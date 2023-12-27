الإمارات العربية المتحدة، دبي: تدعو القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الضيوف والزوار من جميع أنحاء العالم، للانضمام لاحتفالاتها المميزة بحلول العام الجديد، حيث ستحتفل بهذه المناسبة سبع مرات خلال ليلة رأس السنة الجديدة ضمن أجواء غامرة وحافلة بالتجارب الاستثنائية.

وسيكون ضيوف القرية العالمية على موعدٍ مع سبع احتفالات مميزة بليلة رأس السنة، تزامناً مع احتفالات الصين وحتى تركيا عبر عروض مذهلة للألعاب النارية على رأس كل ساعة اعتباراً من الـ 8 مساءً وحتى الـ 1 بعد منتصف الليل.

ويمكن للضيوف استكشاف أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، والاستمتاع بتجارب تسوق مميزة في أكثر من 3,500 منفذاً للتسوّق، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول ألذ المأكولات، والعروض الفنية التي يقدمها فنانون من أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى 195 من جولات الركوب الشيّقة والألعاب والوجهات الترفيهية المتنوعة.

تفتح القرية العالمية أبوابها في تمام الساعة 4 مساءً، ومُدِّدت ساعات العمل إلى الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل حتى 30 ديسمبر، وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل يوم الأحد 31 ديسمبر 2023، بينما سيقتصر الدخول يوم الأحد 31 ديسمبر على السيدات والعائلات حصراً.

للاطلاع على آخر الأخبار، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.globalvillage.ae/ar ومتابعة صفحات القرية العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي:

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن القرية العالمية

تعد القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والمأكولات والتسوّق على مستوى المنطقة، حيث استقبلت ما يزيد عن 100 مليون زائر منذ افتتاحها في العام 1997.

احتضنت القرية العالمية في موسمها السابع والعشرين، 27 جناحاً وجسّدت أكثر من 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم، وضمت أكثر من 3,500 منفذاً للتسوّق، وما يزيد عن 250 مطعم ومنفذ للمأكولات، إضافةً إلى 400 فنان من أكثر من 40 جنسية مختلفة قدّموا ما يزيد عن 200 عرض كل ليلة، علاوة على ما يزيد عن 195 من الجولات والوجهات الترفيهية الاستثنائية بمنطقة كرنفال للألعاب، إذ تتيح القرية العالمية لضيوفها أضخم تشكيلة من العروض والفعاليات وتجارب التسوّق والمأكولات المتنوعة.

تصدرت القرية العالمية خلال العام 2023، قائمة “يوجوف " للوجهات الأكثر زيارةً في المنطقة، باستقبالها أكثر من 9 ملايين زائر، إلى جانب أنها صُنفت ضمن قائمة موقع "تريب أدفايزر" العالمي لأفضل 10% من الوجهات العالمية المفضلة للمسافرين.