبوع المقبل في جزيرة الحديريات في باب النجوم في أبوظبي، والتي تستقطب نخبة من أبرز لاعبي البادل حول العالم".

وأضاف قائلاً: "نهنئ الفائزين في البطولة التأهيلية، ونتمنى لهم حظاً موفقاً في البطولة العالمية المرتقبة".

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: "نعرب عن سعادتنا بالنجاح الذي حققته البطولة التأهيلية، واللحظات التاريخية التي سجلتها لتبقى خالدة في الأذهان. وتفخر مجموعة بريد الإمارات بتوفير الفرص المثلى لمواهب المنطقة، ودعم مجتمع البادل الذي يحقق المزيد من الانتشار بين الجمهور، وتمكين شباب وفتيات الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من تمثيل دولهم على نطاق أوسع في بطولة البادل الأشهر في العالم.

وقال نمير حوراني، المدير الإداري لشركة "غلوبال مايس أورغنايزيشن ليمتد": "لقد أسهمت هذه البطولة بكتابة فصل جديد من تاريخ البادل في الإمارات، لأنها تعدّ المرة الأولى التي يتنافس فيها لاعبو ولاعبات الإمارات للتأهل إلى جولة من جولات "وورلد بادل تور"، كما شهدت مشاركة النجم الإماراتي الصاعد عبدالله العبدالله الذي يعدّ أصغر لاعب في تاريخ الجولة لأساتذة البادل، كشهادة حقيقية على وجود المواهب والإمكانات المتنامية التي تزخر بها المنطقة".

وأضاف حوراني: "إننا نقدّر عالياً مشاركة جميع اللاعبين الموهوبين، كما نتقدم بشكرنا الجزيل لمجتمع البادل الإماراتي على دعمه لهذا الحدث، ونعرب عن فائق امتناننا لشركائنا في مجموعة بريد الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة وجمعية الإمارات للبادل تنس ومدن العقارية..، لدورهم الجوهري في إنجاح هذا الحدث. ونتطلع إلى الترحيب بالمتأهلين والمشجعين في بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل التي ستستضيفها جزيرة الحديريات في أبوظبي".

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت على مدار ثلاث عطلات نهاية أسبوع في الشارقة ودبي وأبوظبي، ونظمت جولة التصفيات النهائية يوم الأحد الموافق 12 فبراير في مركز أبوظبي للبادل في إستاد زايد للكريكيت. وتميزت البطولة بالأجواء الرياضية الجذابة الحافلة بالمتعة والإثارة، مع حضور جماهير غفيرة من عشاق الرياضة والمشجعين عموم فئات المجتمع.

وأقيمت البطولة التأهيلية برعاية مجموعة بريد الإمارات، وبالشراكة مع اتحاد الإمارات للبادل تنس ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة، حيث شارك بها أكثر من 190 لاعباً ولاعبة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للتنافس على البطاقات المؤهلة لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل.

وتقام بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل – أبوظبي، وهي الجولة العالمية الأولى على أجندة العام 2023 من بطولات "وورلد بادل تور" في أبوظبي في الفترة من 21 إلى 26 فبراير في باب النجوم، مكان التخييم الفاخر في أبوظبي على جزيرة الحديريات، الوجهة الترفيهية الرائدة التي طورتها مدن العقارية، لتتحول لاحقاً إلى واحدة من أبرز الوجهات الرياضية على مستوى الدولة. وستقام المنافسات التمهيدية المؤهلة للبطولة في الفترة من 18 إلى 20 فبراير في "سبورتس 321" في جزيرة الحديريات.

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- انتهى -