216 وسيلة لتجميع المخلفات و13 آلية حديثة للحفاظ على نظافة واستدامة 19 كم من الشواطئ العامة

دبي، الإمارات لعربية المتحدة، خصصت بلدية دبي فريق عمل ميداني قوامه 12 موظفاً يشرفون على 72 عامل نظافة يعملون يومياً وعلى مدار الساعة للحفاظ على نظافة الشواطئ العامة في إمارة دبي وتعزيز استدامتها، وتوفير تجربة مميزة لرواد شواطئ دبي من المواطنين والمقيمين والزوار. ويأتي ذلك في إطار سعي بلدية دبي المستمر لتقديم أفضل الخدمات التي تحافظ على جاذبية وجمالية واستدامة نظافة إمارة دبي ومختلف مرافقها ومواقعها السياحية، وتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية وجَودة الحياة لمرتادي الشواطئ، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدن العالم للعيش والزيارة، ومن المدن الرائدة في مجال النظافة عالمياً.

فريق عمل

وقال المهندس سعيد صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي بالإنابة: "خصصت بلدية دبي فريقاً ميدانياً مسؤولاً عن متابعة نظافة شواطئ دبي التي يزيد طولها عن 19 كم وعلى مدار الساعة، مزود بـ 13 آلية ومعدّة حديثة تعزز من الاستجابة السريعة للبلاغات والحالات الطارئة. كما تنفذ عمليات النظافة على الشواطئ؛ وفق خطة عمل تشغيلية متكاملة مقسمة على 3 ورديات عمل يومياً، حيث يغطي شواطئ ديرة وبر دبي 48 عاملاً، وشواطئ الممزر 24 عاملاً. وتحرص بلدية دبي على إدارة عمليات النفايات والنظافة بأسلوب شامل، عبر تقديم خدمات بلدية متكاملة وفعّالة في مختلف مرافق ومناطق الإمارة، وذلك حفاظاً على نظافة واستدامة المدينة بيئياً، وتعزيزاً لجاذبية وجمالية شواطئ دبي التي تُصنف من بين أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم".

وأضاف: "زودت البلدية شواطئ ديرة وبردبي بعدد 216 وسيلة لتجميع المخلفات العامة على الشواطئ، حيث تبلغ المسافة بين كل وسيلة وأخرى 50 متراً، بشكلٍ متاحٍ ومرئي للجميع لضمان تحقيق أعلى مستويات النظافة على الشواطئ، وتوفير كل الوسائل التي تضمن تحقيق ذلك وتنفيذ المهام بأقصى سرعةٍ وكفاءة. كما تقوم الفرق الميدانية بمتابعة تقديم خدمات النظافة على الشواطئ الليلية التي أطلقتها بلدية دبي مؤخراً في شواطئ: جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، بطولٍ إجمالي يبلغ 800 متر متاحة للسباحة الليلية".

وأشار المهندس سعيد صفر، إلى أن بلدية دبي شكلت فريقاً للتعامل مع الطوارئ والبلاغات المتعلقة بمجال إدارة النفايات وعمليات النظافة، بما يضمن التنسيق السريع والمباشر وتحقيق الاستجابة الفورية في مواجهة تلك الحالات، فضلاً عن تخصيص موارد وآليات حديثة للتعامل مع جميع الحالات الطارئة على مختلف مستوياتها في الشواطئ.

جهود

ونفذت البلدية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، 63 فعالية للتطوع المجتمعي بمشاركة أكثر من 2,165 متطوع ضمن مبادرة "ساعة مع عامل النظافة"، التي تُنفذها البلدية منذ عام 2017، بهدف الحفاظ على نظافة الشواطئ وتعزيز المسؤولية المجتمعية للأفراد في مجال الاستدامة البيئية ونظافة المدنية. وتحرص بلدية دبي على تبني أفضل الممارسات والوسائل المتبعة عالمياً في مجال نظافة الشواطئ، وإشراك أفراد الجمهور في اقتراح طرق ومبادرات تستهدف المحافظة على النظافة العامة.

#بياناتحكومية

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