لدعم جهود الحفاظ على البيئة والحلول المستدامة

أبو ظبي: اختتمت هيئة البيئة - أبوظبي مشاركتها في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ في مدينة نيويورك 2023، وهو حدث عالمي يركز على معالجة قضايا تغير المناخ والحفاظ على البيئة. استعرضت هيئة البيئة من خلال المناقشات وحلقات النقاش النهج العلمي والحلول المبتكرة التي تعتمدها الهيئة لتحسين نوعية الحياة، وحماية الإرث الطبيعي في أبوظبي للأجيال القادمة.

تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي في مجال العمل المناخي، والتي شهدت مؤخراً إطلاق استراتيجية شاملة للتغير المناخي، في وقت تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف(COP28)، والذي يرسخ التزام الدولة بأجندة التنمية المستدامة العالمية والعمل المناخي، حيث تؤكد استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة في شهر يوليو 2023، سعي حكومة أبوظبي ودورها الهام في دعم الجهود التي تبذلها الدولة لتسريع معدل خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتعزيز جهود التكيف مع آثار التغير المناخي.

وقالت ميثة الهاملي، رئيس قسم تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري " تغير المناخ هو مشكلة عالمية يتطلب منا أن نتحد لإيجاد حلول فعالة. ويعتبر التواصل وتبادل المعرفة والأفكار والعمل معًا خطوة إلى الأمام نحو العمل المناخي وحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على كوكب الأرض. ونحن جميعاً مستفيدين من نجاح هذه المساعي - فمشاريعنا لاستعادة وإعادة تأهيل قاع البحار وأشجار القرم والشعاب المرجانية ومصايد الأسماك تؤثر على المحيطات والمناخ، ولكنها تساعد أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي".

خلال فترة وجودها في نيويورك، تمت دعوة الهاملي للمشاركة كمتحدثة في اثنين من أبرز الفعاليات الجانبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تحدثت في قمة كونكورديا السنوية إلى جانب نخبة من قادة الأعمال في مجال التمويل والتكنولوجيا. كما تحدثت في قمة الرؤساء التنفيذيين التي شارك فيها خبراء متخصصين في مجال المناخ والخدمات المصرفية. بالإضافة إلى المشاركة في حلقة نقاش حول التنوع البيولوجي. ضمت اللجان الثلاث قادة في مجال الاستدامة، حيث تبادلوا وجهات النظر بشأن قضايا المناخ وأهمية العمل المشترك عبر القطاعات.

وتضمنت الزيارات الميدانية لفريق الهيئة جولة ميدانية ضمن مشروع مليار محار، والتي تمحورت حول مناقشة الجهود المماثلة في أبوظبي وعمل مشروع مليار محار لإعادة تأهيل واستعادة النظام البيئي البحري في ميناء نيويورك من خلال إضافة مليار محار إلى هذه البيئة البحرية الحرجة. كما زار الفريق محمية جامايكا باي-روكواي باركس لتبادل الأفكار حول مشاريع استعادة أشجار القرم في نيويورك وأبوظبي، حيث تستخدم مبادرة القرم - أبوظبي، التي تم إطلاقها في فبراير 2022 في حديقة قرم الجبيل، أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار كحلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي البحري، ولها دور بالغ الأهمية في عزل الكربون وفي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وتعمل هيئة البيئة - أبوظبي ومؤسسة جامايكا باي روكواي باركس كونسيرفانسي على تطوير مشاريع تغير المناخ على مستوى المدينة، والتي تتمحور حول استعادة الحياة البحرية المهمة مع التركيز على مشاركة المجتمع والأفراد لزيادة المشاركة واهتمام أصحاب المصلحة بالبيئة.

وقالت تيري كارتا، المدير التنفيذي لمنظمة جامايكا باي روكاواي باركس كونسيرفانسي: "إن تبادل الخبرات بين المدن واجراء نقاشات مع المتخصصين هي لبنات أساسية في العمل المناخي. لقد كان شرفًا عظيمًا لنا أن نرحب بفريق هيئة البيئة - أبوظبي في محمية خليج جامايكا للحياة البرية في جيتواي ناشونال ريكريشن لعرض مشروعنا الذي يهدف إلى حماية السواحل المعرضة للخطر وموائل الأراضي الرطبة الحيوية".

واختتمت الهاملي قائلة: "لقد كانت فرصة التحدث والمشاركة خلال المناقشات الجانبية الرئيسية، التي انعقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ، والالتقاء بالخبراء الميدانيين الرائدين أمرًا بالغ الأهمية، لتعزيز التعاون المشترك عالمياً واتخاذ إجراءات بشأن أهداف التنمية المستدامة الرئيسية. وعندما نتمكن من إجراء هذه المناقشات المهمة، فإن جميع المجموعات ستكون مجهزة بشكل أفضل لوضع أسس التعاون وحل أزمة المناخ العالمية."

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.