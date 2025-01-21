دبي، أصدرت سفن إكس (7X)، بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مجموعة من الطوابع التذكارية المميزة احتفاءً بالذكرى المئوية لمولد الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، الذي يُعد من رواد النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دولة الإمارات، وحلقة الوصل بين جيلين من الأدباء والشعراء، وصاحب الأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات وخارجها.

وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2025 ليكون عاماً للاحتفال بالذكرى المئة لمولد الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 - 2025)، حيث ستساهم هذه الاحتفالية في تسليط الضوء على الأعمال الأدبية والإنجازات الإنسانية للشاعر وتأثيره ودعمه للمشهد الأدبي في دولة الإمارات والدول العربية، وتكريم إنجازاته الأدبية ودوره في تعزيز الثقافة الإماراتية والعربية.

وقال سعادة عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "نثمن التعاون المشترك مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية لإطلاق طابع الذكرى المئوية لمولد الشاعر الراحل، والذي يأتي في إطار اهتمامنا الدائم بالاحتفاء بالرموز الوطنية والثقافية من أبناء دولة الإمارات والمنطقة وتوثيق إنجازاتهم ومسيرة حياتهم، ليكونوا قدوةً ومنارةً لبناة المستقبل وروّاد الغد."

من جانبه، صرّح سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية: "تقدر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عالياً دور سفن إكس في إصدار طوابع تذكارية احتفاءً بمئوية مولد الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، ونعتز بالدعم الذي قدمته المجوعة ليس من خلال الطوابع فقط، بل من خلال الاحتفاء برمز هام في الحياة الثقافية الإماراتية. وباسم مؤسسة العويس الثقافية نتوجه بالشكر لسفن إكس، مؤكدين التزامنا بقيم التعاون الفعال بين مؤسسات لها تاريخ عريق في العمل الخدمي وانعكاساته على المجتمع حيث تتحقق الفائدة المرجوة على أوسع نطاق داخل وخارج دولة الإمارات وبما يليق بهذه المناسبة التي نتشارك فيها مع سفن إكس معززين رموز ثقافتنا الوطنية."

يُذكر أنّ الشاعر العويس أسس "جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية" المستقلة لتكريم الأدباء والمفكرين العرب في السابع عشرة من شهر ديسمبر لعام 1987. كما نال الشاعر خلال حياته جوائز وتكريمات عديدة، أبرزها الحصول على تكريم عام 1996من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات.

وتتوفّر الطوابع في عدد من فروع بريد الإمارات، ذراع الخدمات البريدية لسفن إكس (7X)، وعبر الموقع الإلكتروني www.emiratespostshop.ae.

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