تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 15-17 نوفمبر 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، تحت شعار "في طليعة الاستدامة"، في الفترة من 15-17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وبوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والمركبات الكهربائية والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعتبر "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية فرصة مثالية للتعرف على التقنيات المستقبلية التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في استشراف وصنع المستقبل المستدام.

وتستقطب الدورة الحالية من ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 76 جهة راعية، و37 مؤسسة شريكة وداعمة، وتشهد مشاركة 2,575 شركة من 62 دولة حول العالم. ويضم المعرض 24 جناحاً دولياً ويمتد على مساحة 78,000 متر مربع.

إشادة

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية": "بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية، ودعم رعاة وشركاء معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، بات المعرض حدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية. ويسهم المعرض في إبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها من المجالات الملحة المتعلقة بالاستدامة. إلى جانب ذلك، يسلط المعرض الضوء على إنجازات دبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة ورحلتها نحو تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتكتسب دورة العام 2023 من المعرض زخماً كبيراً في عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً استثنائياً، لا سيما مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر. ويعتبر المعرض منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والتعرف إلى احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية واستكشاف فرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة."

رعاة اليوبيل

هيئة الطرق والمواصلات بدبي

قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي: "إن مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، تأتي في إطار تضافر الجهود الوطنية لدعم قضايا الطاقة والتغير المناخي وتفعيل وابتكار حلول مستدامة لها، والاطلاع على أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والبيئة، والالتقاء بالخبراء العالميين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة."

وأضاف معالي مطر الطاير: "معرض (ويتيكس) أصبح حدثاً رئيساً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية، ومحطة أساسية في مسيرة ترسيخ مكانة دبي كمنصة رائدة للاقتصاد الأخضر، وتعزيز الجهود العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني، كما وأن الدورة الحالية للمعرض تكتسب زخماً كبيراً كونها تنظم تزامناً مع جهود كبيرة تقوم بها الدولة محلياً وعالمياً، في سياق إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 "عام الاستدامة"، تحت شعار "اليوم للغد" واستضافة الدولة لـ "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، أكبر تجمع دولي في مجال العمل المناخي."

إينوك

قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك): "يواصل معرض "ويتيكس" الاضطلاع بدورٍ محوري في دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للابتكار والاستدامة. وبصفتنا شركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة، نفخر بمشاركتنا المستمرة في "ويتيكس" منذ ما يزيد على عقد من الزمان. إذ تنسجم مشاركتنا في المعرض مع التزامنا بدفع مسيرة تحوّل الطاقة ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لبناء مستقبل مستدام لما فيه خير الجميع، كما ونتطلع قدماً إلى استمرار هذه الشراكة مع "ويتيكس" في قادم السنوات."

أكوا باور

قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور: "يسعدنا المشاركة في معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية والذي يعقد تحت شعار (في طليعة الاستدامة). بصفتنا شركة وطنية سعودية رائدة في مجالها؛ نفخر في أكوا باور بقيادة ودعم التحول في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وذلك من خلال توفير حلول مبتكرة تنمي قدراتنا البشرية بما يدعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة بهدف ضمان مستويات متقدمة من الكفاءة والموثوقية والأداء، ويُشكل هذا الأمر دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمملكة والعالم. إنَّ تغييراً بهذا الحجم لا يمكن أن يحدث بشكلٍ منفرد؛ نحن ممتنون للشراكة الوثيقة التي تجمعنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي وفرت منصة عمل مكنتنا من العمل سوياً لتعزيز تبادل الأفكار والرؤى، والعمل على إقامة شراكات طويلة الأمد مع شركاء آخرين لديهم الطموح ذاته لتسريع عملية التحول نحو عالم مستدام."

سيمنس

قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط: "ان معرض "ويتيكس" هو أحد الأحداث العالمية الرائدة في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا، ونتشرف في شركة سيمنس بأن نكون راعي اليوبيل الماسي للنسخة القادمة من المعرض الذي ينعقد مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي. ونتطلع إلى مناقشة أحدث الابتكارات في هذه القطاعات والتعلم من شركائنا، كما سنُشارك الحضور أفضل الحلول التي تساعد العملاء في مشاريع الرقمنة الخاصة بهم والتي تجعل هذه الصناعات أكثر استدامة وكفاءة."

