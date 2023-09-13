أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، المركز المستقل في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة والذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، عن عقد الندوة الأولى له وذلك في سوق أبوظبي العالمي يوميّ 7 و8 نوفمبر القادم.

وتشهد الندوة مشاركة أعضاء من المجلس الاستشاري لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، إلى جانب زملاء المختبر ومجموعة من أبرز الباحثين، حيث سيتم تسليط الضوء على كيفية استخدام علوم البيانات وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالتغير المناخي والعلوم الصحية، وهما اثنان من أبرز المجالات البحثية التي يركز عليها المختبر.

ويتخلل الندوة يوم 7 نوفمبر كلمتين رئيسيتين حول التغير المناخي يلقيهما كل من البروفيسور ستيفن تشو، وزير الطاقة السابق في الولايات المتحدة والحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1997، والبروفيسور ساندي بنتلاند، بروفيسور في معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا (MIT) ومدير مختبر (MIT Media Lab). كما يلقي البروفيسور ميغيل هرنان، الأستاذ في علوم الإحصاء الحيوي والأوبئة في كلية هارفارد تشان للصحة العامة، والفائز بجائزة (Rousseeuw Prize) للإحصاءات لعام 2022، كلمة رئيسية حول العلوم الصحية يوم 8 نوفمبر. وستتحدث البروفيسورة شافي جولدواسر، مدیرة معهد سیمونز لنظرية الحوسبة في جامعة كالیفورنیا - بیركلي والحائزة على جائزة تورنج من رابطة آلات الحوسبة حول موضوع التشفير والثقة في مجال تعلم الآلة. كما يضم برنامج الندوة العديد من الجلسات الحوارية والعروض العلمية، بالإضافة إلى استعراض بعض الدراسات حول مشاريع الأبحاث الممولة من مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار بالاعتماد على البيانات والتحليلات المرتبطة بمواضيع التغير المناخي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور هورست سايمن، مدیر مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار: "تأسس مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار بهدف معالجة المواضيع ذات الأهمية المجتمعية، ونعقد هذه الندوة الأولى انسجاماً مع طموحنا للمساهمة في معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا في وقتنا الحاضر كقضايا التغير المناخي والعلوم الصحية.

وتُقام هذه الفعالية قبل أسابيع من استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP 28)، وتشهد مشاركة مجموعة من أبرز علماء البيانات والحوسبة في العالم لمناقشة كيف يمكن لهذه التخصصات المساهمة في إيجاد حلول لأكبر تحديات التغير المناخي. وبدورها، تحظى أبحاث العلوم الصحية باهتمام واسع في مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار نظراً لارتباطها الوثيق بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المختلفة.

وقد نجحنا في تشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من قادة الفكر العالميين إلى جانب مجموعة من كبار الزملاء في مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، ونتطلع لمشاركة رؤاهم مع مجتمع البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم خلال أولى ندوات مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار".

وتمت دعوة العديد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية والدولية لحضور ندوة مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، كما يمكن للأفراد ممن يمتلكون خبرات ذات صلة التسجيل للحصول على تذاكر شخصية. وسيتم نشر المعلومات حول كيفية التسجيل وبرنامج الندوة الكامل وغيرها من التفاصيل على الموقع الإلكتروني لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار: www.adialab.ae

ومن المقرر عقد ندوة مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار بشكل سنوي، وهي جزء من التزام المختبر بتأدية دور فعال في مجتمع البيانات وعلوم الحوسبة العالمي، مما يسهم في تطوير المنظومة الرقمية في إمارة أبوظبي وزيادة فرص التعاون مع المؤسسات العالمية أو التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

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