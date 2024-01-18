نيفيس، سانت كيتس ونيفيس --(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- بنك هاميلتون الاحتياطي، البنك الحائز على جوائز في مسقط رأس الأب المؤسس لأمريكا ألكسندر هاميلتون، وهو أكبر بنك عالمي، ومقره الرئيسي في منطقة البحر الكاريبي، حيث أعلن اليوم عن توسيع قاعدة ودائع العملاء بشكل كبير من خلال قبول 70 عملة مختلفة كودائع، متضمنة جميع العملات الرئيسية في العالم.

قبول الإيداع بـ 70 عملة، وعملاء من 150 دولة

يقدم بنك هاميلتون الاحتياطي خدمات مصرفية خاصة سريعة وآمنة وموثوقة في خصوصية تامة لأكثر من 150 دولة، ويلبي احتياجات عملائه المتنامية. تشكل الشركات حوالي 60% من عملاء البنك، بينما يمثل الأفراد 40%. وذلك بفضل دعم شركة Temenos، وهي أكبر مزود للبرامج المصرفية في العالم، حيث يتيح بنك هاميلتون الاحتياطي عملية إنشاء حساب للعملاء عبر الإنترنت بنسبة 100%، وفي غضون 20 دقيقة.

يوفر بنك هاميلتون الاحتياطي لعملائه ميزة الإيداع المباشر لـ 15 عملة من دون إجراء عمليات تحويل صرف؛ وهي: الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الجنيه الإسترليني، اليورو، اليوان الصيني، الدرهم الإماراتي، البيزو المكسيكي، الكرونة الدنماركية، الدولار النيوزيلندي، الكرونة السويدية، الين الياباني، الدولار السنغافوري، دولار هونغ كونغ، الدولار الكندي، الفرنك السويسري. أما العملات الخمسون الأخرى، فيتم تحويلها تلقائيًّا إلى الدولار الأمريكي، وتُضاف إلى حسابات العملاء.

إنشاء كيانات جديدة، بالإضافة إلى فتح حسابات مصرفية جديدة في يوم واحد

يضم بنك هاملتون الاحتياطي موظفين عالميين من 13 دولة، ويتحدثون 15 لغة مختلفة. كما يتخصص البنك في حماية الأصول للمكاتب العائلية الكبيرة بصفته بنك الحفظ العالمي الخاص بهم؛ من خلال تشكيل كيانات جديدة، بالإضافة إلى فتح حسابات مصرفية جديدة في يوم واحد من خلال شركة تابعة له مسجلة منذ 30 عامًا تعمل كوكيل مسجل وشركة استئمانية، AAA Global Incorporation & Trust.

علق غسان نصر؛ الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية في بنك هاميلتون الاحتياطي: "ما يجعل بنك هاملتون الاحتياطي ناجحًا جدًّا باعتباره البنك المحلي الرئيسي لعملائنا في جميع أنحاء العالم هو أمر بسيط للغاية: الخصوصية التامة، والمعاملات المصرفية السريعة، وأفضل الخدمات المصرفية الخاصة الخالية من المتاعب. قدرته على قبول أكثر من 70 عملة للإيداع تجعله الخيار الأمثل للعديد من العملاء الذين يبحثون عن "بنك محلي عالمي". نتطلع لافتتاح المزيد من المكاتب حول العالم خلال عام 2024؛ لمساعدة عملائنا على تحقيق نجاحات أكبر.

#بياناتشركات

-انتهى-

حول بنك هاميلتون الاحتياطي

بنك هاميلتون الاحتياطي (www.hrbank.com, SWIFT: NIBTKNNE) هو بنك عالمي حائز على جوائز يمتلك إرثًا بريطانيًّا عميقًا، ومقره الرئيسي يقع في مسقط رأس ألكسندر هاميلتون؛ أحد مؤسسي الولايات المتحدة (مواليد 1755). يخدم البنك قاعدة كبيرة وسريعة التوسع من العملاء في أكثر من 150 دولة. بدعم شركة Temenos؛ أكبر مزود للبرامج المصرفية الرائدة عالميًّا، تمكن البنك من فتح حسابات سريعة ومتكاملة في غضون دقائق مع التحقق البيومتري، ومراقبة المعاملات الفورية والخدمات المصرفية الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويدعم البنك العملاء بأكثر من 60 عملة. يقع المقر الرئيسي لبنك هاميلتون الاحتياطي في مجمع بنكي مساحته 12 فدانًا، في هاميلتون ريزيرف بنك بلازا في سانت كيتس ونيفيس، وهو أكبر بنك عالمي في منطقة البحر الكاريبي بأكملها، وله حضور عالمي. قم بزيارتنا عبر الإنترنت، أو تواصل معنا: help@hrbank.com

صور / وسائط متعددة متوفرة على : https://www.businesswire.com/news/home/53883524/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

* المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال

help@hrbank.com