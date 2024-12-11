دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت سفن إكس (7X) مشاركتها في الدورة الافتتاحية من معرض لوجيموشن، الفعالية الجديدة الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية الدولية، والتي شاركت من خلالها خبراتها الاستراتيجية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وسلطت الضوء على أحدث وأبرز التوجهات في هذه القطاعات الحيوية. كما استعرضت المجموعة وشركاتها التابعة عبر منصتها في المعرض أحدث حلولها وخدماتها المبتكرة، وأبرزها صندوق البريد الرقمي الإماراتي "وين"، والمنصة اللوجستية الرائدة "وصلة".

وشاركت سفن إكس (7X)، الراعي البلاتيني لمعرض لوجيموشن، في القمة العالمية للتجارة والبنية التحتية، وهي إحدى المؤتمرات الرئيسية ضمن فعاليات المعرض، والمعنية بتسليط الضوء على أبرز تحديات وتعقيدات التجارة العالمية والبنية التحتية. وتحدث عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، في كلمته الافتتاحية للقمة عن دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تشكيل مستقبل التجارة الدولية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحديثة وتوفير طرق تجارية سلسة وتعزيز سياسات التجارة المبتكرة والشراكات الدولية، مؤكداً على النموذج الاستثنائي الذي قدمته الدولة على مستوى العالم وساهم في ترسيخ مكانتها كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال الأشرم: "تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانةً رائدةً كمركز عالمي لتبادل المعارف في إطار جهودها لتعزيز قطاع التجارة، وتعد الفعاليات مثل لوجيموشن نتيجةً واضحةً لهذه الجهود، إذ توفّر منصةً لروّاد المجال، يتبادلون من خلالها الأفكار ويتشاركون الخبرات للخروج بالحلول المبتكرة والمتقدمة. كما تميّزت النسخة الأولى من لوجيموشن باستعراضها لأحدث الرؤى والتوجّهات، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين لبحث سبل التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص تساهم في إعادة تعريف مستقبل الخدمات اللوجستية والتجارة".

وتأتي مشاركة سفن إكس (7X) في معرض لوجيموشن في سياق رؤيتها لتعزيز قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية بالشراكات الاستراتيجية والتعاون الفعّال للارتقاء بواقع الخدمات وتمكين عالمٍ دائم الحركة.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات