في إطار حرصها الدائم على تعزيز مستويات التميز بالخدمة، أبرمت قطر للسياحة شراكة مع معرض إكسبو 2023 الدوحة، تقوم بموجبها بتقديم دورات تدريبية لأكثر من 800 من موظفي ومتطوعي المعرض الدولي الاستثنائي. وتقدم قطر للسياحة برنامجين تدريبيين مختلفين من خلال أكاديمية التميز في الخدمة التابعة لها، ويهدف البرنامجان إلى المساهمة في تحسين تجارب الزوار.

ومن خلال برنامجها التدريبي في تميز الخدمة والذي يتطلب من المتدربين الحضور شخصياً، قامت قطر للسياحة بتدريب أكثر من 210 من موظفي ومتطوعي إكسبو 2023 الدوحة حتى الآن. وقد تم تصميم دورة تدريبية خصيصاً من أجل صقل مهارات المتدربين المشاركين بما يتيح تقديم خدمة متميزة لجميع زوار معرض إكسبو 2023 الدوحة وضمان حصولهم على تجربة إيجابية. وتتركز الدورة التدريبية على الأنشطة العملية والتجارب المباشرة وتمارين أداء الأدوار، مما يدعم النهج الذي يضع تميز الخدمة على رأس أولويات المشاركين وكذلك مهارات التواصل والبراعة في حل المشكلات.

وفي الوقت نفسه، قام أكثر من 600 موظف ومتطوع في معرض إكسبو 2023 الدوحة بإتمام برنامج "مضياف قطر" وهو أول برنامج تدريبي تقدمه قطر للسياحة عبر الإنترنت ويهدف إلى تطوير المهارات لدى الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء والزوار وإكسابهم المهارات اللازمة لتقديم تجارب لا تُنسى للزوار. ويتكون البرنامج من ثلاثة مسارات تعليمية تلبي احتياجات مختلف التخصصات بحسب مستويات تفاعلها مع الزوار الدوليين والمحليين. كما طوّرت قطر للسياحة دورة تدريبية فريدة لموظفي ومتطوعي إكسبو 2023 الدوحة، تتعلق بعمليات التسجيل وإعداد التقارير. وسوف تواصل أكاديمية التميز في الخدمة التابعة لقطر للسياحة دعم معرض إكسبو 2023 الدوحة من خلال تقديم التدريب اللازم حتى نهاية المعرض.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة موزة المعضادي من قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة: "إن أولويتنا هي تقديم لزوارنا تجربة لا تُنسى في كل مرحلة من مراحل زيارتهم إلى قطر، ونسعى دائماً لتحقيق ذلك من خلال التعاون مع شركائنا. وبداية من الزوار الذين يتعاملون مباشرة مع مقدمي الخدمات ومزودي البيانات الذين قامت قطر للسياحة بتدريبهم، وصولاً إلى هؤلاء الزوار الذين يُقضون عطلاتهم في الفنادق وبيوت العطلات المعتمدة من قبل قطر للسياحة، فإننا نعمل دون كلل مع شركائنا لضمان تطبيق أعلى معايير الخدمة عبر جميع نقاط الاتصال التي يتعامل معها الزائر داخل قطر."

ومن جانبها، قالت السيدة هيفاء العتيبي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في إكسبو 2023 الدوحة: "لقد أدى تعاوننا مع أكاديمية التميز في الخدمة التابعة لقطر للسياحة دوراً محورياً في تزويد المتطوعين بالمهارات المطلوبة لمساعدتهم على تقديم تجربة استثنائية لضيوف الإكسبو الكرام. فهذه الدورة التدريبية لم تسهم في تعزيز قدراتهم فحسب، بل ولدت لديهم أيضاً شعوراً بالاعتزاز إزاء تمثيل بلادهم في هذا المحفل الدولي المرموق."

ويُعد التميز في الخدمة ركيزة أساسية ضمن استراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030. وتلتزم قطر للسياحة بالعمل مع شركائها من أجل ضمان تلبية أعلى معايير التميز في الخدمة طوال رحلة الزائر. كما تقوم قطر للسياحة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بإجراء تقييمات للعاملين في الخطوط الأمامية في جميع القطاعات وتقدم الدورات التدريبية وشهادات الاعتماد بما يضمن حصول الزوار على أعلى مستويات الخدمة المتميزة والاحترافية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

نبذة عن إكسبو 2023 الدوحة:

إكسبو 2023 الدوحة هو أول معرض دولي للبستنة يقام في دولة قطر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت إشراف وتنظيم وزارة البلدية، وذلك تبعاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإدارة البيئية والتنمية المستدامة في صميم مهمتها.

ينطلق إكسبو 2023 الدوحة في 2 أكتوبر 2023 ويستمر 179 يوماً حتى 28 مارس 2024 ويسعى إلى استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر على أن يوفر لهم فرصة الاطلاع على الحدائق المنسقة وحضور جلسات نقاشية ومؤتمرات، بالإضافة إلى العروض الحية، والاستمتاع بالفنون وابتكارات الطهي في المساحة المخصصة في حديقة البدع التي تمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع وتطل على المياه الفيروزية للخليج العربي.

وبرعاية المركز الدولي للمعارض والجمعية الدولية لمنتجي البستنة، يستقطب إكسبو 2023 الزوار والمنظمين من 80 دولة من حول العالم بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الوطنية والدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية ونخبة من المسؤولين (المحليين والإقليميين والدوليين) والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية، والرعاة، والشركاء، والموردين، ووسائل الإعلام (المحلية والإقليمية والدولية) والزوار المحليين والإقليميين والدوليين.

ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل" ويهدف إلى تشجيع الابتكارات المستدامة والحدّ من التصحّر. وسيلهم الزوار للمشاركة في التغيير ضمن أربعة مواضيع أساسية هي:

• الزراعة الحديثة

• التكنولوجيا والابتكار

• الوعي البيئي

• الاستدامة

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على آخر الأخبار، يرجى زيارة: www.dohaexpo2023.gov.qa/

نبذة عن المكتب الدولي للمعارض:

المكتب الدولي للمعارض (BIE) هو منظمة حكومية دولية تأسست عام 1928. يتولى المكتب مسؤولية الإشراف على جميع المعارض الدولية (إكسبو) وتوفير الدعم اللازم لها، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مكتب 179 دولة. تُعد معارض الإكسبو أحداثاً عالمية كبرى، يستكشف كل منها موضوعاً محدداً وتتضمن مشاركات دولية من شتى دول العالم تتخللها اكتشافات مثيرة للاهتمام وتجارب متفردة تُبرز الآفاق المستقبلية والتقدم الذي أحرزته البشرية. يُنظم المكتب الدولي للمعارض حالياً أربعة أنواع رئيسية من المعارض تحت رعايتها وهي: المعارض العالمية، والمعارض المتخصصة، ومعارض البستنة، وترينالي دي ميلانو.

اعتُمِدت معارض البستنة رسمياً مِن قِبل المكتب الدولي للمعارض منذ عام 1960، ويهدف هذا النوع من المعارض إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعارف والحلول بين البلدان ومنتجي البستنة والقطاع الزراعي من خلال معالجة القضايا الرئيسية المتمثلة في أنماط الحياة الصحية والاقتصادات الخضراء والمعيشة المستدامة والتعليم والابتكار.

يُنظّم إكسبو 2023 الدوحة تحت رعاية المكتب الدولي للمعارض. www.bie-paris.org

نبذة عن الجمعية الدولية لمنتجي البستنة:

الجمعية الدولية لمنتجي البستنة هي مؤسسة دولية غير حكومية تهدف إلى دعم منتجي البستنة. وتهدف الرابطة إلى وضع الخدمات التي تختص بالزهور والنباتات وتنسيق الحدائق على جدول الأعمال الدولي واتباع رؤية تركز على:

تحفيز الطلب المتزايد على أشجار الزينة والنباتات والزهور في جميع أنحاء العالم.

حماية ودعم مصالح القطاع.

تعزيز موقعها كمركز دولي للمعلومات والمعرفة في مجال البستنة. ووضع أفضل الممارسات في زراعة النباتات وإنتاج أشجار الزينة.

يرتكز عمل الجمعية الدولية لمنتجي البستنة على اتفاقية دولية، وهي مسؤولة عن الموافقة على المعارض الدولية التي تعنى بالبستنة وتنظيمها بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض (www.bie-paris.org) منذ عام 1960. وقد تزايد الاهتمام بمثل هذه المعارض مع استضافة ملايين الزوار في معارض إكسبو حول العالم.