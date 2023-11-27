في جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من "منتدى دبي للمستقبل 2023"

سلطان النيادي: السير في الفضاء كأول رائد فضاء عربي تجربة غير مسبوقة والتجارب العلمية المشتركة هي أهم ما تحققه مهام الفضاء لمستقبل الإنسانية

هزاع المنصوري: الذهاب إلى الفضاء رسالة لأجيال المستقبل بأن تحقيق الطموحات ممكن والصعود إلى الفضاء تجربة فريدة جداً خاضها فقط 700 إنسان

ستيفن بوين: التجارب العلمية الفضائية نتاج استثمار معرفي وتعاون بين مختلف القطاعات

وارين هوبيرغ: البشرية خلال السنوات الـ23 الماضية كان لها سفراء في الفضاء هم رواد الفضاء

فرانسيسكو روبيو: رواد الفضاء لا يمثلون وكالاتهم وبلدانهم فقط بل العالم كله والإنسانية جمعاء

سيرجي بروكوبييف: دعم رواد الفضاء لبعضهم البعض مهم في المهام الفضائية

ديمتري بيتيلين: التمرينات اليومية حاجة ملحة للحفاظ على صحة رواد الفضاء

أندريه فيدييف: تضافر جهود وكالات الفضاء المختلفة يعزز مسار الإنسانية في مجال استكشاف الفضاء

دبي: شارك رواد فضاء البعثة الاستكشافية 69 إلى محطة الفضاء الدولية، رفقة رائد الفضاء هزاع المنصوري، المسؤول عن متابعة البعثة من الأرض، في جلسة رئيسة بعنوان "دروس من الفضاء للأجيال القادمة" انعقدت ضمن فعاليات "منتدى دبي للمستقبل"، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، والذي يقام في "متحف المستقبل" برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وعرض رواد الفضاء خلال الجلسة تجاربهم ومشاهداتهم ومسيراتهم المعرفية الفردية والمشتركة في قطاع الفضاء أمام جمهور منتدى دبي للمستقبل، بعد تسجيلهم مجتمعين ما مجموعه أكثر من 50 ألف ساعة في الفضاء، بما في ذلك خلال المهمة التي استغرقت 186 يومًا على محطة الفضاء الدولية.

وقدّم رواد الفضاء المخضرمون خبراتهم وعرضوا لرؤاهم حول أفضل السبل لترسيخ الفضول العلمي والمعرفي وحب الاستكشاف لدى النشء والشباب، مع التركيز على أهمية التعليم المتقدم والمتطور باستمرار لمواكبة أحدث مستجدات استشكاف الفضاء وصناعاته وإعداد جيل مستقبلي واعٍ وواعد وشغوف بسبر أغوار قطاع الفضاء الحيوي لمستقبل البشرية.

سلطان النيادي: التجارب العلمية المشتركة هي أهم ما تحققه مهام الفضاء لمستقبل الإنسانية

وقال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أحد أعضاء البعثة الاستكشافية 69، إن دولة الإمارات بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حققت قفزات طوت الزمن واختصرت المراحل في استكشاف الفضاء.

وأكد النيادي أن التجارب العلمية المشتركة هي أهم ما تحققه مهام الفضاء لمستقبل الإنسانية، لافتاً إلى أن دعم العائلة الأسرة الكبيرة في دولة الإمارات جعل رواد الفضاء الإماراتيين يركزون على مهامهم في الفضاء، ومواصلة التدريبات والتمارين.

وقال النيادي إن روح الفريق الواحد هي الأساس في نجاح أي مهمة فضائية، مشيراً إلى أهمية تمارين بناء الفريق التي تشرك الجميع وتحقق هدف المهمة الفضائية، لافتاً إلى أن تدريباته شملت رحلات مع طاقم المحطة الفضائية، وقضاء الوقت كفريق معاً حتى أصبح الجميع أصدقاء.