مجموعة وصل

قال سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: "يعد "ويتيكس" حدثاً استراتيجياً على أجندة الإمارات للتنمية المستدامة؛ وهو يمثل منصة رئيسية لـ "وصل" لاستكشاف فرص التعاون والشراكة بما يتماشى مع رؤية الإمارات الخضراء الطموحة. نحرص، في وصل، بصفتنا أحد أبرز مطوري العقارات في إمارة دبي، على دعم المبادرات التي تتبنى أحدث الممارسات والسياسات الصديقة للبيئة. علاوة على ذلك؛ تهدف مبادراتنا للتنمية المستدامة إلى تحسين الحياة في المجتمعات التي نطوّرها. ومن خلال مشاركتنا في "ويتيكس"؛ نتطلع إلى تبادل المعرفة والتفاعل مع أبرز الخبراء، واستكشاف حلول مستدامة تعزز أنماط الحياة والمجتمع ككل. وتماشياً مع أجندة الحدث العالمي الأبرز خلال هذا العام "COP28" المزمع انعقاده في دولة الإمارات لاحقاً هذا العام، تلتزم "وصل" بإطلاق المبادرات والمشاريع التي تعزز البيئة وتساعد في التخفيف من تداعيات التغييرات المناخية."

شركة إعمار العقارية

قال السيد أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية: "إن مشاركة إعمار في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" تثبت التزامها بالاستدامة وتعرض حلولاً مبتكرة للحفاظ على المياه والطاقة في البيئة المبنية. فما من شك بأن هذا المعرض المرموق يقوم بدور محوريّ بالنسبة إلى مطوّري العقارات من حيث توفيره منصّة لاستعراض واستطلاع التقنيات والممارسات والحلول المستدامة المتعلّقة بالمياه والطاقة والحفاظ على البيئة. كما يوفّر فرصة قيّمة للشركات للبقاء على اطّلاع دائم بأحدث التطوّرات في هذه المجالات، والتواصل مع خبراء القطاع، واعتماد استراتيجيات مبتكرة تعزّز اعتماد الاستدامة في مشاريعها."

الرعاة الماسيون

شركة كابلات جدة المحدودة

قال هشام هلال السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة كابلات جدة المحدودة: "بفضل مسيرتها الاستثنائية التي تمتد لأكثر من 80 عاماً، طورت شركة انيرجيا الدولية للكابلات الرؤية والمعرفة الضرورية لضمان نجاح عملها في المنطقة. ومن خلال مقرّيها الرئيسيين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أصحبت شركة انيرجيا اليوم شريكاً تجارياً إقليمياً رائداً في مجال التصنيع والمشاريع الجاهزة لكابلات الطاقة جهد 400 كيلوفولت، والصناعات الكهربائية، ومشاريع المحطات الفرعية الجاهزة، وتصنيع الهياكل الفولاذية ومواد البناء الأخرى. ونفتخر بعلاقتنا المديدة والنوعية مع هيئة كهرباء ومياه دبي والتي تمتد لعقود، ونعتز بكوننا أحد أكبر موردي كابلات الطاقة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وننظر إلى هذا على أنه من أهم إنجازاتنا المرموقة. وعلى اعتبار أن الهيئة إحدى أهم شركائنا، تسعدنا مشاركتنا المتواصلة على مدار أكثر من عقد كامل في معرض "ويتيكس"، أحد أكبر معارض الطاقة في العالم، ونتمنى لهيئة كهرباء ومياه دبي المزيد من النجاح والنمو والازدهار، ومواصلة تحقيق الإنجازات المهمة."

