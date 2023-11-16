دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد اليوم الأول من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 تنظيم 71 جلسة نقاشية بمشاركة باقة من الخبراء والمختصين العالميين في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والمدن الذكية والمستدامة وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وتناولت الندوات الرئيسية مواضيع: "الطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر) وكفاءة الطاقة والاستدامة والترشيد" قدمتها شركة "أكوا باور"، "التقنيات الإحلالية والناشئة والمبتكرة في الطاقة والمياه والبيئة"، "الطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر) قدمتها مجموعة "إينوك"، "الاستدامة: تحديات الاستدامة في الأسواق العقارية وتطوير المدن"، الطريق إلى x (تقنيات تحول الطاقة)، "إطلاق إمكانات السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات والفرص"، "تقنيات تخزين الطاقة: نحو تحقيق صفر انبعاثات"، "تعزيز الطاقة المحايدة الكربون"، "الطريق إلى قياس وحساب الاستدامة آلياً".

وقدم خريجو برنامج "سفراء الشباب للاستدامة" الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، جلسات حول تقنيات الطاقة النظيفة .

واشتملت جلسات الطاقة المتجددة والاستدامة خلال اليوم الأول على المحاور: "صياغة مستقبل مستدام: كشف مشهد تقنيات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط"، "إطلاق العنان للقوة الشمسية: رحلة في رحاب مجال تطبيق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، "توسيع آفاق الطاقة الشمسية: إضاءة على مشهد الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاحتمالات المستقبلية"، "تفعيل إمكانيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، "مقارنات معيارية حول سوق الطاقة الشمسية الكهروضويئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، "تخزين مثالي للطاقة: تمكين الشبكة من خلال دمج الطاقة المتجددة باستخدام حلول متقدمة لتخزين الطاقة"، "استدامة موارد المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"تطور تقنيات تحلية المياه: إلقاء الضوء على التطور ومستقبل تحول المياه".

وحملت جلسات المياه العناوين: "أداة مبتكرة لرصد الترسبات الحيوية"، "الطاقة النظيفة" (الهيدروجين الأخضر)، "تكنولوجيا مبتكرة مع حلول محلية"، "تقنية متطورة في معالجة مياه الصرف الصحي"، و"تطبيق الضغط العالي والعناصر منخفضة التلوث في مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي".

واستضافت "منطقة التعليم والابتكار" جلسات عن: "تسريع عملية انتقال الطاقة من خلال دعم العمل الشبابي"، " تمكين العمل المناخي الشبابي- تضافر الجهود من أجل مستقبل مستدام"، "برامج الجامعات لتحقيق أهداف الاستدامة - فرص المواد المتقدمة"، "من الإحلالية إلى الابتكار: التوجهات والتقنيات الناشئة للشركات الحديثة"، "دور ونجاحات إكسبو لايف للابتكار"، "قيادة التحول الذكي من خلال الابتكار: مبادرة هواوي لعالم ذكي أخضر"، "تسريع نمو الشركات الناشئة: استراتيجيات مبتكرة للنجاح المستدام"، و"دعم الممارسات المستدامة من خلال منصات الأعمال".

وغطت جلسات الطاقة المبتكرة مواضيع: "إلقاء الضوء على إدارة علاقات المورّدين"، "الشفافية في التعامل مع الموردين"، "تأثير الابتكار والتكنولوجيا على مستقبل القطاع العقاري"، "استطلاع استهلاك الطاقة والرصد الذكي"، "الطاقة البديلة والمستدامة"، و"الطاقة للمستقبل: جودة ألواح الطاقة الشمسية المصنَّعة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

واستضاف "مركز الاستدامة" من شركة "إعمار العقارية" عروضاً تقديمية لكل من شركة جينكو للمقاولات، شركة "آي بيلد"، وشركة السكك الحديدية الوطنية الصينية، وشركة المقاولات الهندسية.

واحتضن "مختبر المبتكرين" جلسات حول "دور التواصل وقصص النجاح في إيجاد نتائج أكثر فعالية"، "تشجيع الإبتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، "إلهام صنّاع التغيير: ريادة الشباب والممارسات المستدامة"، "فك شيفرة الاستدامة: ما الذي يجعل من المنتج مستداماً؟"، علاوة على ثلاثة عروض تقديمية لشركات ناشئة حول الرقمنة والمياه والتقنيات الزراعية.

ويمكن التسجيل مجاناً لزيارة "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023" وحضور الفعاليات عبر الموقع الإلكتروني (www.wetex.ae)

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.