وأوضح النيادي أن قيامه بالسير في الفضاء كأول رائد فضاء عربي يقوم بذلك شكّل فرصة غير مسبوقة يفتخر ويعتز بها ويهديها لكل الطامحين لتحقيق تطلعاتهم في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

وأكد النيادي أنه أمضى 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية كانت مفيدة جداَ على صعيد إجراء التجارب العلمية، كما أنها كانت ملهمة للأجيال في دولة الإمارات والعالم العربي والعالم، لكونها تحض الطلبة على تحقيق أحلامهم، والمشاركة في مهمات ومشاريع كبرى وعلى مستوى عالمي، مشيراً إلى تجربته في زيارة المدارس في دولة الإمارات، وتأثر الطلبة بمشاركته، مع ما لمسه من تجاوب خلال جولاته في مناطق مختلفة من الدولة، وإجاباته على الاسئلة من جانب الطلبة حول إمكانية أن يصبحوا رواد فضاء، بما يعنيه ذلك من تأثر بالنموذج، وهو الذي تسعى إليه دولة الإمارات عبر تأهيل الشباب، وتعليمهم، وحصولهم على خبرات جديدة، في مجالات المستقبل.

واستعرض النيادي تجربته في فترة التدريب ثم فترات العيش في محطة الفضاء الدولية، والقدرة على العمل ضمن فريق واحد، إضافة إلى الأدوار الموكلة إليه، وإلى بقية الفريق داخل المحطة، والمهمات العلمية، وكيفية إدارة المهمات من خلال توزيعها على أعضاء الفريق، مشيراً إلى أن مهمته تعد أطول مهمة عربية، وأنه كان يكتشف بنفسه كيفية الحياة بعيداً عن كوكب الأرض، بما يعنيه ذلك من تجارب جديدة من جهة، وما يزيد من حصيلة التجربة التي خاضها مع آخرين في المحطة الدولية.

هزاع المنصوري: الصعود إلى الفضاء هو تجربة فريدة جداً خاضها فقط 700 إنسان

بدوره قال هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، والمسؤول عن متابعة البعثة الاستكشافية 69 على الأرض، إن الذهاب إلى الفضاء هو رسالة للنشء وأجيال المستقبل بأن تحقيق الطموحات ممكن، إذا ما توفرت الإرادة والعزيمة والقدرة، كما هي الحال مع مشروع الإمارات لاستشكاف الفضاء والذي استطاع خلال سنوات قليلة تحقيق أهداف كانت تحتاج لعقود.

وقال المنصوري إن الصعود إلى الفضاء هو تجربة فريدة جداً خاضها فقط 700 إنسان منذ بداية عصر استكشاف الفضاء ومهامه في القرن العشرين، حيث يمكن في بعض المهام الدوران حول الأرض 16 مرة يومياً.

وأكد المنصوري أن أجمل ما في استكشاف الفضاء هو إجراء التجارب العلمية بالشراكة مع الرواد وتطوير العلوم والمعارف الفضائية الإنسانية مرة تلو وأخرى.

وأشار المنصوري إلى إمكانية استخدام الإنترنت على المحطات الفضائية للتواصل مع الأهل على كوكب الأرض وفي دولة الإمارات، وأن العائلات والأسر تكون جزءاً لا يتجزأ من المهمة طوال مدتها.

وأكد المنصوري على أهمية ومحورية الدعم الذي تقدمه فرق الدعم الأرضي على مدار الساعة للمهام الفضائية، مشيداً بالدور المركزي الذي يقوم به كل فرد في أفراد الفرق الأرضية الداعمة للمهام الفضائية، بما في ذلك فريق الدعم الإماراتي المتميز.

وقال المنصوري: "من أهم دروس رحلتي إلى الفضاء أن التجارب العلمية، تتراكم بشكل إيجابي، وكل تجربة نتعلم منها أكثر، بما في ذلك مجالات الألواح الشمسية، وما يرتبط بالطاقة، والبقاء لفترات طويلة في الفضاء، بما يعنيه ذلك من طريقة النظر إلى الحياة في الكون، والحياة في الأرض، وما تمثله هذه الفترات الطويلة من تجارب وخبرات كبيرة، تصب لصالح المهمة الأساسية التي يتم تنفيذها لصالح أهداف محددة، ترتبط بدور كل واحد في تعزيز الحياة الإنسانية."

وأكد المنصوري أن المهمات الفضائية تؤكد أهمية العلم والمعرفة والبحث والتطوير وعلاقة كل ذلك بالتنمية المستدامة للمجتمعات وخدمة البشرية، وأهمية الانفتاح على الخبراء والعلماء وكل المختصين من الشعوب والأمم الثانية، للعمل كفريق واحد، من أجل مصلحة البشرية.

ستيفن بوين: التجارب العلمية الفضائية نتاج استثمار معرفي وتعاون بين مختلف القطاعات

من جهته قال ستيفن بوين، رائد الفضاء بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن التدريبات لمدة 14 عاماً أهلته ليكون رائد فضاء متمكن، لكن التضامن بين رواد الفضاء من جنسيات مختلفة هو الحافز الأقوى لدى القيام بالمهام الفضائية الطويلة.

وحول تناول الطعام في الفضاء، قال بوين إن الغذاء في الفضاء يكون معداً مسبقاً في المحطات الأرضية، مشيداً بالوجبات الإماراتية التي تقاسمها مع رواد الفضاء الإماراتيين.

وأكد بوين أن التجارب العلمية هي نتاج استثمار معرفي شامل وتعاون بين مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية والطبية، مضيفاً أن الابتكارات الهندسية والعلمية المتواصلة تستمر بالتطور والتقدم وقيادة البشرية نحو القمر والمريخ والفضاء العميق.

ولفت بوين إلى أن الخبرة علمت رواد الفضاء على مدى العقود الماضية كيفية التعامل مع ترقق العظام في الفضاء، وتعويض خسارة الكتلة العضلية، وإعادة تدوير المخلفات بشكل شبه كامل.

وارين هوبيرغ: البشرية خلال السنوات الـ23 الماضية كان لها سفراء في الفضاء هم رواد الفضاء

من جانبه، أكد وارين هوبيرغ، رائد الفضاء بوكالة "ناسا"، أن البشرية خلال السنوات الـ23 الماضية كان لها سفراء في الفضاء هم رواد الفضاء الذين يتبادلون الأمكنة في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المحطات الفضائية على مدار العام، وهو ما حقق تراكماً معرفياً مهماً لتصميم مستقبل البشرية.

وقال هوبيرغ: "عندما أنظر إلى السماء من الأرض أشعر بأنها لا محدودة، لكن عند النظر إليها من الفضاء على بعد 400 كليومتر من الأرض أدرك كم هو رقيق الغلاف الجوي للأرض."

وأشار وارين إلى أن الصداقات هي من أهم النتائج التي يحصل عليها رواد الفضاء.

وأكد وارين هوبيرغ، رائد الفضاء بوكالة "ناسا"، أن السفر إلى الفضاء، يحقق عدة أهداف من بينها إجراء التجارب من أجل استكشاف طبيعة الفضاء، وتأثير ذلك على الحياة على الأرض، مستعرضاً تجاربه المختلفة خلال عمله كرائد فضاء في وكالة الفضاء الأميركية " ناسا" طوال الفترات الماضية وتأثير هذه التجارب عليه شخصيا، وعلى حياته، إذ أنه بالرغم من كونه طبيباَ، إلا أنه تعلم من تجاربه أهمية التعاون مع بقية أعضاء الفريق لحماية صحة كل أعضاء الفريق، والتعامل مع أي ظرف.

فرانسيسكو روبيو: التميز الأكاديمي وتنوع المهارات أساس شخصية وإعداد رائد الفضاء

من جانبه، لفت فرانسيسكو روبيو، رائد الفضاء بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إلى أن العمل كفريق واحد هو الأساس لنجاح رواد الفضاء.

ولفت روبيو إلى أن التميز الأكاديمي وتنوع المهارات والقدرات العالية على التكيف هي أساس شخصية وتكوين وإعداد رائد الفضاء الناجح.

وأوضح روبيو أن رواد الفضاء يتلقون تدريباً طبياً، ويحظون بدعم كامل على مدار الساعة من فرق طبية متكاملة متخصصة.

وأشار روبيو إلى أن رواد الفضاء لا يمثلون وكالاتهم وبلدانهم فقط بل العالم كله والإنسانية جمعاء في سعيها نحو فتح آفاق جديدها لمستقبلها في الفضاء، لافتاً إلى أن العمل الجماعي في الفضاء مهم جداً، لتبادل الخبرات التي يمثلها كل شخص في فريق أي مشروع فضائي.

سيرجي بروكوبييف: دعم رواد الفضاء لبعضهم البعض مهم في المهام الفضائية

وقال سيرجي بروكوبييف، رائد الفضاء بوكالة الفضاء الاتحادية الروسية، إن الاستعدادات لرحلته الفضائية الأولى استغرقت 8 سنوات، أما الرحلة الثانية فكانت أكثر جدية وتركيزاً على تعزيز الخبرات على مدى عام في الفضاء، لافتاً إلى أهمية دعم رواد الفضاء لبعضهم البعض في محطات الفضاء والمهام الفضائية.

وأشار بروكوبييف إلى تلقي الفريق تدريبات مكثفة، وإنجاز مشاريع وتجارب مشتركة مشيداً بالدور الريادي الذي لعبه جميع أعضاء الفريق معاً.

وقال إن من أهم الدروس التي يمكن التعلم منها في رحلات الفضاء، أن الكفاءة القيادية أهم عنصر في نجاح أي فريق، مؤكداً أهمية التعاون بين الدول في مثل هذه التجارب والمهمات.

وأضاف بروكوبييف، أن هذه الرحلات تزيد من خبرات الرواد، على الصعيد العلمي، وعلى صعيد اكتساب الخبرات بسبب التأثيرات المختلفة، من بينها التأثيرات المعنوية والصحية، والكيفية التي يتم خلالها تنفيذ المهمات، وتمضية الوقت بين أعضاء الفريق، حتى على صعيد ممارسة هوايات مختلفة، داخل محطة الفضاء، وذلك في أوقات الفراغ، وأن من أهم الدروس التي يمكن أن يستفيد منها العالم، هي ما يتعلق بقدرات البشر على التعايش معاً، ومد أواصر العلاقات لمصلحة البشرية، وتجارب العمل في الفضاء تؤكد ذلك بشكل واضح.

ديمتري بيتيلين: التمرينات اليومية حاجة ملحة للحفاظ على صحة رواد الفضاء

وأكد ديمتري، بيتلين، رائد الفضاء بوكالة الفضاء الاتحادية الروسية، أن التمرينات والحفاظ على اللياقة البدنية في المهام والمحطات الفضائية حاجة ملحة للحفاظ على صحة رواد الفضاء، وهو أمر ضروري يوماً حتى في أيام عطلة نهاية الأسبوع.

أندريه فيدييف: وتضافر جهود وكالات الفضاء المختلفة يعزز مسار الإنسانية في استكشافه

وبيّن أندريه فيدييف، رائد الفضاء بوكالة الفضاء الاتحادية الروسية، أن تجربته في الفضاء هي إرث يفخر به، مؤكداً أن العمل الجماعي وتضافر جهود وكالات الفضاء المختلفة يعزز مسار الإنسانية في مجال استكشاف الفضاء.

منتدى دبي للمستقبل 2023

ويشارك في فعاليات الدورة الثانية من "منتدى دبي للمستقبل"، الذي والذي ينعقد يومي 27 و28 نوفمبر الجاري برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 2500 من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية من 100 دولة، فضلاً عن تواجد نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية في مجالات تصميم المستقبل.

ويستعرض المتحدثون في جلسات المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في "متحف المستقبل" أهم القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي وغيرها.

وتركز حوارات المنتدى على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تصور الطبيعة، وتمكين الأجيال القادمة، وعلاقة الإنسان والآلة، والتحولات في حياة الإنسان.

المزيد من المعلومات حول "منتدى دبي للمستقبل 2023" متوفرة على الرابط الإلكتروني: www.dubaifuture.ae/dubai-future-forum-2023

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