شركة القابضة لحلول المياه المستدامة

قال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القابضة لحلول المياه المستدامة: "بتعاوننا سنطلق العنان للإمكانيات الكبيرة لحلول المياه المستدامة. في الشركة القابضة لحلول المياه المُستدامة، نفهم الدور الرئيسي الذي يلعبه التواصل والتعاون في التعرّف على التحديات التي تواجهنا، وكوننا قادة في قطاع المياه، فإنه يقع على عاتقنا أن ندير الحوار في مجاليّ الاستدامة والابتكار. يتيح لنا معرض "ويتيكس" فرصة نادرة للتفاعل مع قادة الصناعات الأخرى ومشاركة الآراء وتحقيق التقدم في المجال. كوننا الراعي الماسي، نترقب بشدة المشاركة في "ويتيكس" في هذا العام. هذا الحدث المرموق يعطينا منصة قوية لتعزيز التعاون والابتكار والعمل معاً لإيجاد حلول مستدامة. سمعة "ويتيكس" كأحد المعارض الرائدة في القطاع في مناطق عديدة كالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا تجذب أصحاب المصالح وصنّاع القرار وذوي الرؤى الملتزمين بالمساهمة في مستقبل المياه كمورد مهم."

داماك العقارية

قال السيد حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: "يشكل هذا العام علامةً فارقة في تاريخ معرض "ويتيكس"، الذي يعزز من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، ويدعم الرؤية المستقبلية لقيادتها الرشيدة في خلق مستقبلٍ أفضل. مع مرور السنين، تحول المعرض إلى منصةٍ عالمية تجمع أبرز صنّاع القرار في قطاع الطاقة، بهدف تبني أفضل الممارسات البيئية المستدامة التي تعزز من مكانة دبي ودولة الإمارات على الخارطة العالمية باعتبارهما مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر. في داماك العقارية، نتحلى بمسؤوليات كبيرة فيما يتعلق بحوكمة الشركات في قطاع العقارات، ونتفهم الحاجة الملحّة إلى ضرورة تبني أفضل ممارسات الاستدامة والبناء المستدام في مشاريعنا الرئيسية. سنستعرض في معرض "ويتيكس" لهذا العام ممارساتنا المرتبطة بتوفير الطاقة وتصاميم المشاريع والمبادئ التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في أنظمة البناء والتشييد لدينا، والتي ستعكس التزامنا بتطبيق الاستدامة في مختلف مشاريعنا، للوصول إلى مستقبلٍ أكثر استدامة."

الرعاة التيتانيوم

الاتحاد للماء والكهرباء

قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشـركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية قد رسَّخ مكانته باعتباره الحدث الأهم والأبرز من نوعه في المنطقة، والأكثر حضوراً وتأثيراً في قضايا الاستدامة والمناخ والطاقة. وأكَّد آل علي أن المعرض رسَّخ أيضاً مكانة دولة الإمارات كمركز رئيس يُصاغ من خلاله مستقبل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم ككل.

وأضاف: "ندرك في الاتحاد للماء والكهرباء أهمية دور معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، في خلق فرص مهمة للشراكة المثمرة ضمن القطاعات المعني بها، والتي تُشكل في مجملها صميم عمل الشركة وتتواءم مع طبيعة الخدمات التي توفرها، لذلك نحرص على التواجد في المعرض بصفة سنوية، من أجل التعرف عن قرب على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، وتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع واضعي السياسات في تلك القطاعات الحيوية، فضلاً عما يتيحه ذلك التواجد من إمكانية للتعرف على احتياجات السوق واستكشاف الفرص الاستثمارية."

شركة "إيه جي باور"

قال ك. جاكوب جون الرئيس التنفيذي لشركة (إيه جي باور): "إيه جي باور، هي شركة تابعة تعمل ضمن قطاع البناء في مجموعة الغرير للاستثمار، التي تعتبر واحدة من أبرز الشركات العائلية المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، معترف بها على نطاق واسع في المنطقة بمهاراتها وبراعتها الكبيرة في تنفيذ مشاريع توزيع ونقل الطاقة. ومن خلال تبني الهدف العام للمجموعة - تحسين الحياة - في قيمها، تسعى إيه جي باور إلى تحقيق تأثير معنوي على المجتمعات التي تخدمها، من خلال تمكين الوطن ودعم النمو والتطور الاقتصادي. تفخر الشركة كثيرًا بشراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي، الرائدة في اعتماد منهجيات من الطراز الأول لتقديم خدمات استثنائية وتعزيز أنماط حياة مستدامة للملايين، وتتطلع إيه جي باور بشغف إلى مشاركتها كمقدمة خدمة متميزة لهيئة كهرباء ومياه دبي في معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية الخامس والعشرين."

