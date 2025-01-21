مسقط – في خطوة رائدة نحو بناء جيل من القائدات المستقبليات، يواصل برنامج القيادة النسائية الشابة "سدرة" إلهام النساء العمانيات وتمكينهن لتحقيق أحلامهن الطموحة، فقد احتفل البرنامج في نسخته الثالثة بتخريج 61 شابة عُمانية قُمن بالمشاركة من تسع محافظات مختلفة في سلطنة عمان. واستهدف البرنامج، الذي امتد على مدى ستة أشهر الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و35 عامًا، لتأهيلهن للعب دور فاعل في إيجاد حلول مستدامة لأهم القضايا الشبابية الحالية ويأتي ذلك خلاصةً للتعاون مع خبراء مرموقين وعدد من المؤسسات المحلية والعالمية.

وقد أقيم هذا الحفل في البنك الوطني العماني، تحت رعاية الشيخة أمل بنت سهيل بهوان، رئيسة مجلس إدارة البنك الوطني العماني وبحضور عدد من نساء الأعمال العمانيات، بما يعكس التأثير المتزايد للبرنامج في تعزيز القيادة والمسؤولية الاجتماعية. ويسهم سدرة في دعم دور المرأة العمانية بما يتماشى مع تحقيق رؤية عمان 2040، ويُعد منارة للجيل الجديد الذي يسعى للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة للمجتمع.

وبهذه المناسبة صرحت شذا بنت سالم المسكري، مؤسسة مبادرة لهُنّ عمان بقولها: "من الملهم حقًا أن نلمح التطور الملحوظ لجميع الشابات المشاركات في البرنامج. فقد أصبحن نساء مليئات بالحيوية، ذوات عقلية قادرة على ريادة الأعمال، وإحداث تأثير إيجابي وملموس في المجتمع. كما تمثل هذه الرحلة مثالًا رائعًا ومؤثرًا للأجيال القادمة من القيادات النسائية."

تم تطوير برنامج سدرة في نسخته الثالثة بالتعاون بين مبادرة لهنّ عمان و"أوتورد باوند عمان"، وذلك تماشيًا مع رؤية عمان 2040 بهدف تنمية الكفاءات والقدرات الوطنية الشابة وتمكينها من لعب دور أكبر في إيجاد حلول فعالة للتحديات الشبابية الراهنة. وقد تكون البرنامج من مرحلتين ديناميكيتين، حيث شهدت المرحلة الأولى رحلة استكشافية دامت لستة أيام، شملت مسيرات وتخييم في الطبيعة. وقد ساهمت هذه التجربة في تعزيز روح الفريق والمرونة لدى المشاركات، حيث بلغ إجمالي ساعات المشي والتخييم الجماعي 2160 ساعة، مما غرس فيهن مهارات عملية قيمة.

أما المرحلة الثانية فتم تصميمها لتدريب المشاركات على مدار ثلاثة أشهر، حيث خضعن لبرنامج تعليمي شامل يجمع بين التدريب النظري والعملي بشكل فردي وجماعي، وقد أثمر هذا البرنامج عن تنمية قدرات المشاركات وكسب المهارات الأساسية في مجال ريادة الأعمال، مما أتاح لهن الاستعداد لتولي أدوار قيادية في المستقبل.

وقال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، الرئيس الفخري لمؤسسة أوتوورد باوند عمان: "منذ تأسيسها، تلتزم أوتورد باوند عمان بتوفير برامج تطويرية مبتكرة تهدف إلى تمكين الشباب والشابات في سلطنة عمان. في عام 2025، يسرنا أن نحتفل بنجاح الدفعة الثالثة من برنامج القيادة للشابات العمانيات، والتي كان تركيزها الرئيس على تطوير مهارات ريادة الأعمال. إن هذا التوجه يعكس الحاجة المتزايدة إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان. نحن نؤمن بأن تمكين المرأة العمانية في مجال الأعمال سيسهم في بناء مستقبل مشرق وأكثر استدامة بإذن الله."

من الجدير بالذكر أن البرنامج ركز على التحديات الفريدة التي تواجه الشابات لخوض غمار سوق العمل من خلال التعاون مع مركز الاتحاد الدولي للكوتشينج في مسقط وشركة سلالم، حيث قدم المركز عدة جلسات للكوتشينج تتضمن توجيه وظيفي فردية وجماعية هدفت لإكساب الشابات رؤية واضحة تعينهن في شق مشوارهن العملي. بينما تعمل شركة سلالم باتباع النظام التعليمي المبتكر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على تنمية القيادات الشابة من خلال دورات تنموية شخصية عبر الانترنت وعلى مدار 12 أسبوعًا لتوسيع مداركهن التفكيرية والشخصية وكذلك العملية والرقمية.

ومن ناحية أخرى، أشارت المشاركات إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية، وأكدت أكثر من 98% منهن أن خدمة المجتمع تعتبر ركيزة أساسية من ركائز بناء الوطن، بما يعكس التزام برنامج سدرة بتحقيق رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية. وقد أسفر هذا التوجه عما يقارب من 40 مبادرة مجتمعية وأكثر من 600 ساعة تطوعية، حيث تناولت المشاركات موضوعات حيوية مثل التعليم، وتنمية المهارات، والصحة، والرفاهية، بالإضافة إلى الإشراف على البيئة وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

صرحت ملك الشيبانية، المديرة العامة للعلاقات المؤسسية والقيمة المحلية المضافة في عُمان شل على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين عُمان شل وبرنامج سدرة عمان، حيث علقت: "في عُمان شل، نؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية تطوير المواهب والإمكانات المحلية لدفع عجلة التقدم. ويعكس دعمنا لبرنامج سدرة للقيادة النسائية التزامنا بتمكين الشابات العمانيات للعب دور فعّال في تشكيل مستقبل وطننا."

وأضافت: "من خلال تزويد المشاركات بالمهارات الأساسية في القيادة والتعاون والتفكير النقدي، يساهم برنامج سدرة في تنمية جيل مستعد لإحداث التغيير والريادة. نحن فخورون بشراكتنا مع لهُنَّ عمان وآوتورد باوند عمان لتقديم هذا البرنامج الاستثنائي، الذي يؤكد على التزامنا ببناء مستقبل أكثر إشراقة واستدامة لسلطنة عمان."

حقق برنامج سدرة إنجازًا مُلفتًا بتخريج أكثر من 165 شابة عمانية على مدى ثلاث سنوات، اكتسبن خلال فترة دراستهن مهارات متنوعة وتعاونية متميزة. وقد أثبتت هؤلاء الخريجات قدرتهن على تحقيق إنجازات بارزة في مجالات مختلفة، مما يُظهر نجاح البرنامج في تطوير قائدات المستقبل. وبينما تتطلع سدرة إلى المستقبل بثقة، يظل التزامها العميق بدعم القيادات النسائية راسخًا وقويًا وتؤمن بأن تمكينهن هو مفتاح التغيير الإيجابي في المجتمع. ومع استعداد البرنامج لنسخته القادمة، فإنه يواصل توسيع آفاقه وتعزيز تأثيره في دفع عجلة التقدم والتنمية في سلطنة عمان.

برنامج سدرة

سدرة هو برنامج قيادي مبتكر يهدف إلى إعداد الشابات العمانيات لمواجهة تحديات المستقبل بثقة ومهارة، وصقل مهاراتهن من خلال اتباع منهج متعدد الأوجه يشمل الرحلات الخارجية والتدريب الشخصي والتعليم الإلكتروني المتطور. تعمل سدرة على تطوير جيل جديد من القيادات النسائية يعملن نحو قيادة التغيير الإيجابي في سلطنة عُمان والعالم.

مبادرة لهُنّ عمان

لهن عمان هي مبادرة مستقلة تأسست عام 2020، مخصصة لإبراز وتعزيز دور المرأة في المجتمع العماني. وتتمثل مهمتها في إلهام وإظهار القيمة التي تقدمها المرأة العمانية في تنمية السلطنة، وتحقيق التوازن بين المسؤوليات العائلية والمشاركة المجتمعية النشطة.

من خلال عدة برامج ومبادرات متنوعة مثل "سدرة"، و"ريالي"، و"محلها"، تؤكد لهن عمان على مساهمات النساء في النهضة المتجددة لسلطنة عمان، مع السعي لتعزيز شعور بالمسؤولية لدى النساء تجاه أنفسهن، والمجتمع، والوطن. كما تهدف المبادرة إلى دعم النساء وتعزيز مكانتهن كشركاء أساسيين في تقدم المجتمع، وتشجيع مشاركتهن الفعالة في مختلف المجالات.

أوتورد باوند عمان "Outward Bound Oman"

أوتورد باوند عُمان هي مؤسسة غير ربحية أنشئت بموجب قرار وزاري وهي جزء من مؤسسة أوتورد باوند العالمية التي بدأت عام 1941م. تساعد دورات المؤسسة على تطوير الأفراد في كافة نواحي الحياة، باستخدام صحاري وجبال عُمان. ومن خلال مساهمة القطاع الخاص، تمكنت المؤسسة من تقديم دورات خارجية مليئة بالمغامرات والتحديات زودت المشاركين بمهارات قيمة للحياة والعمل والتعليم. تعمل المؤسسة مع الشباب من داخل وخارج عُمان حيث تساعدهم على أن يصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم وفاعلين في المدرسة والكلية وبيئة العمل. وبالإضافة إلى عملها مع الشباب، فهي أيضاً تقدم برامج تدريب وتطوير مهني لعدد كبير من الشركات الرائدة في السلطنة، وكذلك دورات تدريبية متخصصة في القيادة وتطوير الفريق.

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