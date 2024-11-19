دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: في أعقاب النجاح الذي شهدته النسخة الأولى من اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين والذي ساهم في توظيف أكثر من 1000 مواطن في 2024، نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشريّة الإماراتيّة في دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" ، النسخة الثانية من هذا الحدث بهدف استقطاب وتوظيف الكوادر والكفاءات الإماراتية، وتمكينها من الانخراط في القطاع العقاري، أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وشهد الحدث حضور شخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث كان في استقبالهم سعادة المهندس مروان احمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في أراضي دبي.

وقد شارك في فعاليات اليوم العقاري الثاني لتوظيف الإماراتيين برعاية مجموعة أمنيات، أكثر من 80 شركة عقارية قدمت ما يزيد عن 400 فرصة وظيفية للإماراتيين، الأمر الذي ساهم في تمكينهم من الانخراط بفعالية في قطاع العقارات الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وشمل الحدث ورشة عمل حول "برنامج التمكين العقاري" الذي يستهدف توظيف 500 إماراتياً سنوياً خلال الفترة 2025-2027، لتعريف المشاركين بمزايا برنامج "نافس" وتوعيتهم بأهمية الالتزام بلوائح سوق العمل وتقديم دعم شامل للجهود الحكومية الرامية إلى بناء كوادر إماراتية متميزة في هذا المجال، بهدف الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتطوير القطاع العقاري في الإمارة.

أشاد معالي مطر الطاير، بمبادرة اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين، في هذا القطاع الحيوي، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة "D33 " في دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة.

وقال معاليه: تنظيم مبادرة اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين، في دورته الثانية، يعد امتداداً للنجاح الذي حققته الدورة الأولى التي ساهمت في توظيف أكثر من ألف مواطن في مختلف مجالات القطاع، وتوفير فرص عمل مهنية واعدة ومستقبل مهني، يعزز من مساهمة القطاع الخاص بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنوع المسارات الوظيفية وتطوير الموارد البشرية وخطط التنمية الشاملة في الإمارة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "هذه المبادرة المتخصصة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية الخاصة في دبي والدولة ككل أصبحت علامة فارقة في خلق فرص وظيفية نوعية للمواطنين في القطاع الخاص، وأردنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين إطلاق الدورة الثانية من اليوم العقاري في دبي بالتزامن مع القفزة النوعية التي شهدها القطاع العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة حيث شهد نمواً قوياً بزيادة عدد المستثمرين الجدد بنسبة 45% وارتفاع بقيمة التصرفات العقارية لتصل إلى أكثر من 544 مليار درهم وغيرها الكثير من الإنجازات. وندعو المواطنين إلى استثمار الفرص النوعية التي تتيحها هذه الفعاليات والمبادرات التي نركّز فيها على وضع الفرص بين يدي المواطنين أينما كانوا، ونشكر دائرة الأراضي والأملاك على قيادة هذه الجهود بالتكامل معنا جميعاً".

من جانبه أعرب سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن شكره الى دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومنظمي هذا الحدث الهام الذي يجسد شراكة المجلس الاستراتيجية والتزامه نحو توفير فرص عمل واعدة للمواهب الإماراتية في هذا القطاع الحيوي.. وقال: "في ظل دعم قيادتنا الرشيدة المستمر وترجمة لرؤيتها المستقبلية نواصل تحقيق التقدم من خلال شراكاتنا الإستراتيجية مع منظمي القطاعات ومنشآت القطاع الخاص نحو التمكين النوعي لكوادرنا الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة هامة لاقتصادنا الوطني ومن الملهم رؤية شبابنا الطموح يتقدم بثقة للعمل والمساهمة في القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات التنموية لاقتصادنا الوطني حيث شهدنا زيادة في أعداد الكوادر الاماراتية المنضمة للقطاع العقاري خلال السنتين الماضيتين بشكل فاق المستهدفات."

بدوره قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "القطاع العقاري يمثّل نموذجاً فريداً من الفرص في القطاع الخاص، فالمواطنين الذين يستثمرون الفرصة غير العادية التي يتيحها لهم العمل في الشركات العقارية الخاصة فهم يؤهلون أنفسهم كروّاد أعمال عقاريين في المستقبل القريب، وهو ما ينعكس إيجاباً على الازدهار الاقتصادي لدبي والإمارات ككل. تتميّز البيئة العقارية في دبي بكونها من الأفضل عالمياً وهو ما تعكسه مؤشرات الأداء والاهتمام العالمي من المستثمرين بسوقنا العقاري، وكلّنا ثقة بأن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على دور الشباب المواطن في هذا المجال الاستراتيجي وعلى حياتهم وتطورهم المهني ومستقبلهم".

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إن تمكين الكوادر الوطنية في قطاع العقارات يمثل ركيزة أساسية في رؤيتنا الاستراتيجية، ويعكس ثقتنا بضرورة مشاركتهم في النهضة العقارية التي تشهدها الدولة والمساهمة في استدامة تطورها. ومن خلال اليوم العقاري الثاني لتوظيف الإماراتيين، نحرص على إعداد جيل من المواطنين المهنيين ذوي الكفاءة العالية والمهارات اللازمة للريادة في هذا القطاع الحيوي. كما تسهم مثل هذه الفعاليات في تحقيق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لدعم مبادرات التوطين وفتح آفاق جديدة لمواطني دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما يضمن فرص عمل مستدامة ويعزز من الجاهزية العالمية للقطاع."

وتمضي أراضي دبي قدماً في جهودها الرامية إلى تمكين المجتمع العقاري، وتوفير مستقبل أفضل للكوادر الوطنية في الإمارة، بهدف إشراكهم في رؤيتها الاستراتيجيّة الهادفة إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري وتعزيز جاهزيّة القطاع واستدامته.

ويذكر أن اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين يأتي ضمن إنجازات "برنامج التمكين العقاري" الذي أطلقه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بالتعاون مع "نافس"، وتقوده دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي نجح في تحقيق أهداف التوطين في القطاع العقاري بدبي خلال عام 2023 من خلال توظيف 647 مواطناً إماراتياً.

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