بالتعاون مع القمة العالمية للشركات وبالتزامن مع كأس العالم 2022

دبي، الإمارت العربية المتحدة: أعلنت "إنفستوبيا"، منصة الإستثمار العالمية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارت العربية المتحدة في سبتمبر 2021، عن إطلاق فعالية "مستقبل الاستثمار في الرياضة"، بالتزامن مع كأس العالم 2022. وسيتم تنظيم الفعالية بالشراكة مع القمة العالمية للشركات يومي 7 و8 ديسمبر، 2022 في دبي.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس إنفستوبيا، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، وبرنارد كيازو، رئيس القمة العالمية للشركات.

وسيجمع الحدث، المقرر تنظيمه في ديسمبر من العام الجاري، صناع القرار الرئيسيين من عالم كرة القدم والمستثمرين الرياضيين على مستوى العالم، كما سيتضمن جلسات حوارية حول مستقبل الاستثمار في الرياضة في ضوء الفرص الواسعة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي.

وقال محمد ناصر الزعابي: "يشهد عالم الرياضة الكثير من التغييرات بسبب عوامل مختلفة مثل التمويل البديل والتكنولوجيا والاستدامة. لذلك ومن خلال تعاوننا مع القمة العالمية للشركات، نسعى لجمع قادة اتحادات كرة القدم ورعاة كرة القدم وصناديق الرياضة، لمناقشة التغييرات التي تؤثر على قطاع الرياضة واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات التي ستشكل ملامح اقتصاد الرياضة في المستقبل".

وبدوره قال برنارد كيازو، رئيس القمة العالمية للشركات، "لقد تطور عالم الرياضة في السنوات الخمس الماضية بشكل أكبر مما كان عليه في العشرين عاماً الماضية، حيث أصبح أكثر طابعاً مؤسساتياً، وحفّز اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين. على بعد 45 دقيقة فقط بالطائرة من مباريات كأس العالم، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، لدينا فرصة فريدة للجمع بين عالم الرياضة والأعمال في دبي في إطار منصة "إنفستوبيا" لتحديد كيف سيبدو العقد القادم للرياضة."

#بياناتحكومية

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نبذة عن "إنفستوبيا":

"إنفستوبيا" هي منصة عالمية تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية وتحقيق المزيد من النمو والابتكار بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة. وتسعى "إنفستوبيا" لتعزيز الدور المحوري والقيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمحفز لدعم الاقتصادات الحالية والمستقبلية وفهم اتجاهات الاستثمار المستقبلية.

وتحظى "إنفستوبيا" بدعم من عدد من الشركاء المحليين والعالميين، من ضمنهم دائرة التنمية الاقتصادية- أبوطبي، "كريبتو دوت كوم"، "بلاك روك"، "ديلويت" الشرق الأوسط، "أكسنتشر" الشرق الأوسط، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة، ومنتدى "سولت" لريادة الأعمال والاستثمار .

تمثل "إنفستوبيا" إحدى المبادرات الرئيسة ضمن «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها حكومة الإمارات عام 2021، والتي تهدف إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ابتكارا في العالم. وتحت رعاية وزارة الاقتصاد، ترسي "إنفستوبيا" دعائم جديد بحيث يتعاون المستثمرون من حول العالم معًا لصياغة نماذج مبتكرة للبنية الاقتصادية المستقبلية وشراكات ستنتج فرصا استثمارية جديدة.

عن القمة العالمية للشركات

منصة لصناعة التأثير، 20 يوماً من عقد الشراكات والصفقات

في الفترة من 21 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2022، سيجتمع قادة الأعمال من أكبر الشركات العالمية وصناديق الاستثمارات والمؤسسات الرياضية في حدث حصري لتبادل الآراء وعقد الشراكات والصفقات والجلسات عن ديناميكيات وتحديات وفرص الأعمال، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة- دبي.

بعد نحو 30 يوما، ستعقد القمة في فندق القصر داون تاون ، وستستمر لمدة 20 يوم مع أكثر من 100 جلسة حوارية حول أهم القضايا الاقتصادية الرئيسية والمسائل الخاصة بقطاعات المال والأعمال، الصحة، التعليم، الصناعة، الإعلام والتكنولوجيا، بالإضافة إلى القضايا الرياضية ومجموعة متنوعة من فعاليات التواصل لتسهيل عقد الصفقات والشراكات والزيارات الميدانية لمنشآت الأعمال.

تسعى القمة لدعم النمو الإقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار مع رأس مال عالمي للأعمال.