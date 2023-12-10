الاتفاقيات تحقق قيمة مضافة عالية لمشروعات المصافي والصناعات البتروكيماوية من خلال :

- تعزيز نمو الشركات المحلية وتطورها.

- توفير فرص لتوريد السلع المصنوعة في سلطنة عُمان والسلع والخدمات من الموردين المسجلين محليًّا.

- إيجاد فرص العمل وتنمية رأس المال البشري.

- دعم المهارات والابتكار.

- تطوير وتوطين الصناعات البلاستيكية وخفض الواردات.

هلال الخروصي :

- حزمة متكاملة من التسهيلات والمزايا لدعم إقامة صناعات وطنية.

- شراء أوكيو بعض المنتجات المصنعة مثل المنصات البلاستيكية وأكياس التعبئة لحبيبات البوليمر

داود الهدابي :

الاتفاقيات تهدف إلى توطين الصناعات البلاستيكية المتخصصة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

مسقط: وقّعت أوكيو للمصافي والصناعات البتروكيماوية إحدى شركات أوكيو - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة - اليوم 9 اتفاقيات للاستثمار في إنشاء مشاريع صناعية ‏لمجمع "لدائن" بمنطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بصحار وذلك بقيمة 88 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المجموعة لتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار تجسيدًا لأهداف رؤية عمان 2040، إلى جانب رفد الاستثمار في الصناعات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والتصدير لخارج السلطنة.

وتهدف الاتفاقيات إلى إضفاء قيمة مضافة عالية لمشاريع البتروكيماويات والمساهمة في تعزيز نمو الشركات المحلية وتطورها، كما توفر فرصًا لتوريد السلع المصنوعة في السلطنة والسلع والخدمات من الموردين المسجلين محليًا. إلى جانب دورها في إيجاد فرص العمل وتنمية رأس المال البشري من خلال دعم المهارات والابتكار، وبناء القدرات المحلية في قطاع الصناعات البلاستيكية، علاوة على مساهمتها في خلق فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما يعكس هذا التوقيع التزام مجموعة أوكيو بتعزيز القيمة المحلية المضافة باعتبارها احدى الاستراتيجيات التي تحرص المجموعة على اتباعها في استثماراتها المختلفة لإثراء الأسواق المحلية ودعم المنتجات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث سيتم توطين بعض السلع، وتأتي مساهمة مجموعة أوكيو في القيمة المحلية المضافة بما يقدر ب 46 مليون دولار أمريكي سنويا. كذلك ستسهم هذه الاستثمارات مجتمعة في توفير ما يقارب من 290 فرصة وظيفية مباشرة و600 وظيفة غير مباشرة.

ويُعد مجمع لدائن للصناعات البلاستيكية أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في منطقة صحار الصناعية، حيث يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البلاستيك في السلطنة ، وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية في هذا القطاع. وسيساهم المجمع أيضًا في دعم القطاع الصناعي المحلي بمنتجات جديدة ذات قيمة مضافة، مما يفتح آفاقًا لتطوير صناعات أخرى مماثلة. كما يهدف المشروع إلى خلق قيمة محلية مضافة عبر توطين الصناعات البلاستيكية المتخصصة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع. كما يوفر حوافز ممكنة للمستثمرين وبيئة استثمارية جذابة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حيث وقع الفاضل هلال بن علي الخروصي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمصافي والبتروكيماويات (9) اتفاقيات مع كلاً من:

شركة أبناء محمد رياض للبلاستيك لتصنيع مكونات تغليف الطعام البلاستيكية المتقدمة والمستدامة بقيمة 35 مليون دولار ووقعها زين محمد رياض المدير التنفيذي للشركة. إنشاء مشروع نابكو ناشيونال باستثمار يبدأ بنحو 15 ويزيد إلى 48 مليون دولار‏، وتهدف إلى تصنيع أكياس التعبئة للمنتجات البتروكيماوية والمركبات البلاستيكية والتغليف وقد وقع الاتفاقية من جانب الشركة عصام شايع نائب الرئيس للكيماويات والبتروكيماويات شركة ماك الألمانية لإنشاء مشروع لإنتاج المركبات البلاستيكية المتخصصة بقيمة 11 مليون دولار، وقع عنها الفاضل محمد اميري المدير التنفيذي للشركة. شركة مدائن للبلاستيك، بقيمة 8 مليون دولار، وتتمثل منتجاتها في إنتاج أشرطة تغليف مضغوطة وأكياس التعبئة للمنتجات البتروكيماوية وتغليف المواد الغذائية وأكياس متخصصة للأغذية المجمدة. وقع الاتفاقية محمد اللوغاني، الرئيس التنفيذي لشركة مدائن للبلاستيك. شركة جيل التكنولوجيا في مجال التصنيع المبتكر ثلاثي الأبعاد للمنصات البلاستيكية بقيمة 6 مليون دولار، ووقعتها من جانب الشركة غادة اليوسف الشريك والمؤسس. شركة جاكوب بلاستيك الشرق الأوسط لإنشاء مشروع إنتاج الحاويات والصناديق البلاستيكية للنفايات والمنصات البلاستيكية، بحجم استثمار يصل إلى حوالي 6 مليون دولار في المرحلة الأولى. ووقع الاتفاقية أنطونيو فوريستي، الرئيس التنفيذي للشركة. شركة جيميني كوربوريشن بهدف إعادة تدوير البلاستيك والاستدامة لتصنيع منتجات بلاستيكية بقيمة استثمار 3 مليون دولار. ووقع الاتفاقية سوريندرا باتوارين رئيس مجلس إدارة الشركة. الشركة الوطنية للخشب البلاستيكي لمشروع إنتاج منتجات متنوعة من الأخشاب البلاستيكية المستخدمة في قطاع البناء بقيمة استثمار مليون وخمسمائة ألف دولار. وقع الاتفاقية عمر السيابي الرئيس التنفيذي للشركة. شركة الفريدة لمشروع إنتاج حبيبات البلاستيك المصبوغة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار، وقع عنها حسين محمد الرئيس التنفيذي للشركة.

كما وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن 7 اتفاقيات انتفاع بالأراضي مدتها 33 سنة قابلة للتمديد مع المستثمرين أعلاه، وقعها الفاضل داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" . كما وقع الفاضل عمر بن محمود المحرزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار اتفاقية مع شركة جيميني كوربوريشن بهدف إعادة تدوير البلاستيك.

وبهذه المناسبة، صرَّح الفاضل هلال بن علي الخروصي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمصافي والبتروكيماويات في أوكيو، قائلاً: "تعكس هذه الاتفاقيات حرص مجموعة أوكيو على تعزيز مكانة السلطنة في تطوير الصناعات التحويلية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتحديد المعنية بالقطاع الصناعي لإقامة صناعات وطنية ذات جودة عالية في مختلف المجالات مما يحقق لنا الاكتفاء الذاتي من المنتجات وجعل السلطنة كمصدّر رئيسي لها.

وأضاف: "علاوة على دعمنا للصناعات التحويلية التي ستقام في مجمع لدائن، ستقوم أوكيو بشراء المنتجات المصنعة مثل المنصات البلاستيكية وأكياس التعبئة لحبيبات البوليمر، كذلك تلتزم أوكيو بدعم مصانع اعادة تدوير البلاستيك والتي ستستخدم أحدث التقنيات والتي تسهم في الحد من الاستخدام السلبي والأثر البيئي.

