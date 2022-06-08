التوصية برفع معدلات مشاركتهن في مجالس الادارات

دولة الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة : تحت رعاية غرفة تجارة رأس الخيمة وبالتعاون مع نادي الامارات الثقافي الرياضي ، وفريق سفيرات نادي الامارات ، انطلقت فعاليات مؤتمر " ريادة المرأة " عصر أول أمس بمركز رجال الاعمال بمقر الغرفة ، وذلك بحضور سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس الغرفة ، ويوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات ، وأعضاء مجلس إدارتي غرفة التجارة ونادي الامارات ، ، وأكثر من 85 سيدة مواطنات وأخريات من جنسيات عربية واجنبية وافريقية ، رائدات أعمال وأصحاب مشاريع ومؤثرات في " السوشيل ميديا " .

من جهته رحب سعادة محمد النعيمي في كلمة له بإفتتاح المؤتمر بالحضور ، مشيداً بهذا الكم الكبير من رائدات الاعمال من كافة امارات الدولة وخارجها ، وحرصهن على مشاركة المعرفة والخبرات فيما بينهن ، إلى جانب فتح آفاق جديدة لسيدات الأعمال العربيات عن طريق تمكينهن من تولي أدوار قيادية في الساحة الاقتصادية ، مشيراً الى ان ملتقى كهذا يسهم بكل تأكيد في تعزيز أواصر الروابط بين رائدات الاعمال واصحاب المشاريع من مختلف أنحاء الدولة وخارجها ، لافتاً الى ان دولة الامارات اليوم تفخر بالمكانة التي تتبوأها المرأة الإماراتية ، التي انتقلت من مرحلة التمكين إلى مرحلة الريادة في مختلف المجالات ، ومؤكداً على إن المجتمع بجميع أطيافه استشعر أهمية دور المرأة في الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف الخمسين.

وأنطلقت حلقة النقاش التفاعلية لـمؤتمر " ريادة المرأة " باللغة الانجليزية ، حرصاً منهن للوصول الى كافة الشرائح المشاركة بالمؤتمر من رائدات وسيدات أعمال أجنبيات ، وشارك فيها عارفة صالح الفلاحي عضوة بمجالس إدارات غرفة التجارة ونادي الامارات وشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ، وإيناس النداوي سفيرة السلام والنوايا الحسنة ، وعضو المنظمة العالمية لحقوق الإنسان ، والدكتورة مايا الهواري دكتوراة في الذكاء العاطفي ، وديانا ويلدي ممثلة عن مؤسسة "آرورا 50" ، وبحضور آديشولا هيلين سفيرة رائدات أعمال الجالية الافريقية .

حيث استعرضت الفلاحي أهمية دور مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، في تمكين المرأة في مجال الاعمال ، حيث بلغ معدل الاعضاء المواطنات من سيدات الاعمال المنتسبات لمؤسسة سعود لتنمية المشاريع نحو 25% من إجمالي عدد الاعضاء ، معربة عن أملها في رفع تلك النسبة بإستقطاب المزيد من المواطنات أصحاب المشاريع ورائدات الاعمال ، وأن هذا لن يتم فرادى بل بتعاون

ودعم جميع المؤسسات والدوائر مع غرفة التجارة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب .

وأكدت بدورها مؤسسة "آرورا50" الاجتماعية ، أهمية تعزيز أطر التعاون مع كافة سيدات ورائدات الاعمال ، بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين ، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مجالس إدارة القطاعين العام والخاص ، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ، من خلال تبادل المعرفة وتنمية المواهب النسائية ، والتوصية بتنظيم دورات وورش عمل بصفة دورية تسهم في تنمية قدراتهم لتولي عضوية مجالس الادارات ، كما تحدث المؤتمر حول الذكاء العاطفي ومهاراته وكيفية تطويعه للمساهمة في تنمية قدرات سيدات الاعمال في إدارة أعمالهن ، واستقطاب المواطنات وتشجيعهن على العمل في التجارة وقطاع الاستثمار ، واختتم المؤتمر بتكريم رائدات وسيدات الاعمال المشاركات بالمؤتمر.

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