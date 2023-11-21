سجل جناحه نجاحًا كبيرًا واستقطب زوارًا دوليين للحصول على خدماته

أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" أنه سجل أكثر من 70% زيادة في إصدار شهادات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات لزوار معرض الجواهر العربية عن العام السابق، والذي أقيم مؤخرًا من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض.

وقدم "دانات" خدمة إصدار شهادات الفحص المعتمدة الفورية هذه لكافة الزوار الراغبين في فحص مقتنياتهم ومشترياتهم من المجوهرات الثمينة والمسابيح واللؤلؤ والأحجار الكريمة وتشكيلات الذهب والألماس، حيث استقطب الجناح أعدادًا كبيرة من الزوار بسبب سرعة عملية الفحص وإصدار الشهادات التي تتم في غضون دقائق ويتم إرسالها للزبائن عبر تطبيق "دانات" على هواتفهم النقالة. وبذل فريق "دانات" جهودًا كبيرة لفحص القطع وتقديم تقارير فحص مفصلة، مما أكسب الزبائن الثقة في جودة وأصالة المنتجات.

كما ارتفعت نسبة تجارب "فلق المحار" التي قدمها "دانات" لزوار المعرض أكثر من 80% وهي تجربة مميزة أتاحت لهم فرصة فتح المحار واكتشاف اللؤلؤ المخبأ في داخله، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار الذين أعربوا عن شدة سعادتهم بهذه التجربة الفريدة التي تحمل قيمة خاصة وذكرى لا تُنسى، مؤكدين أنها أثرت تجاربهم في كيفية التعامل مع المحارة ومنحتهم فرصة الحصول على اللؤلؤة التي بداخلها.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات": "نحن فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته مشاركتنا في معرض الجواهر العربية هذا العام، حيث استقطب جناح "دانات" زوارًا دوليين من داخل البحرين وخارجها لتجربة خدماتنا، كما شهدت خدماتنا التي قدمناها حصريًا لزوار المعرض إقبالًا وانتشارًا واسعين، وهو ما يؤكد جهودنا المتواصلة للترويج لـ "دانات" ولمملكة البحرين كوجهة رائدة ليس لاستخراج وتجارة اللؤلؤ فقط، بل لفحص المجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والألماس وإصدار الشهادات ذات الصلة".

وأضافت: "لقد سعدنا بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والأنشطة لزوار جناحنا بالمعرض، بما في ذلك خدمات الفحص بواسطة أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، وعروض اللؤلؤ البحريني الطبيعي النادر، وتجارب فلق المحار، والدورات التدريبية وورش العمل التي قدمناها على أيدي أمهر الخبراء لدينا، كما أتاحت لنا المشاركة فرصة التواصل مع عملائنا وشركائنا الموقرين وبناء علاقات جديدة وتوسيع شبكة شركائنا المهنيين، وإننا نتطلع إلى توطيد العلاقات وتعزيز دورنا الحيوي في قطاع المجوهرات وسمعتنا كأفضل مختبر في العالم في مجال خدمات فحص وتقييم اللؤلؤ والأحجار الكريمة".

وتقدمت جمشير بخالص الشكر والتقدير لفريق "دانات" على جهودهم الحثيثة في إنجاح مشاركة "دانات" في معرض الجواهر العربية، وتقديم الخدمات للزوار بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.