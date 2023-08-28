5 معارض نوعية متخصصة تنظم للمرة الأولى في إمارة الشارقة

إطلاق النسخة الأولى من معرض "الإمارات للعطور والعود"

تنظيم معارض داعمة للقطاعات الإنشائية والتجارية

سعادة العويس: تعزيز قطاع المعارض يعتبر جزءاً أساسياً من خطط التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة

سعادة المدفع: عام 2023 كان حافلاً بالنسبة لقطاع المعارض في الشارقة ونحرص على مواصلة هذا الزخم وتحقيق التنوع والشمولية في أجندة الفعاليات

أعلن مركز إكسبو الشارقة عن جاهزيته لاستضافة وتنظيم موسم حافل بالفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي ستقام خلال الربع الأخير من عام 2023 في إكسبو الشارقة والمراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، حيث تضم أجندة الفعاليات 18 معرضاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، بزيادة 63% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 11 معرضاً وفعالية، ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة واسعة من كبرى الشركات وتستقطب أعداداً كبيرة من العارضين والزوار من مختلف دول العالم، بما يرسخ مكانة إمارة الشارقة كجهة إقليمية ودولية رائدة للمعارض والمؤتمرات.

وتتضمن أبرز المعارض والأحداث التي ستنطلق أولى فعالياتها في 27 سبتمبر القادم وتختتم آخرها في الأول من يناير 2024، النسخة الـ 52 من معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، ومعرض "الخليج للطلاء"، والمعرض "الوطني للتوظيف"، ومعرض "التعليم الدولي"، ومعرض "الشارقة الدولي للكتاب"، كما تحفل أجندة إكسبو الشارقة للفترة القادمة بـ 5 فعاليات ومعارض نوعية متخصصة تنظم للمرة الأولى في إمارة الشارقة، ومن أبرزها معرض "الإمارات للعطور والعود" والتي ستقام فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2023، والمعرض التجاري المزمع تنظيمه خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2023.

نمو مستدام

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن تعزيز قطاع المعارض يعتبر جزءاً أساسياً من خطط التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، انطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والنهج التنموي لحكومة إمارة الشارقة، التي استشرفت أهمية هذه الصناعة ودعمتها كواحدة من أهم القطاعات الجاذبة والمساندة للاستثمارات الصناعية والتجارية والمحفزة لقطاع السياحة والضيافة، مؤكداً أن النمو المستدام الذي يشهده قطاع المعارض في إمارة الشارقة يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها غرفة الشارقة على صعيد تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات في الشارقة وتمكينها من تحقيق مساهمة فاعلة في دعم كافة القطاعات الاقتصادية وتنشيط الحركة السياحية وتنويع مصادر الدخل وكذلك التعريف بمنجزات الإمارة في شتى ميادين التنمية والحياة بشكل عام.

جاهزية تامة

من جهته أشار سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن عام 2023 كان حافلاً بالنسبة لقطاع المعارض والمؤتمرات في إمارة الشارقة حيث حقق نمواً غير مسبوق وعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية لقطاع المعارض وسياحة الأعمال، ولاسيما في ظل زخم الفعاليات التي شهدها إكسبو الشارقة والذي أصبح منصةً إقليمية رائدة لتنظيم واستضافة كبرى المعارض، مؤكداً حرص المركز على مواصلة هذا الزخم وتحقيق التنوع والشمولية في أجندة فعالياته خلال الربع الأخير من العام الجاري بما يضمن الارتقاء بدور صناعة المعارض في تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لإمارة الشارقة على مختلف المستويات، مؤكداً جاهزية إكسبو الشارقة لاستقبال الزوار والجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في تنظيم المعارض والتي من شأنها ضمان نجاح هذه الفعاليات وتلبية تطلعات العارضين والزوار على حد سواء.

معارض متخصصة

وتمتاز أجندة مركز إكسبو الشارقة للربع الأخير من عام 2023 بعدد من المعارض النوعية والمتخصصة والداعمة للقطاعات الإنشائية وقطاع تجارة التجزئة، ومن أبرزها المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم الذي يقام لأول مرة هذا العام بين 9 و11 أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم معرض الخليج للطلاء خلال نفس الفترة، إلى جانب عدد من المعارض والفعاليات التجارية ومن ضمنها معرض خصومات التسوق الكبير ومعرض الأثاث 360، ومعرض التصفية الشتوية المزمع تنظيمه خلال الفترة من 22 إلى 31 ديسمبر.

كما تتضمن أجندة مركز إكسبو الذيد للفترة القادمة عدداً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، من أبرزها "مهرجان الأصايل" لخدمات ومعدات الخيل والجمال والصقور، ومعرض الذيد الزراعي ومعرض التخييم والمغامرات"، ومعرض جواهر الإمارات، فيما يشهد مركز "إكسبو خورفكان تنظيم عدد من المعارض خلال الربع الأخير من عام 2023 من أبرزها "معرض العطور" و"خورفكان العقاري" و"معرض عروس الشرقية.

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