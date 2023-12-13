ستقام الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي

ساهمت مشاريع البناء الإقليمية التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات في دفع قطاعات الإضاءة والمباني الذكية في الشرق الأوسط

يوفر المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام منصة مثالية للمحترفين والمتخصصين بالقطاع لاكتساب رؤى ثاقبة وتعزيز الاتصالات التجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود معرض معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 350 عارضاً، وبتسجيل زيادة قدرها 88% عن دورة العام الماضي.

يعد هذا المعرض، الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، جزءًا من العلامة التجارية العالمية Light + Building وسيقام في دورة هذا العام تحت شعار: "المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني".

ويجري حاليًا التخطيط لمشاريع بناء بقيمة 2.3 تريليون دولار أمريكي أو قيد التطوير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى نمو كبير في قطاع الإضاءة. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد سوق البناء الذكي في المنطقة نموًا كبيرًا بسبب الطلب المتزايد على التقنيات الذكية، وظهور تقنية الجيل الخامس (5G)، والمبادرات الحكومية.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة معرض « معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: "تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طفرة في الطلب على المباني الذكية، مدفوعة بالوعي المتزايد بالحاجة إلى استخدام الطاقة بكفاءة واستدامة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع الإضاءة في المنطقة نمواً كبيراً بسبب ازدهار قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط".

وأضاف عبد المحسن قائلاً: "يوفر معرض «لايت ميدل إيست | إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» منصة مثالية للمحترفين في هذه القطاعات، حيث يجمعهم تحت سقف واحد للتواصل وتعزيز الاتصالات التجارية."

سيشغل معرض «لايت ميدل إيست | إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2024 ثلاث قاعات عرض ويغطي مساحة 14,633 مترًا مربعًا، أي بزيادة قدرها 75% في مساحة العرض عن دورة العام الماضي، حيث سيتمكن الحضور من استكشاف أكثر من 1000 علامة تجارية عبر ستة أقسام للمنتجات، والتي تشمل كلاً من: "الإضاءة التقنية"، و"المصابيح والمكونات الكهربائية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"الإضاءة المعمارية"، و"الهندسة الكهربائية"، والمنازل الذكية وأتمتة المباني.

وتشمل أبرز فعاليات المعرض: قمة المباني الذكية، التي ستجمع بين المتخصصين في مجالات الحكومة والتطوير والهندسة المعمارية والهندسة وإدارة المرافق والتكنولوجيا والاستدامة لمناقشة أبرز توجهات القطاع وأفضل الممارسات، كما ستستكشف القمة من خلال تعزيز الابتكار والتعاون كيف تعمل التكنولوجيا المتطورة وتحليلات البيانات والنظم الذكية على تحسين استخدام الطاقة وتعزيز الراحة والاستدامة في المباني الذكية.

كما ستكرّم جوائز لايت ميدل إيست في دورتها العاشرة المهنيين والمتخصصين الأكثر ابتكارًا وموهبة في هذا المجال، حيث استقبلت الجوائز لحد الآن 159 مشاركة ضمن عدة فئات من الجوائز أبرزها: " أفضل مشروع في العام" و"أفضل منتج في العام" و"أفضل شريك العام"، وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل مرموق يوم 18 يناير في فندق بلازو فيرساتشي دبي، وسيتم تحكيم الجوائز من قبل لجنة مؤلفة من نخبة من أبرز الحكام الدوليين والقادة محترمين في مجالهم.

وسيستضيف معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» أيضًا فعالية "إن سبوت لايت"، وهي منصة تفاعلية تسهل الوصول إلى نخبة العقول وأحدث ابتكارات الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا، وستتضمن فعالية إن سبوت لايت في اليوم الأول من المعرض العرض التقديمي الحي ومراحل عملية التحكيم لاختيار الفائز بفئة أفضل منتج في العام لجائزة لايت ميدل إيست، كما سيتضمن اليومان المتبقيان مناقشات وعروض تقديمية عن المنتجات الرائدة والحلول المبتكرة التي تقدم منظورًا جديدًا لتصميم الإضاءة.

وفي مكان آخر في معرض معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، سيجتمع أبرز قادة الفكر في القطاع من جميع أنحاء العالم في مؤتمر "ثينك لايت"، الذي سيتعمق في أعمال تصميم الإضاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويبحث في الممارسات المستدامة والإضاءة الحضرية والفن والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إقامة ورشة عمل تفاعلية عن التواصل المحيطي والتي من شأنها إظهار قدرات وإمكانات التواصل المحيطي ونظم التحكم والمساحات السيبرانية وإدارة البيئة في الوقت الفعلي.

سيتم تنظيم معرض معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي البارز في قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»:

يجمع معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» بين العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية وأبرز الشركات الدولية والمبتكرين الواعدين على مدى ثلاثة أيام يتم من خلاله استعراض أحدث منتجات الإضاءة والهندسة الكهربائية والمنزلية وأتمتة البناء، وقد لعب المعرض دوراً حيوياً في نمو وتطور القطاع منذ إطلاقه في عام 2006، مع تمثيل قوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، والعديد من المؤتمرات التعليمية، وورش العمل المعتمدة، وبرنامج جوائز رائد للتعرف على أفضل ما يقدمه القطاع.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.