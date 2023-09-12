دبي: أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، مؤخراً، عن الاختتام الناجح لحملة "تسوق واربح سيارة" خلال نسخة 2023 من مفاجآت صيف دبي. وبعد عشرة أسابيع مذهلة، منحت الحملة سيارة نيسان أكس-تريل الفارهة لستة فائزين محظوظين من بين آلاف المشاركين، وهم: وحيدة جاني، وسونو في جاكوب، ونيكيتا، وجايسون رييس، وخالد الجلاف، وديبو جورج.

جذبت مفاجآت صيف دبي 2023 انتباه المتسوقين المتحمسين لعروض التسوق، حيث ارتقت مفاجآت صيف دبي بالحملات الترويجية هذا العام من خلال العروض الحصرية والخصومات الكبرى للجميع. كما قدمت مجموعة مراكز التسوق في دبي هذا العام تجارب تسوق مميزة للمتسوقين من خلال مراكز التسوق العشرين المشاركة في الحملة الترويجية "تسوق واربح سيارة".

وفي هذا السياق قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: "مرة أخرى، نجحت مجموعة مراكز التسوق في دبي في تقديم تجربة تسوق صيفية رائعة خلال مفاجآت صيف دبي لعام 2023. نحن فخورون بأننا كنا جزءًا من هذا الحدث الذي يجلب الفرح والسعادة للمتسوقين. يعتبر موسم تخفيضات هذا العام شهادة على عزم دبي واستعدادها لتقديم تجارب ترفيهية وتجربة تسوق عالمية المستوى. نود أن نعبر عن امتناننا العميق لشركائنا والمتاجر المشاركة على دعمهم الدائم."

وقالت وحيدة جاني، إحدى الفائزات بسيارة نيسان أكس-تريل: “إنه شعور لا يصدق! كانت هذه المرة الأولى التي أشارك فيها، ولا أستطيع التعبير عن مدى شعوري بالسعادة لفوزي بالسيارة. إنها حقًا تجربة رائعة، وأنا ممتن جدًا لهذه الفرصة”.

وقال جيسون رييس، وهو فائز آخر بسيارة نيسان أكس-تريل: "أشعر بسعادة غامرة وما زلت غير مصدق أنني فزت خلال السحب! بعد مشاركتي في السحوبات من خلال التسوق في دبي آوتليت مول لمدة ثلاث سنوات متتالية، إنه لأمر مجزٍ للغاية أن إصراري قد أتى بثماره أخيرًا. أنا ممتن جدًا لمجموعة مراكز التسوق في دبي على هذه الفرصة. لقد ألهمني هذا الفوز للمشاركة مرة أخرى العام المقبل على أمل الفوز مرة أخرى. شكرًا لكم جميعًا على هذه التجربة المذهلة."

مع اختتام مفاجآت صيف دبي 2023، تظل مجموعة مراكز التسوق في دبي ملتزمة بتعزيز تجربة التسوق للمقيمين والزوار في دبي. تضع المجموعة بالفعل أنظارها على المستقبل، ووعدت بجلب المزيد من الفرح والخصومات والمفاجآت إلى قطاع التجزئة خلال السنوات القادمة.

#بياناتحكومية

- انتهى -



حول مجموعة مراكز التسوق في دبي:

مجموعة مراكز التسوق في دبي هي مؤسسة غير ربحية، تم انشائها تحت رعاية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتعزيز تجارة التجزئة ومراكز التسوق في دبي. تم إطلاقها في عام 1998. وأحدى الأهداف الرئيسية لمجموعة مراكز التسوق في دبي هي توحيد مبادرات التسويق وتقديم خدمات ذات جودة أفضل للمتسوقين في مراكز التسوق.