"إس إيه بي"

قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي بالإنابة لدى "إس إيه بي" في دولة الإمارات: "تتشرف إس إيه بي بأن تكون جزءاً من معرض ويتيكس، لا سيما في وقت أصبحت فيه الاستدامة ضرورة وليست مجرد رفاهية. شراكاتنا وتعاوننا الوثيق مع مجموعة واسعة من شركات المرافق والخدمات في المنطقة وحول العالم تؤكد على أهمية الجهود الجماعية نحو تحقيق مستقبل مستدام."

الرعاة الإعلاميون الاستراتيجيون

CNBC عربية

أكد محمد برهان الرئيس التنفيذي لمحطة CNBC عربية التلفزيونية أن الشراكة التي أطلقتها المحطة منذ سنوات مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تتجدد هذا العام، تهدف إلى منح معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الزخم الإعلامي الذي تستحقه هذه المبادرة الاستثنائية. وأشار برهان إلى أن الشراكة مع الهيئة تنسجم مع توجه المحطة لدعم وإبراز المبادرات الخلاقة في قطاع الأعمال الخضراء، مثنياً على الحضور الفعال الذي تشهده أعمال المعرض والفعاليات المصاحبة كل عام. كما أشار إلى أن تغطية المحطة للحدث هذا العام ستتضمن مجموعة من التقارير واللقاءات الإعلامية المتميزة التي سيتم بثها على شاشة المحطة وعلى مختلف مواقعها الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

دبي للإعلام

أشار محمد الملا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام إلى أهمية المكانة التي يحظى بها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الذي يجمع تحت سقفه خبراء الطاقة والطاقة النظيفة من كافة أنحاء العالم، ما يعزز من ريادة دبي ومكانتها على الخريطة العالمية. يعد "ويتيكس" حدثاً مهماً على أجندة دبي ودولة الإمارات، حيث يمثل منصة رئيسية لاستكشاف فرص التعاون والشراكة في قطاعات الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتناغم مع تطلعات دبي التي أصبحت مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر، بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأعمال".

ولفت الملا إلى أهمية الشراكات التي تعقدها دبي للإعلام مع الجهات والمؤسسات المحلية، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من حرصها على مواكبة أبرز المعارض والأحداث التي تستضيفها إمارة دبي، وإيماناً بدورها الاستراتيجي في تحفيز أفراد المجتمع على استكشاف ما تمتلكه الإمارة من إمكانيات ومقومات قادرة على جمع قادة العالم والخبراء في مختلف المجالات، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز ريادة دبي ومكانتها العالمية، مؤكداً أن ذلك يصب في إطار التزامات دبي للإعلام الهادفة إلى دعم المبادرات والجهود التي تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

شبكة الإذاعة العربية

قال محمود الرشيد مدير عام شبكة الإذاعة العربية: نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع هيئة كهرباء ومياه دبي والرعاية الإعلامية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية في دورته الــ 25 كما نفخر أن نكون الراعي الإعلامي الذي يواكب عاماً بعد عام هذا الحدث الذي حقق نجاحاً عظيماً خلال سنواته السابقة رغم كل الظروف التي يمر بها العالم من أزمات اقتصادية إلى جائحة كورونا، وأصبح ملتقى الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والبيئة والنفط والغاز والاستدامة وغيرها. والعالم اليوم بحاجة إلى التضامن أكثر وتبادل الخبرات والآراء والأفكار من أجل المحافظة على كل هذه الموارد الطبيعية والأساسية. ومن خلال هذا المعرض سيتم بالتأكيد مناقشة كل هذه الأمور وبدورنا سننقل الصورة إلى جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وخارجها بحكم أن الإعلام هو مرآة المجتمع ولا بد أن تصل رسالة المعرض عبر جميع المنصات التي تتبع شبكة الإذاعة العربية بمختلف إذاعاتها ومنصاتها الرقمية المتعددة اللغات والتي تستهدف المواطنين وأبناء الجاليات المقيمة في دولة الإمارات."

