المنامة: يصادف هذا العام الذكرى السنوية الثمانين لتأسيس بنك إتش إس بي سي في مملكة البحرين حيث تم افتتاح أول فرع محلي للبنك في المنامة في عام 1944. وتضمنت الاحتفالات حفلًا حضره عدد من المسؤولين وكبار عملاء بنك إتش إس بي سي.

وضمن الاحتفال، سلط جوزيف غريب، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي البحرين، الضوء على دور بنك إتش إس بي سي كواحد من أكبر البنوك الدولية العاملة في المملكة وكيف يدعم بنك إتش إس بي سي طموحات مملكة البحرين للدخول في عصر اقتصادي جديد خاصة مع استمرار الابتكار والرقمنة لمعاملات الدفع والتجارة، وكذلك دعم برامج الاستدامة من حيث الفكر القيادي وربط الشركات البحرينية بفرص النمو الدولية.

ولقد شهدت السنوات الثمانون الماضية تطوراً مذهلاً من الناحية الاقتصادية في البحرين. حيث يرتبط الناتج المحلي الإجمالي للبحرين الذي يزيد عن 47 مليار دولار أمريكي بالاستثمار من جميع أنحاء العالم. وتعليقاً على ذلك، قال جوزيف غريب: "إننا فخورون جداً بالدور الذي لعبناه في تحقيق بعض النمو ونتطلع قدماً نحو مستقبل مشرق قادم".

هذا وتواصل مملكة البحرين العمل كبوابة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمّع 1.7 تريليون دولار أمريكي. واحتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات التجارة والاستثمار والحرية المالية في عام 2024، كما توفر البحرين بيئة مشجعة لجذب الشركات. وبفضل الخبرة العالمية التي يتمتع بها بنك إتش إس بي سي، يعمل البنك على ربط الشركات البحرينية بالفرص المتاحة في أكثر من 34 سوقاً حول العالم.

كما يواصل بنك إتش إس بي سي العمل بشكل وثيق مع بعض الشركات العائلية الرائدة في البحرين، والتي تُعرف بأنها من أهم المساهمين في تنمية ودعم الاقتصاد في المنطقة. ومن خلال تعزيز الابتكار في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتصنيع والتقنيات المالية، يقوم بنك إتش إس بي سي بمساعدة الشركات المحلية على تحقيق الازدهار في سوق عالمية تنافسية بشكل متزايد.

ومع استمرار جهود مملكة البحرين في وضع نفسها كمركز للتجارة بين الشرق والغرب، يقف بنك إتش إس بي سي على أهبة الاستعداد لدعم هذه الرؤية من خلال شبكته العالمية وحلوله المالية. ومن خلال العمل معاً، فإن شراكتنا تعد بإتاحة الكثير من الفرص الجديدة للابتكار والنمو والتنمية المستدامة.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

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