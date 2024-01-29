محمد جمعة المشرخ: مشاركتنا تكشف مكانة الإمارة على خارطة المدن الجاذبة للاستثمار في المنطقة والعالم

شهدت الجلسات مشاركة فعّالة تجاوزت 1000 مستثمر وصاحب مشروع.

زيارة شخصيات دبلوماسية إماراتية لجناح استثمر في الشارقة

سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية مع كبرى الهيئات الاستثمارية في هونغ كونغ، منها شركة بان آسيا كابيتال، ومركز لابوان الدولي للأعمال والمالية، وغرفة التجارة العامة الصينية في هونغ كونغ، لاستكشاف وتعزيز فرص الاستثمار.

الشارقة: كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ، الفرص الاستثمارية التي تمتلكها إمارة الشارقة وما تتيحه من تسهيلات وخدمات تشكّل إحدى محفزات النمو والتبادل التجاري في المنطقة العربية والقارة الآسيوية وذلك أمام أكثر من 7000 مشارك، منهم أكثر 160 من كبار الشخصيات والخبراء الاقتصاديين، وأكثر من 120 عارضًا للمنتجات والخدمات العالمية، حيث استعرض المكتب خيارات التوسع في أسواق المنطقة أمام ممثلي 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة "استثمر في الشارقة" في المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، أحد أبرز الأحداث الاقتصادية على مستوى العالم والتي تقام في القارة الآسيوية؛ والذي عقدت فعاليات دورته الـ17 يومي 24-25 يناير الجاري، بحضور مؤثرين من المجتمع المالي والتجاري العالمي، بهدف إجراء مناقشات رائدة وتبادل الأفكار حول الاقتصاد العالمي من منظور آسيوي.

وشارك "استثمر في الشارقة" بقيادة سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، وحضور حمد الشامسي، مدير الاستثمار للترويج الإقليمي في المكتب، بجناح خاص بإمارة الشارقة في المنتدى، حيث قدّم صورة حيّة حول الإمكانات الاستثمارية للإمارة، وناقش مع صناع القرار الرئيسيين في الأسواق الآسيوية مجالات وتعزيز العلاقات، وفرص التعاون والعمل المشترك. كما عرّف المكتب زوار الجناح على القطاعات الحيوية التي تترجم رؤية الشارقة للاستثمار المستدام والشامل، مثل الثقافة والسياحة ، النقل والخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، التكنولوجيا الخضراء، رأس المال البشري والابتكار، الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والغذائية.

وشهد الجناح زيارة كل من معالي حسين بن ابراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة الشيخ سعود المعلا القنصل العام للإمارات في هونغ كونغ، حيث أكدا على أهمية مشاركة المكتب في مثل هذه المنتديات للترويج لبيئة الاستثمار في الدولة عموماً والشارقة خصوصاً، على صعيد عالمي.

تعزيز مكانة الإمارة عالمياً

وقال سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ"استثمر في الشارقة": "مشاركتنا في حدث دولي بحجم المنتدى المالي الآسيوي تمثل فرصة للمشاركة والتعرف على توجهات المستثمرين ولقاء صناع القرار، وفي المقابل تعزز مكانة الإمارة وحجم حضورها على خارطة المدن الجاذبة للاستثمار في المنطقة والعالم، حيث لمسنا اهتماماً كبيراً من المشاركين في المنتدى بخيارات الإمارة وتسهيلاتها وما تمتلكه من مزايا".

وأضاف: "تجسد هذه المشاركة قوة العلاقات التجارية والاقتصادية التي تجمع الشارقة مع هونغ كونغ ، حيث تحتضن الإمارة 47 شركة من هونغ كونغ، 14 منها تعمل على أراضي الإمارة و33 في المناطق الحرة ، كما بلغ حجم التجارة بين الشارقة وهونغ كونغ 11.8 مليون درهم."

لقاءات ومشاركات تعزز التعاون الاقتصادي

وشهدت مشاركة "استثمر في الشارقة" في المنتدى، سلسلة لقاءات مع عدد من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في هونغ كونغ، حيث التقى الوفد مع ممثلي شركة بان آسيا كابيتال " المتخصصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية، ومركز لابوان الدولي للأعمال والمالية ، الذي يقدّم للمستثمرين والشركات العالمية استشارات حول أهمية العمل في بيئة تتلاءم مع التشريعات والنظم القانونية، كما اجتمع وفد المكتب مع الدكتور جوناثان تشوي كون شوم، رئيس غرفة التجارة العامة الصينية في هونغ كونغ.

وشارك "استثمر في الشارقة" في الجلسات الرئيسية الثلاثة للمنتدى والتي ركزت على التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والاستدامة والتكنولوجيا النظيفة بالإضافة إلى الجلسات التي جمعت بين المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، وذلك بحضور أكثر من 1000 مستثمر وصاحب مشروع.

ويعد "المنتدى المالي الآسيوي" في هونغ كونغ، أحد أبرز الأحداث اقتصادية على مستوى العالم، حيث يناقش واقع ومستقبل الاقتصاد العالمي من منظور آسيوي، وبحث التوقعات الاقتصادية العالمية، والتعددية التي تقودها آسيا، وإدارة الأصول والثروات، والتأمين وإدارة المخاطر، العمل الخيري والاستثمار المؤثر.

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