الرعاة الاستراتيجيون

مصدر

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر): "نحن فخورون بمشاركتنا في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية كراعٍ استراتيجي، حيث يسهم هذا الحدث في دعم جهود قطاع الاستدامة العالمي. وتأتي مشاركتنا في المعرض لتعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومصدر التي تم توقيعها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 والتي ستكون بموجبها الهيئة الشريك الداعم لحفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بينما ستكون مصدر راعي اليوبيل لمعرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية خلال الفترة نفسها. وتعكس هذه الشراكة القيم والأهداف المشتركة وسعينا المتواصل لتجسيد رؤية القيادة في بناء مستقبل أكثر استدامة يشمل دولة الإمارات والعالم."

"إمباور"

قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور): "تعتز المؤسسة وتفخر بمشاركتها المرتقبة في "ويتيكس"، لإلقاء الضوء على حرص «إمباور» وجهودها وإنجازاتها في مواكبة استحقاقات الثورة الصناعية الرابعة، ومساهمتها الملموسة في ترسيخ مسارات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوظيف التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة تبريد المناطق. إن تجديد «إمباور» لرعايتها الاستراتيجية للحدث تترجم نهجها المؤسسي في دعم حدث إماراتي عالمي بات منصة دولية مرموقة."

وأضاف بن شعفار إن "ويتيكس" الذي يقام سنوياً بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بات منصة عالمية مرموقة تستقطب مؤسسات وشركات وعلماء وخبراء ومتخصصين في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.

مجموعة كابلات الرياض

قال بوريان سيهوفاك، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابلات الرياض – المملكة العربية السعودية: "بوصفنا أكبر شركة كابلات في الشرق الأوسط، نفخر بكوننا جزءاً من معرض "ويتيكس"، الحدث الأبرز في المنطقة. يعتبر "ويتيكس" أهم منصة إقليمية تركز على التقنيات الخضراء والاستدامة والطاقة المتجددة، مما يجعله المكان المثالي لمجموعة كابلات الرياض لعرض منتجاتها من الكابلات، واستعراض الحلول المبتكرة التي طورتها المجموعة خلال السنوات الأخيرة. ونظراً إلى أن انتقال الطاقة والتحول الرقمي يعتمدان على الكابلات، سنعمل على استثمار هذا الحدث الرائع لإبراز التقنيات الجديدة التي قمنا بتطويرها، ابتداءً من كابلات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى حلول نقل وتوزيع الطاقة. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معرض "ويتيكس" وفريقه المحترف والماهر الذي يرسخ أهمية هذا الحدث عاماً بعد عام، مما يتيح الفرصة لأفضل الشركات في القطاع للترويج لمنتجاتها المبتكرة والمستدامة."

شركة الواحة الخضراء للمقاولات العامة

قال السيد محمد عياد، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة الخضراء للمقاولات العامة: "يشرفنا أن نشارك بفاعلية في النسخة الـ 25 من معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي. نفتخر بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ونلتزم بمشاركتنا الفاعلة للنهوض بقطاعي الطاقة والمياه في دولة الإمارات. حافظت شركة الواحة الخضراء على مكانتها كشركة مقاولات رائدة بالمنطقة ونفتخر بسمعتنا التي اكتسبناها على مدى أربعة عقود وشهرتنا بتنفيذ المشاريع بجودة عالية وحسب الجدول الزمني. كما ساهمت الشركة بمشاريع استراتيجية عدة في الدولة وخاصة مع هيئة كهرباء ومياه دبي. وتعكس مشاركتنا المستمرة في معرض "ويتيكس" رغبتنا في الحصول على خبرات جديدة وتوثيق علاقتنا مع شركائنا في هذه المجالات، ونفتخر بكوننا أحد الرعاة الاستراتيجيين لهذا الحدث الهام."

تيسار إس آر إل

قال ماتيو أنجيلوليني، العضو المنتدب لشركة تيسار إس آر إل: "يجب تسريع عجلة إنشاء بنية تحتية جديدة لإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة، واستخدام أحدث التقنيات المبتكرة والمستدامة لمواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز إمكانية العيش في عالم أفضل لنا وللأجيال القادمة. وتلعب شركة "تيسار إس آر إل" دوراً هاماً لضمان إنتاج الطاقة من خلال استخدام محولاتنا منخفضة الفاقد."

