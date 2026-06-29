دبي، الإمارات العربية المتحدة : اختتمت في دبي النسخة الحادية عشرة من قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء، التي استضافها فندق موفنبيك جراند البستان خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو 2026، بمشاركة أكثر من 650 من ممثلي الجهات التنظيمية، وقادة القطاعين الصحي والصيدلاني، والمتخصصين في الشؤون التنظيمية من مختلف دول الخليج والمنطقة، في تأكيد جديد على مكانة القمة كمنصة إقليمية رائدة للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل التنظيم الدوائي والرقابة الصحية.

وأقيمت القمة هذا العام تحت شعار "تشكيل مستقبل الشؤون التنظيمية: الثقة، والتكنولوجيا، والتحول"، حيث شهدت على مدار خمسة أيام برنامجاً علمياً ومعرفياً مكثفاً تناول أبرز التحولات التي تشهدها البيئة التنظيمية للقطاع الصحي والصيدلاني، وتوجهاته المستقبلية.

وانطلق الحدث يومي 22 و23 يونيو من خلال قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء، التي ناقشت أحدث المستجدات التنظيمية لدى الجهات الرقابية الوطنية، وموضوعات الاعتماد التنظيمي والتنسيق والتكامل بين الأنظمة الرقابية، وأنظمة التتبع والتعقب، والمنتجات العلاجية المتقدمة، والتحول الرقمي، والوسم الذكي، والذكاء الاصطناعي، ومستقبل تنظيم صناعة الأدوية.

وتواصلت القمّة يومي 24 و25 يونيو عبر البرنامج التدريبي الخليجي للتيقظ الدوائي، الذي تناول التطورات المرتبطة بمتطلبات التيقظ الدوائي، وتوقعات الإبلاغ عن السلامة الدوائية، وإدارة الإشارات، والاستعداد للتفتيش، وإستراتيجيات الحد من المخاطر، وتعزيز منظومات سلامة المرضى.

كما تضمنت القمّة ورشة عمل متخصصة حول التقديم الإلكتروني للملفات التقنية الدوائية (eCTD) في 25 يونيو، والتي قدمت للمشاركين تدريباً عملياً حول متطلبات وآليات التقديم الإلكتروني للملفات التنظيمية، قبل أن تختتم الفعاليات في 26 يونيو بانعقاد مؤتمر الخليج للجودة الدوائية، الذي ركز على أنظمة الجودة، وممارسات التوزيع الجيدة، والاستعداد للتفتيش، وإدارة الموردين، والتحول الرقمي، ودور القيادة في تطوير منظومات الجودة الدوائية.

وشهدت القمة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات التنظيمية والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع الصحي والدوائي من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة الكويت والأردن ومصر والعراق وعدد من الأسواق الإقليمية الأخرى، حيث أسهمت مشاركاتهم في إثراء النقاشات المتعلقة بمستقبل التحوّل التنظيمي وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة.

وقالت الدكتورة منى الموصلي، رئيسة قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء: "في ظل التطورات التي تشهدها البيئة التنظيمية، تواصل قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء أداء دورها كمنصة مهمة للحوار البنّاء بين الجهات التنظيمية والقطاع الصيدلاني. وقد عكست مناقشات هذا العام التزاماً واضحاً على مستوى المنطقة بتطوير أنظمة أكثر جاهزية للمستقبل، بما يدعم الامتثال التنظيمي، ويعزز سلامة المرضى، ويسهم في ضمان الوصول إلى منتجات صحية ودوائية عالية الجودة."

من جانبها، قالت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، الرئيس المشارك لقمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء: "أظهرت النسخة الحادية عشرة من القمة حجم التغيرات الحاصلة في المشهد التنظيمي بالمنطقة. فمن التيقظ الدوائي وأنظمة الجودة إلى التقديمات الرقمية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتطلب المرحلة المقبلة مستويات أعلى من التعاون والاستعداد والالتزام بالتحسين المستمر لضمان مواكبة المتغيرات وتعزيز كفاءة القطاع."

واختتمت قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2026 برنامجها بتأكيد مكانتها كإحدى أبرز المنصات المتخصصة في المنطقة في مجالات الشؤون التنظيمية، والتيقظ الدوائي، والجودة، والتكنولوجيا التنظيمية، بما يسهم في دعم تطور منظومة القطاع الصحي في دول الخليج.

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