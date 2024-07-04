تعقد الدورة السادسة من مؤتمر ترايستار للسلامة في البحر في السابع من شهر نوفمبر بمدينة دبي. وسيكون من بين الحضور أصحاب السفن البارزين والمديرون وممثلو الحكومة عن شركات التأمين وغيرهم من الشخصيات المهمة في هذا المجال. وسيجري بث الحدث مباشرة إلى جميع أنحاء العالم كما في الدورات السابقة. ففي دورة عام 2023، قام المشاركون بالبث المباشر من قاعات الطعام والتجمعات على متن السفينة في الهند والفلبين وميانمار.

سيركز المؤتمر على تطبيق ثقافة السلامة على متن السفن وتحديدًا تعزيز مجموعة من المبادئ التوجيهية الواضحة للوقاية من الإصابات، والمعروفة باسم قواعد السلامة الذهبية.

في هذا السياق قال الدكتور جراهايم هندرسون، رئيس مؤتمر السلامة في البحر: "تعاني برامج السلامة من الافتقار إلى التركيز على إرشادات واضحة وموحدة بشأن أفضل الممارسات، وهذا ما سيتناوله مؤتمر السلامة في البحر هذا العام من خلال القيادة والرفاهية والرعاية، إلى جانب الوقاية من الحوادث باستخدام قواعد السلامة الذهبية. معًا سنتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح”.

ومن جهته قال السيد يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: "يشرفنا أن يتولى الدكتور هندرسون قيادة المؤتمر، وهو التجمع السنوي السادس على التوالي للقادة البحريين وصناع القرار في المجال. إن وجوده سيعزز من دعوتنا لرفع مستوى الوعي بأهمية رفاهية البحارة."

الجدير بالذكر أن مجموعة ترايستار تمتلك وتشغّل حوالي 30 سفينة ساحلية وعابرة للمحيطات، كما أنها الراعي الوحيد لمؤتمر السلامة في البحر منذ إطلاقه.

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