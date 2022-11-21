اختتم صندوق العمل “تمكين” أسبوعًا حافلا بالأنشطة والفعاليات وذلك ضمن النسخة الخامسة من احتفاء مملكة البحرين بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال وذلك في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر 2022 بحضور أكثر من 057 مشاركاً و28 متحدثاً محلياً وعالمياً.

وأقيمت فعاليات هذا الأسبوع بتنظيم من “تمكين” والشبكة العالمية لريادة الأعمال - البحرين” والتي تضمنت العديد من ورش العمل والمحاضرات التفاعلية والتي شكلت منصات تجمع بين رواد الأعمال من مختلف القطاعات بهدف تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات ومعالجة التحديات التي تواجه منظومة ريادة الأعمال. كما شارك في تقديم الفعاليات عدداً من رواد الأعمال والمؤثرين والخبراء والاقتصاديين الذين شاركوا بخبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم وذلك ضمن المحاور الرئيسية لهذا العام والتي تشمل التعليم والنظم الريادية والشمولية والسياسات الداعمة.

حيث انطلقت أول فعالية بعنوان "قمة مستثمري رواد الأعمال" بالتعاون مع “تنمو" والتي هدفت إلى جذب المستثمرين الملائكة والشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مملكة البحرين لبحث فرص الاستثمار والتوسع. وتطرقت الفعاليات الأخرى إلى عدد من المواضيع المثرية مثل كيفية تعزيز الإنتاجية إلى جانب أبرز التحديات لرواد الأعمال والحلول المحتملة. وتضمنت الفعاليات وورش العمل مواضيع حول التحول الرقمي والتكنولوجيا والتعرف على عالم الميتافيرس. إلى جانب ذلك، فقد تميز الأسبوع العالمي لريادة الأعمال باحتوائه على عدد من الفعاليات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كدمج ذوي الهمم في سوق العمل والتنوع والشمولية إضافة إلى المواضيع حول ريادة الأعمال الاجتماعية وفرص النمو في ظل التغير المناخي. كما تم تخصيص جلسات حوارية وورش عمل للمؤسسات التي تسعى للنمو والتوسع في الأسواق السعودية وتطوير سلاسل التوريد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب التعرف على رحلة أصحاب الامتيازوطرق التسويق الرقمي وتعزيز الإنتاجية.

وبهذه المناسبة أعرب السيد عصام حماد، المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء في صندوق العمل "تمكين" ومدير فرع الشبكة العالمية لريادة الأعمال في مملكة البحرين عن أهمية هذه الفعالية العالمية قائلاً: "يأتي احتفاء تمكين بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال للمرة الخامسة تماشيًا مع توجهات المملكة في دعم البيئة الريادية وتعزيز مكانة مملكة البحرين على الخريطة الريادية العالمية عبر المشاركة في الفعاليات الدولية المعنية بريادة الأعمال. حيث لاقت هذه الفعاليات استحسان كبير من قبل رواد الأعمال والأفراد الذين وجدوا الفرصة في الاستفادة من تجارب وخبرات رواد الأعمال المختصين والبارزين، إلى جانب تنوع وشمولية المواضيع المطروحة والذي بدورة يسهم في إثراء منظومة ريادة الأعمال ودفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي المستدام."

وتقام خلال هذا الأسبوع أكثر من 35 ألف فعالية يحتفي بها أكثر من 10 مليون شخص في أكثر من 170 دولة حول العالم، ويتم تنظيمه من قبل الشبكة العالمية لريادة الأعمال والمدعومة من قبل مؤسسة إوينغ ماريون كوفمان.

#بياناتحكومية

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