من جانبه صرَّح الفاضل داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، قائلاً: "يُعدُ مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية (لدائن) من المشاريع الاستراتيجية في مدينة صحار الصناعية، ويهدف إلى خلق قيمة مضافة للسلطنة عبر توطين الصناعات البلاستيكية المتخصصة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع. كما يوفر حوافز للمستثمرين وبيئة استثمارية جاذبة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتطرق الفاضل خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) الى دور البرنامج في هذا المشروع الهام والذي يدعم قطاع الصناعات التحويلية في قطاع البتروكيماويات، حيث يتعاون البرنامج مع مجموعة أوكيو والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الصناعية في استهداف واستقطاب المستثمرين من خلال خطة تسويقية تشمل عدد من الدول وتشكيل فريق مشترك بين الثلاث جهات والذي نجح في استقطاب عدد من المستثمرين نرى نتائجهم من خلال توقيع الاتفاقيات في هذا اليوم".

بدورها، قالت الفاضلة غادة اليوسف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جيل التكنولوجيا: "يسعدنا أن نتعاون مع أوكيو في إطار رسالتنا الرامية لتعزيز مرونة سلسلة التوريد المحلية من خلال التصنيع المبتكر ثلاثي الأبعاد. ونحن، في شركة جيل التكنولوجيا، نؤمن بتمكين رؤية عمان 2040 لقطاع بلاستيكي قوي، ويبرهن موقعنا الاستراتيجي داخل مجمع لدائن على التزامنا بتحقيق هذه الغاية".

من جانبه، صرًّح الفاضل سوريندرا باتواري، رئيس مجلس إدارة شركة جيميني، قائلاً: "سعداء بالتوقيع على اتفاقية مع أوكيو التي سوف تسهم في توفير المواد الخام لقيام صناعات قائمة على المنتجات البلاستيكية، من خلال مجمع لوى للصناعات البلاستيكية. وأضاف "اخترنا سلطنة عُمان لتكون بوابتنا إلى هذا المستقبل الواعد. إذ يتماشى التزام السلطنة بتحقيق التحول المستدام وتبني السياسات المشجعة للأعمال مع أهدافنا. نحن لسنا مجرد شركة تعمل في إعادة تدوير المواد البلاستيكية؛ بل يمكن اعتبار هذا المجال شغفنا، إذ تقدم شركة جيميني خبرتها الدولية وإمداداتها المستقرة من المواد المعاد تدويرها لتسهيل عملية تبني مبادئ الاقتصاد المركزي للشركات الحالية والمستقبلية التي تتطلع إلى الاستثمار في مجمع لدائن".

وصرَّح الفاضل محمد اللوغاني، الرئيس التنفيذي لشركة مدائن للبلاستيك بأن "توقيع الاتفاقية مع أوكيو جاء بناء على ما قدمته لنا من تسهيلات في دعم قيمة المواد الخام التي تعد الأساس للمنشأة الصناعية التي نعتزم إنشاءها في مجمع لدائن . وأضاف: "نحن سعداء للغاية بأن نستثمر في مجمع لدائن بصفته وجهة رائدة للمستثمرين في صناعة البلاستيك".

من جهته قال الفاضل زين محمد رياض، المدير الإداري لشركة أبناء محمد رياض للبلاستيك: "من خلال دمج الخبرة المتخصصة لمجموعة أوكيو مع التكنولوجيا الأوروبية، تشكل مبادرتنا مستقبل سلطنة عُمان في مجال التغليف المستدام للمواد الغذائية. والتزامًا منا بتحقيق الأهداف الواردة في رؤية عمان 2040، فإننا نؤسس إرثًا قائمًا على الالتزام بالمسؤولية البيئية عبر تحويل البلاستيك إلى حلول مستدامة".

بدوره، قال الفاضل أنطونيو فوريستي، الرئيس التنفيذي لشركة جاكوب بلاستيك الشرق الأوسط: "تعتز شركة جاكوب بلاستيك إس بي إيه إيطاليا، وهي شركة عالمية رائدة في إنتاج الحاويات والمنصات البلاستيكية منذ عام 1963، بالاستثمار في مجمع لدائن للصناعات البلاستيكية وسعداء بالدعم الذي تقدمه مجموعة أوكيو في دعم المواد الخام، مؤكدًا بأن ذلك يوفر أرضية ملائمة لنمو استثماراتنا وبتقديم أحدث مشاريعنا في سلطنة عمان عبر شركة جاكوب بلاستيك الشرق الأوسط. وأضاف: "يمثل هذا المصنع الأساس لعملياتنا الصناعية في الشرق الأوسط وسينتج سلعًا مستدامة من خلال تكنولوجيا القولبة بالحقن". وأضاف: "نهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة وطرح السلع الأكثر استدامة في السوق".

وصرح الفاضل عمر السيابي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخشب البلاستيكي "مشروعنا يعتمد إنشاء مصنع معني بتصنيع منتجات متنوعة من الخشب البلاستيكي (WPC) الذي يعتبر البديل المثالي للخشب، وسيتم استخدام تقنية مبتكرة لخلط بعض المواد الأولية البلاستيكية وأخشاب محلية لإنتاج خامة مبتكرة لاستخدامها في مجال البناء والتشطيبات والأثاث والأبواب وغيرها.

فيما قال الفاضل عصام شايع، نائب الرئيس للكيماويات والبتروكيماويات في شركة نابكو ناشيونال: "وقعت نابكو ناشيونال اتفاقية مع أوكيو ومدائن لإنتاج أفلام التغليف البلاستيكية المتطورة. يقع المصنع الجديد في موقع مثالي ضمن نظام سلسلة التوريد في مشروع مجمع لدائن، ويتماشى مع رؤية عمان 2040 الطموحة لخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع. وبصفتنا أكبر مورد لتغليف المنتجات البتروكيماوية في العالم، سنضع خبرتنا التصنيعية الممتدة لـ 70 عامًا في خدمة صناعة البتروكيماويات المتنامية، وتدريب القوى العاملة المحلية على أفضل ممارسات الإنتاج، وسنحرص على المساهمة بشكل إيجابي في ميزان التجارة العماني وتقديم عوائد جيدة للمساهمين".

كما صرح الفاضل محمد أميري، المدير التنفيذي لشركة ماك الألمانية " تمتلك شركة ماك الألمانية ثلاثة عقود من الخبرة في أوروبا، تستثمر بشكل استراتيجي في الصناعات الكيميائية في المنطقة الحرة بصحار. وكخطوة أولى، سيتم إنشاء مصنع البوليمر المتقدم الرائد في مجال البوليمر الهندسي واللدائن الحرارية (TPE) والأصبغة والمركبات المتخصصة، مما يدل على التخطيط طويل الأمد لشركتنا وذلك بالتعاون مع مجموعة أوكيو لتحقيق الاستدامة، والتطوير، والاستفادة من الخبرة الألمانية في استخدام المعدات الحديثة"

الجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية مذكرة التعاون بين مجموعة أوكيو، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وبدعم من البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في شهر فبراير من العام الحالي وتم تشكيل الفريق المشترك من الجهات المذكورة والتوافق مع أوكيو لتكون المورد الرئيسي للمواد الخام المطلوبة وبأسعار تفضيليه لتشغيل المشاريع المزمع انشاءها في منطقة صحار الصناعية (المنطقه السابعه) وبمساحة مليون متر مربع أو المنطقة الحرة بصحار. ويقوم الفريق باستقطاب قائمة من المستثمرين العالميين والمحليين باتباع طريقة ممنهجة، يهدف من خلالها الى توطين المنتجات البلاستيكية في قطاعات البناء والبنية الأساسية والتعبئة والتغليف ومنتجات النظافة والرعاية الصحية والمنسوجات والأثاث.

#بياناتشركات

-انتهى-

حول أوكيو

تعد "أوكيو" شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تأصلت جذورها في سلطنة عمان وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة. وتغطي عمليات الشركة سلسلة القيمة الكاملة بدءًا من الاستكشاف والإنتاج مرورًا بالنقل والتخزين والمصافي والبتروكيماويات وصولاً إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 80 دولة حول العالم وهو ما يجعل أوكيو إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة.