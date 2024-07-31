دبي، الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لجهودهم والتزامهم بأعلى المعايير، كرمّ معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 62 من موردي الهيئة في عدة فئات شملت الموردين الاستراتيجيين، والرئيسيين، والأساسيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الموردين الداعمين لأصحاب الهمم.

وأكد معالي الطاير حرص الهيئة على تكريم الموردين المتميزين الذين تعتبرهم شركاء النجاح والتميز، حيث أسهم التزامهم بتقديم أعلى معايير الجودة في تحقيق الهيئة للعديد من الإنجازات المرموقة التي وضعتها في مصاف المؤسسات الخدماتية الأكثر تميزاً على مستوى العالم، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للأنشطة الاستثمارية، والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً ضمن بيئة محفزة تضمن فرصاً واعدة لجميع المؤسسات المتميزة، بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وترسيخ مكانتها كبيئة الأعمال الأكثر تمكيناً للاستثمارات الوطنية والدولية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وأضاف معالي الطاير: "بتوجيهات القيادة الرشيدة، توفر دبي المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وتطوير البنية التحتية والتقنية والاستدامة لتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات، انسجاماً مع "خطة دبي الحضرية 2040" التي ترسم خريطة متكاملة تحقق التنمية العمرانية المستدامة في الإمارة. كما تستثمر دبي بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية خصوصاً للذكاء الاصطناعي وتبني تقنياته في مختلف المجالات، بما في ذلك إنشاء مراكز بحثية وتطويرية متقدمة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية وشركات التقنية العالمية، بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وزيادة سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة."

وتابع معاليه: "إيماناً منا بأن الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الهدف، نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع شركائنا، العمل على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى المعايير العالمية في التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، ونواصل تنفيذ مشاريع رائدة للطاقة النظيفة والمتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للسكان، وتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم، تعزيزاً لمكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة وكوجهة مفضلة للعيش، والعمل، وريادة الأعمال، والسياحة."

وأكد معالي الطاير أن الهيئة لا تدّخر جهداً في توفير الخدمات الرقمية التي توفّر وقت وجهد الموردين وتضمن تكافؤ الفرص وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، كما تحرص دائماً على الاستماع إلى أفكار وملاحظات جميع شركائها لتلبية متطلباتهم وتخطي توقعاتهم. كما دعا معاليه الموردين الذين تم تكريمهم إلى مواصلة التميز للإسهام في تعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة التي حققت قفزة جديدة بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية السويسري، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.

من جانبهم، أعرب الموردون عن تقديرهم لهيئة كهرباء ومياه دبي على هذا التكريم، مؤكدين حرص الهيئة على التواصل المستمر معهم للوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم، كما أثنوا على توفير الهيئة لجميع خدماتها عبر قنوات ذكية ورقمية ما يوفر وقتهم وجهدهم.

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