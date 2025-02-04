دورة استثنائية استقطبت أكثر من 650 عارضاً وعلامة تجارية محلية وعالمية

حضور متميز للمصممين الإماراتيين بإبداعات من مشغولات الذهب والمجوهرات

الشارقة: اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة السادسة من معرض "جواهر الإمارات" الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دورة استثنائية استقطبت على مدار 5 أيام أكثر من 7 آلاف زائر بزيادة بلغت 40% مقارنة بنسخة العام الماضي وحظيت بمشاركة 160 عارضاً وأكثر من 500 علامة تجارية شملت أشهر العلامات المحلية والعالمية في الألماس والذهب والفضة والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات، إلى جانب نخبة من المصممين الإماراتيين.

وسجل المصممون الإماراتيون المشاركين ضمن منصة "صاغة الإمارات" حضوراً متألقاً حيث حرصوا على إطلاق مجموعاتهم الجديدة في المعرض وإبراز أعلى مستويات البراعة والإبداع الفني في تصاميم الذهب والمجوهرات ليبهروا الجمهور في جمالية مشغولاتهم الذهبية التراثية والمجوهرات الفريدة فيما قدمت الشركات المشاركة من دول مثل الإمارات، وقطر، والسعودية، ولبنان، وسنغافورة، وتايلاند، وروسيا، وتركيا، وباكستان، الهند، وإيطاليا، عرضاً لأحدث خطوط واتجاهات الذهب وأرقى تصاميم الساعات والألماس والأحجار الكريمة.

تجربة فريدة في عالم اللؤلؤ الطبيعي

وشكل معرض لآلئ الشارقة الذي جاء تحت مظلة منصة صاغة الإمارات بالتعاون مع شركة لآلئ السويدي إضافة نوعية للحدث، حيث قدم لزواره تجربة فريدة من نوعها إتاحة لهم الفرصة في التعرف على مجموعة من أفخم وأندر قطع اللؤلؤ الطبيعي المستخرجة من بحار إمارة الشارقة، والتي يعود تاريخ عدد منها إلى أكثر من 100 عام وأخرى إلى نحو 30 عاماً، بالإضافة إلى قطع متميزة من اللؤلؤ الفضي والذهبي التي تختلف أشكالها وأحجامها وتصف جميعها بجودة عالية وصفاء وبريق متميز، كما شهد المعرض عقد جلسة نقاشية استعرض من خلالها خبراء ومختصون تاريخ اللؤلؤ في سواحل الإمارات وارتباطه بتراث الغوص في البيئة البحرية الإماراتية، وقدموا رحلة في أعماق التاريخ لتجربة حياة والأجداد للتعرف على قصصهم مع استخراج اللؤلؤ.

مكانة رائدة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن ما شهده معرض جواهر الإمارات في نسخته السادسة من حضور لافت من الزوار ومشاركة واسعة لعدد من العارضين المحليين والدوليين ونخبة من المصممين الإماراتيين، يعكس الاهتمام المتزايد بالمعرض وتنامي مكانته على خارطة الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة المجوهرات، مؤكداً أهمية الحدث في دعم وتعزيز استدامة قطاع الذهب والمجوهرات، سواء على صعيد تمكين الشركات المحلية من الترويج لأحدث مشغولاتها وتصاميمها من الذهب والأحجار الكريمة وبالتالي تعزيز نسبة مبيعاتهم أو على صعيد إتاحة الفرصة للمصممين الإماراتيين لتنمية مهاراتهم الحرفية عبر تبادل الخبرات والتجارب مع الشركات المشاركة، إلى جانب إبراز إبداعاتهم الفريدة، التي تعكس براعتهم الفنية والاهتمام الكبير بالتراث المحلي من خلال تصاميم مجوهراتهم الذهبية والألماسية، مشيراً إلى أن معرض لآلئ الشارقة شكل إضافة مميزة للمعرض وساهم في إثراء فعالياته حيث قدم للزوار فرصة متميزة للتعرف على مجموعة من أندر قطع اللؤلؤ الطبيعي.

قطع حصرية من الذهب والمجوهرات

وحرصت الشركات والعلامات التجارية المشاركة على عرض العديد من القطع الحصرية ومجموعة من أحدث التصاميم العصرية من المجوهرات والمشغولات الذهبية، حيث قدمت مجوهرات الشعيبي مجموعة حصرية من إبداعات المصممة الإماراتية شما الحلامي، وتضمنت هذه التشكيلة قطعاً استثنائية مزجت بين الطابع التراثي الأصيل والتصاميم العصرية المبتكرة، فيما استعرضت مجوهرات جوهرة تصاميم محلية متجددة اعتمدت على إضافة أحجار كريمة وشبه كريمة وعدد من مشغولات الذهب الأبيض التي حظيت بإقبال واسع من الزوار.

وحفل الحدث على مدار 5 أيام بالعديد من المفاجآت المتميزة لزواره مثل الفوز بجوائز قيمة من الذهب والألماس إلى جانب الاستفادة من العروض الحصرية والتخفيضات الكبرى التي قدمها المشاركون على مجموعة من أحدث تصاميم الذهب والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب، واللؤلؤ والعديد من المعادن النفسية والأحجار الكريمة الأخرى.

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