أكثر من ألف منتج من الأقمشة والمنسوجات عالية الجودة

الشارقة: انطلقت اليوم (الثلاثاء) في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض المنسوجات الدولي، الذي يستضيفه المركز، بمشاركة أكثر من 60 عارضاً من كبرى الشركات الهندية المتخصصة في صناعة وإنتاج المنسوجات والملابس، ونخبة من العلامات التجارية الرائدة في مجال المنسوجات.

وافتتح فعاليات المعرض سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وممثلي الجهات المنظمة والداعمة للحدث.

وعقب افتتاح المعرض الذي ينظمه اتحاد جمعية رعاية النساجين في مدينة غوجارات الهندية، بدعم من جمعية تجار المنسوجات في دبي (TEXMAS)، جال الحضور في أقسام المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى 30 نوفمبر الجاري، واطلعوا على أجنحته وما اشتملت عليه من منسوجات ومنتجات متنوعة تضم أكثر من ألف منتج من الأقمشة والمنسوجات عالية الجودة والعديد من أحدث تصاميم الأزياء والملابس وحقائب اليد والأحذية وإكسسوارات الملابس.

اهتمام بقطاع المنسوجات

وأكد سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر أن استضافة معرض المنسوجات الدولي يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على تعزيز دور صناعة المعارض في دعم كافة القطاعات التجارية والصناعية وتعزيز حركة التجارة وتوطيد علاقة الشركات المحلية مع نخبة من كبار التجار والمصنعين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث في إمارة الشارقة يستند إلى العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي تشكل نموذجاً فريداً للتعاون على خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية، واستنادا إلى هذه العلاقات القوية نسعى من خلال معرض المنسوجات الدولي إلى أن يكون حدثا للتواصل التجاري والتعرف إلى جديد قطاع المنسوجات وأن يكون مستقبلا الخيار الأول للعلامات التجارية العاملة في هذا المجال.

إضافة نوعية

من جانبه أشار سلطان شطاف، إلى أن معرض المنسوجات الدولي يشكل إضافة نوعية لسلسلة المعارض التي يستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام، مشيراً إلى أن التفاعل مع الدورة الأولى للمعرض وحجم المشاركة فيه من جانب الشركات المحلية والهندية والعلامات التجارية في مجال المنسوجات يبشر بمعرض متميز ستكون له أهميته وحضوره ضمن أجندة معارض المركز، مضيفاً: نعمل في مركز إكسبو الشارقة على أن نكون حاضنة مستدامة للمعارض والأحداث التي تثمر مكاسب للمشاركين فيها وتحقق المزيد من التعاون بين مختلف القطاعات، وتعود بالنفع على شريحة واسعة ومن الزوار والجمهور والشركات.

أحدث اتجاهات صناعة النسيج

إلى ذلك قال أشوك جاريوالا رئيس اتحاد جمعية رعاية النساجين: تعتبر ولاية غوجارات مركزاً مهماً لإنتاج المنسوجات وتجارتها، حيث تنتج ولاية غوجارات وحدها حوالي 70٪ من نسيج الدنيم في الهند، مشيراً إلى أن المعرض يشكل فرصة لمصممي الأزياء وتجار الأقمشة والمنسوجات في ولاية غوجارات لعرض منتجاتهم، واكتشاف أحدث الاتجاهات في صناعة النسيج وإقامة شراكات تجارية جديدة والحصول على منتجات عالية الجودة، فيما يتاح للجمهور حضور الجلسات التي يتم خلالها تبادل المعرفة والخبرات حول صناعة المنسوجات، وتعزيز التواصل بين المستثمرين في هذه الصناعة.

ويقدم المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 7 مساء منسوجات تستلهم التراث الغني لحرفة صناعة النسيج في ولاية غوجارات، كما يتيح المعرض للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من منسوجات الغزل والأقمشة، إلى جانب الاطلاع على الآلات المستخدمة في صناعة النسيج والملابس والإكسسوارات وما يتعلق بهذه الصناعة.

#بياناتحكومية

-انتهى-