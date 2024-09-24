الكويت: اختتم معرض الحمراء للتوظيف، الذي أُقيم يومي 18 و19 سبتمبر في مركز الحمراء للتسوق، فعالياته بنجاح استثنائي، مما رسّخ مكانة الحمراء كمحور أعمال ديناميكي في دولة الكويت. تم تنظيم الحدث بالتعاون مع شركة زون لتنظيم المعارض المسئولة عن معرض وظيفتي، حيث وفّر للمهنيين ذوي الخبرة فرصاً غير مسبوقة للتواصل مع أبرز الشركات الرائدة في الكويت، مجسداً بذلك استراتيجية الحمراء المستدامة لدعم قطاع الأعمال وتنمية الكفاءات.

من خلال استراتيجية الحمراء التطويرية للأعمال، أطلقت الشركة العديد من المبادرات في مجالات الاستدامة والفنون والتصميم والصحة والرفاهية وتمكين المرأة ويمثل معرض الحمراء للتوظيف أحدث هذه المبادرات.

جمع معرض وظائف الحمراء بين شركات رائدة ومحترفين ذوي خبرة من مختلف القطاعات، ولعب دوراً حيوياً في دعم رؤية الكويت الاقتصادية.

تتخطى رؤية الحمراء لهذا المعرض نطاق التوظيف التقليدي؛ إذ تجسّد التزام الشركة الراسخ بأن تلعب دورا محوريا في منظومة الأعمال المتطورة في الكويت. وقد استقطب المعرض، الأول من نوعه في البلاد، أكثر من 7000 من ذوي الخبرة، الذين أتيحت لهم منصة متميزة للتفاعل مع ما يزيد عن 20 مؤسسة رائدة في مجالات متعددة، من بينها التجزئة، والقطاع المصرفي، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية بالإضافة الى القطاع الحكومي ممثلا بالهيئة العامة للقوى العاملة. وقد لعبت الهيئة العامة للقوى العاملة دوراً محورياً في استقطاب ودعم الكفاءات الوطنية من خلال مشاركتها في هذا المعرض. إذ وفرت الهيئة رابطاً مباشراً بين المحترفين وفرص العمل المتاحة، مما أسهم في إبراز وصقل القدرات الوطنية.

وفي هذا السياق، صرح السيد عبد العزيز محمد الضويحي، مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة الحمراء العقارية: "يعد معرض وظائف الحمراء لحظة محورية في تطور القطاع التجاري في الكويت. نحن فخورون بتنظيم حدث يتجاوز الأطر التقليدية للمعارض الوظيفية، حيث يوفر للمهنيين ذوي الخبرة منصة لتحقيق تطورات مهنية كبيرة. إن الإقبال القوي من المشاركين والشركات يعكس القيمة الجوهرية لهذه المبادرات في تعزيز النمو الفردي والمجتمعي."

وأضاف: "باعتبار الحمراء مركزاً تجارياً مزدهراً، نحن ملتزمون بربط المواهب بالشركات الرائدة، وتعزيز الابتكار، وتحسين المشهد التجاري في الكويت. من خلال دعم المواهب المحلية والدولية، نهدف إلى رفع معايير الخدمات وتعزيز رؤية الكويت المستقبلية."

يأتي المعرض كجزء من استراتيجية الحمراء التطويرية، مما يعكس التزامها الثابت بالشمولية المجتمعية. أكد الحدث مرة أخرى على دور الحمراء الرئيسي كمحفز للنمو والتطوير المهني، مساهماً في تشكيل الاقتصاد للكويتي. وبتركيزها على تعزيز القيادة والنمو والابتكار الذي يمس كل جانب من جوانب المجتمع.

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