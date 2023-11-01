مسقط, سلطنة عمان: كَرَّمَت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان وشركة المراعي ومكتب التربية العربي لدول الخليج، 84 طالبًا وطالبة من التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن فازوا بجائزة المراعي للتفوق الدراسي في نسختها الـ 16 خلال حفل أقيم في عاصمة سلطنة عمان مسقط يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023م، تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، وبحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وعبدالله البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي.

من جهته، قال عبدالله البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي: " إن رعاية المراعي لجائزة التفوق الدراسي سنويًا يأتي ترسيخا لدورها في خدمة المجتمعات المحلية التي تعمل بها ومنها تشجيع مهارات الطلبة وتحفيز قدراتهم الإبداعية، وستواصل الشركة سعيها الدؤوب في دعم وتنفيذ المبادرات التي تصب في صالح الناشئة والشباب، فهم يمثلون الأمل والمستقبل الواعد لأمتنا. ونحن ملتزمون بدعمهم وتحفيزهم، ليستمروا في تحقيق النجاح والتفوق في المراحل الدراسية القادمة".

وتهدف جائزة المراعي للتفوق الدراسي، التي ترعاها المراعي منذ 16 عاما إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف طلبة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وفتح أبواب المنافسة أمامهم، إذ تجسد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد. ومنذ إطلاقها في عام 2006، كرمت الجائزة حوالي 800 طالب وطالبة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن حتى الآن.

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