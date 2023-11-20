تتواصل منافسات دورة "طلبات ألعاب مدارس دبي" الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وتتضمن 23 لعبة رياضية متنوعة يتنافس فيها أكثر من 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة، وتنظمها شركة "إي أس أم"، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 19 أكتوبر حتى 26 يونيو 2024.

وأسفرت نتائج بطولة الجولف للمرحلة الابتدائية التي أقيمت في نادي الإمارات للجولف عن فوز اللاعبة بنيت دبليو من مدرسة دبي البريطانية – جميرا بارك بالمركز الأول، تلتها ياسمين إل إتش من مدرسة دبي البريطانية – تلال الإمارات في المركز الثاني، وحلت إيروم كي من مدرسة الشويفات الدولية – دبي في المركز الثالث، وفي منافسات للمرحلة الإعدادية فاز ألكسندر آر من أكاديمية بلوم ورلد بالمركز الأول، تلاه آريان إس من أكاديمية بلوم ورلد في المركز الثاني، وحل فيكتور إل من مدرسة جيمس فيرست بوينت في المركز الثالث.

وفي منافسات القوس والسهم لفئة تحت 12 سنة فاز سيدارث آر من مدرسة جيمس الألفية الجديدة في فئة للبنين، وفازت أشمين جي من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في فئة تحت 12 سنة للبنات، وفاز أبهيناف جي من مدرسة أبل الدولية في فئة تحت 15 سنة للبنين، وفازت ستافيكا بي من مدرسة جيمس فاوندرز المزهر في فئة تحت 15 سنة للبنات، وفاز أهميت تي من مدرسة جيمس ويلنغتون الدولية في فئة تحت 18 سنة للبنين، وفازت جوفيتا جي من مدرسة جيمس أور أون إنجلش الثانوية في فئة تحت 18 سنة للبنات.

وفي منافسات بطولة نت بول للمرحلة الابتدائية التي شاركت فيها أكثر من 480 طالبة وأقيمت منافساتها في أكاديمية جيمس ولنغتون بشارع الخير فازت مدرسة دبي الناطقة باللغة الإنجليزية في فئة تحت 8 سنوات، وفازت مدرسة أركاديا في فئة تحت 9 سنوات، وفازت مدرسة جميرا الابتدائية في فئة تحت 10 سنوات، وفازت مدرسة أركاديا في فئة تحت 11 سنة.

وتتضمن الدورة 23 بطولة هي: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الجمباز الإيقاعي، الجولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، دراجات هوائية، كرة الريشة، كريكت داخل القاعات، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الجمباز، الشطرنج، الشطرنج عن بعد، الألعاب الالكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، الرجبي، والكاراتيه، وبطولة المعلمين.

وتتيح الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الدورة الرياضية حيث أن المشاركة فيها مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة.

وتعد الدورة فرصة لطلبة المدارس لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، حيث يتم فيها تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية كما يتواجد ممثلون عن أندية دبي في المنافسات لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أداءهم ومستوياتهم، وتعمل اللجنة المنظمة على إنشاء ملف رياضي لكل لاعب أو لاعبة يتم تسجيله في الدورة بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية والانضمام للأندية الرياضية من أجل اللعب في المستوى العالي.