شركة اتش دي هيونداي إلكتريك

قال سيوك شو رئيس المكتب التنفيذي لشركة اتش دي هيونداي إلكتريك: "يسعدنا تقديم معدات طاقة صديقة للبيئة وعالية الكفاءة مع أحدث تقنيات اتش دي هيونداي الكتريك من خلال هذا المعرض. سنواصل تطوير تقنيات الطاقة وحلول الطاقة التي تستجيب للعمل المناخي العالمي وتساهم في التحرك نحو حياد الكربون."

شركة عرعر يوتيليتي

قال المهندس راميش مونياندي - الرئيس التنفيذي لشركة عرعر يوتيليتي: "لقد حظينا بفرصة استثنائية لتطوير خبراتنا وقدراتنا ومواردنا عن طريق شراكتنا مع الهيئات والشركات الحكومية والوطنية، لتطبيق الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مشاريع التنمية المستدامة عن طريق المشاريع الاستراتيجية للدولة التي ساعدتنا في صقل خبراتنا الهندسية والاستثمارية ، ليكون معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكيس) ودبي للطاقة الشمسية فرصتنا الأمثل لمشاركة نتاج خبراتنا ومعرفتنا في هذا المجال للمساهمة في مسيرة تطوير وازدهار دبي ودولة الإمارات بشكل عام."

تاتا للخدمات الاستشارية (TCS)

وقال سومانتا روي، نائب الرئيس ورئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في تاتا للخدمات الاستشارية (TCS): "إننا فخورون بمبادراتنا الخضراء، وباعتبارنا شريكاً استراتيجياً لمعرض ويتيكس، فإننا نعمل على حشد الجهود العالمية لتحقيق شعار "معاً لتحقيق الحياد الكربوني". حيث تعتبر شركة تاتا للخدمات الاستشارية شركة عالمية، تؤثر حسب التقديرات على حياة أكثر من 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم. ويترتب عن هذا الرقم الكبير مسؤولية أكبر تتعلق بالأعمال المستدامة. ولتحقيق هذا الهدف، التزمت الشركة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، إلى جانب العديد من الخطط الأخرى لخفض البصمة الكربونية."

الرعاة البلاتينيون

شركة لارسن وتوبرو

قال تي. مادهافا داز المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لارسن آند توبرو: "نفخر بتعاوننا المستمر مع معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية خلال السنوات العديدة الماضية. هذه المنصة المتميزة في المنطقة قدمت لنا الفرصة لعرض أحدث ابتكاراتنا، والتعرف على المستجدات في مجال الطاقة والمياه، والتواصل مع قادة القطاع على الساحة العالمية. نحن حريصون على دعم رؤية دبي في بناء مستقبل أخضر ومستدام للإمارة، ونقدم حلولاً مبتكرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتوفير المياه والكهرباء بكفاءة. ندعو الجميع لاكتشاف مشروعاتنا الرائدة في الطاقات المتجددة ونقل وتوزيع الطاقة وحلول رقمنة قطاع الطاقة والمياه، وجميع التقنيات التي تعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة."

الرعاة الذهبيون

إيترون

قال أندرو جونز، نائب رئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "إيترون": "تتمتع إيترون بخبرة تمتد لعقود طويلة في ابتكار طرق إدارة الشركات الخدماتية والمدن حول العالم للمياه والطاقة، ونتطلع إلى عرض الحلول التي توفرها الشركة خلال مشاركتنا في الدورة الخامسة والعشرين من معرض "ويتيكس"، حيث ستعرض المنصة الخاصة بنا في المعرض الحلول الشاملة والرائدة للطاقة والمياه والتي تم تنفيذها في عدد من أكثر البيئات قسوة على مستوى العالم، بالتعاون مع عدد كبير من شركائنا. وإدراكاً منا للتحديات والعقبات التي تواجه عملية دمج الطاقة المتجددة حول العالم، فإننا فخورون بأن نكون أحد الرعاة الذهبيين لمعرض "ويتيكس" الذي يجمع عدداً من أبرز القادة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة بهدف تعزيز الكفاءة في هذا القطاع المهم."

شركة "تريليوم فلو تكنولوجي"

قال ديفيد بارادايس، الرئيس التنفيذي لشركة "تريليوم فلو تكنولوجي": "على غرار هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل شركتنا على تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية. ونولي أهمية بالغة لهذا الالتزام، مما دفعنا لجعله جزءاً من مهامنا. وعلى مدار خمس سنوات وحتى الآن، شكلت مشاركتنا ورعايتنا لمعرض "ويتيكس" مصدر فخر لنا، حيث نسلط الضوء خلال المعرض على مجموعة من منتجاتنا التي تخدم قطاع الطاقة والمياه حول العالم، ومنها مضخات تيرموميكانيكا. كما يوفر "ويتيكس" فرصة فريدة لعرض منتجاتنا وخدماتنا المتخصصة في التحكم بالتدفق أمام جمهور المعرض العريض في دولة الإمارات."

مختبرات شفايتزر الهندسية

قال جاسم الحمد، المدير الإقليمي لمختبرات شفايتزر الهندسية في منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: "نفخر في مختبرات شفايتزر الهندسية أن نكون جزءاً من الدورة الـ 25 من معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، بوصفنا أحد الرعاة الذهبيين، ومواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي. سيوفر المعرض فرصة ممتازة للتواصل مع المتعاملين وتعريفهم على أحدث تقنياتنا المتخصصة في حماية أنظمة الطاقة، والأتمتة، والتواصل وحلول الأمن السيبراني."

شركة تامكو للقواطع الكهربائية

قال الدكتور المهندس سيغاران نارايانان، الرئيس التنفيذي لشركة تامكو للقواطع الكهربائية: "تؤدي شركة تامكو للقواطع الكهربائية دوراً جوهرياً في توفير طاقة كهربائية موثوقة وآمنة. وانسجاماً مع المسار العالمي لانتقال الطاقة، تسعى الشركة لتقديم منتجات عالمية الجودة من القواطع الكهربائية التي تمتاز بحلول معدّلة تسهل دمج مصادر الطاقة المتجددة وتسهم في تمكين تطبيق تقنيات الشبكة الذكية. وبوصفنا أحد الرعاة الذهبيين لمعرض "ويتيكس" 2023، نعمل يداً بيد مع هيئة كهرباء ومياه دبي لنكون في طليعة الاستدامة، ولدفع عجلة الابتكار وترسيخ العلاقة المتناغمة بين التقدم والحفاظ على كوكبنا."

شركة "دانوي للهندسة الكهربائية والميكانيكية"

قال س. ج. نير، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "دانوي للهندسة الكهربائية والميكانيكية": "تعتبر دانوي شركة رائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء في هذه المنطقة. ونفخر بتعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي منذ التسعينيات. وتسجل دانوي مشاركة فاعلة منذ سنوات طويلة في معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، الحدث السنوي الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي ويعد أحد الفعاليات العالمية الرائدة في قطاعي المياه والطاقة. ويوفر المعرض منصة ممتازة لعرض سجل إنجازاتنا وإمكانياتنا في قطاعات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الجهد العالي والطاقة المتجددة والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونفتخر بكوننا أحد رعاة معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، ونتطلع إلى التعاون مع العارضين والزوار، وتبادل الخبرات، والتعرّف على أحدث المستجدات التقنية واستثمارها لتعزيز نجاح مشاريعنا في قطاعي الطاقة والمياه."

عمان العالمية للمقاولات والاتصالات

قال سوريش كومار مدير عام عمان العالمية للمقاولات والاتصالات: "يعتبر معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، منصة مثالية لتبادل الأفكار مع مختلف المندوبين في جميع أنحاء العالم. تحافظ دبي على قدرتها التنافسية التي تجتذب الاستثمارات الأجنبية، فهي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وتثبت أنها مركز أعمال للحلول الفعالة من حيث التكلفة والمبتكرة. يعد معرض ويتيكس منتدى مثالياً لتوسيع فرص أعمالنا ومشاركة خبراتنا مع الجمهور. يوفر الحدث فرصة لاستكشاف أحدث توجهات السوق والتقنيات والمشاريع المستقبلية في السوق الدولية المتطورة. يمكننا التواصل مع كبار مسؤولي الإدارة والموظفين الرئيسيين مما يساعد بدوره في توقيع صفقات وبناء شراكات جديدة."

رعاة قيادات الطاولة المستديرة

شركة Sungrow

قال السيد طومسون مينغ، نائب رئيس مجموعة أعمال Sungrow PV & Storage، ورئيس Sungrow OSKA، والمدير العام لشركة Sungrow في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نعلن عن مشاركةSungrow في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ”ويتيكس“ ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي. إن شعار هذا العام، "في طليعة الاستدامة"، يتوافق تمامًا مع التزام Sungrow بتعزيز حلول الطاقة النظيفة. باعتباره أكبر معرض في المنطقة للطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يوفر معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية منصة استثنائية لاستكشاف التقنيات المتطورة التي تدفع العمل المناخي وتعزز التنمية المستدامة وريادة دولة الإمارات في صياغة مستقبل مستدام. في Sungrow، نحن ملتزمون بالحلول المبتكرة الرائدة التي تعزز الاستدامة والإشراف البيئي. ستطلق Sungrow العنان لخبرتها البالغة 26 عامًا ومزاياها التكنولوجية في مجالات الطاقة الكهروضوئية والتخزين وشحن المركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، وستتعاون بنشاط مع مختلف المؤسسات والوكالات الحكومية والجمعيات ذات الصلة للابتكار وتحقيق إمكانات الطاقة المتجددة، وخلق غد أفضل لكوكبنا والأجيال القادمة."

بنك دبي الإسلامي

قال الدكتورعدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "تماشياً مع هدفنا الاستراتيجي في المشاركة ودعم أهم الفعاليات التي تساهم بدعم أجندة الاستدامة الشاملة، وفي إطار جهودنا لتعزيز مكانة بنك دبي الإسلامي الريادية فيما يتعلق بقضايا الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإنه ليشرفنا أن نكون جزءاً من الدورة الخامسة والعشرين من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية. وعلى الرغم وصول حجم الاستثمار في تقنيات تحول الطاقة في العام الماضي إلى مستوىً قياسي بلغ 1.3 تريليون دولار أمريكي، إلا أننا لا نزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف الحاسمة للاستدامة. إن التركيز على مثل هذه المنصات والفعاليات لا يتوافق فقط مع ’عام الاستدامة‘ في دولة الإمارات، بل يتماشى أيضاً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتمثل شراكة بنك دبي الإسلامي مع هذا الحدث الهام، شهادة حقيقية على التزامنا القوي بمبدأ الاستدامة، تزامناً مع جهود دولة الإمارات في تعزيز الابتكار، وذلك لتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة. ونحن نهدف من خلال مشاركتنا في هذه الفعالية إلى استغلال الفرص التي توفرها هذه المنصة الحية لتعزيز الحوار حول قضايا الاستدامة واتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام على مجتمعاتنا، وعلى العالم بأسره. ونتطلع من خلال تعاوننا مع المعرض هذا العام، إلى بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات ومعرفة المزيد حول أحدث التقنيات التي ستُعْرَض خلال الفعاليات."

مختبر المبتكرين

مدينة إكسبو دبي

وقالت سمية آل علي، نائب رئيس للشراكات الحكومية في مدينة إكسبو دبي: "تغير المناخ من بين القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم اليوم، ويوفر معرض ويتيكس منصة متميزة للمبتكرين لمشاركة الحلول والأفكار والتقنيات التي يمكن أن تحدث أثراً إيجابياً. نفخر بأن نكون بين المشاركين في هذا الحدث العالمي، لنعرض إنجازاتنا وطموحاتنا - بما في ذلك خارطة طريق مدينة إكسبو دبي لإزالة الكربون التي تحدد رحلتنا إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 - لأن التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة كان ركيزة أساسية في كل ما قمنا به في إكسبو 2020 دبي وما زال يقود رؤيتنا في مدينة إكسبو دبي."

#بياناتشركات

- انتهى -

عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.