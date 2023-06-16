بهدف الإطلاع على آخر التطورات والمستجدات في مجال قطاع النقل والمواصلات

الشارقة، شاركت أصول لحلول النقل، إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة في الدورة الـ 64 للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة "UITP"، التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية تحت شعار: "النقل العام.. الضوء الساطع للمدينة"، بمشاركة 1900 عضو من أكثر من 100 دولة، بهدف الإطلاع على آخر التطورات والمستجدات في مجال قطاع النقل والمواصلات وتبادل الخبرات والأفكار مع المتخصصين في هذا المجال من مختلف دول العالم.

واطلع الوفد برئاسة خالد الكندي، المدير العام بالانابة، أصول لحلول النقل، و مصطفى شلبي، مدير ادارة العمليات بالإنابة في أصول لحلول النقل، على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات البنية التحتية، وأنظمة التقنيات المختلفة في الذكاء الاصطناعي والاستدامة.

وقال خالد الكندي:" تعتبر هذه المشاركة خطوة مهمة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات لوسائل النقل العام على مستوى العالم، بما يساهم في دعم تطوير حلول النقل المستقبلية في إمارة الشارقة وتقديم نظام نقل متكامل وأحدث الابتكارات المتاحة في وقتنا الحاضر، ونحن ملتزمون بتوفير حلول نقل مستدامة وصديقة للبيئة بما يتماشى مع توجهات إمارة الشارقة الرامية للحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل لمواردها، بالإضافة إلى توفير خدمات متميزة للمستفيدين من خدمات النقل العام".

كما وتعرف الوفد على أحدث التقنيات والأساليب المتبعة في قطاع مركبات الأجرة والنقل العام، من خلال زيارات ميدانية للشركات والجهات المشاركة في المؤتمر للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بهدف تطوير منظومة مركبات الأجرة في إمارة الشارقة.

وكرم خالد الكندي على هامش المؤتمر سعادة المهندس اسماعيل البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات على هامش المؤتمر لمجهوداته وإثراء التعاون المشترك بين الجهتين.

والجدير بالذكر أن أصول لحلول النقل، إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

#بياناتشركات

- انتهى -