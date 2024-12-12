



قمة "تليكوم ريفيو 2024"، تكرم "دو" تقديراً لجهودها الاستثنائية وإنجازات قياداتها التنفيذية وتُشيد بمساهمتها في تطور قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، ست جوائز مرموقة خلال قمة "تليكوم ريفيو 2024"، لقادة قطاع الاتصالات. مما يشكل إنجازاً مهماً يُبرهن على نجاح جهود الشركة وسياساتها المتميزة التي انعكست إيجابا على تطور أداء قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكرمت قمة "تليكوم ريفيو 2024"، فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط تقديراً لقيادته الاستثنائية ورؤيته الاستراتيجية، وإشادة بالإنجازات المتنوعة التي حققتها "دو" على مدار العام 2024، والتي عززت تطور قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسخت ازدهاره.

وجرى اختيار الفائزين في جوائز التميز من "تليكوم ريفيو"، وفق تقييمات دقيقة من المتخصصين في قطاع الاتصالات، وعبر إجراء تحليل مُعمق للسوق ودراسة أداء الشركات، إذ أكدت الجوائز على مدى التزام "دو" بتقديم خدمات وحلول اتصال استثنائية ومتطورة، وأشادت بجهودها الملموسة في دفع عجلة الابتكار وتمكين العملاء من مواكبة متطلبات التحول الرقمي. وتم تكريم قيادات شركة "دو" وابتكاراتها عبر عدد من الفئات المتنوعة للجوائز، إذ حصل كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو"، على جائزة تكريم القيادة، بينما فازت "دو" بجائزة أفضل مُنتج مبتكر عن خدمة "Enterprise Plus"، وهو حل متكامل يهدف إلى تمكين الشركات من خلال رفع مستوى أداء العمليات التشغيلية وزيادة الكفاءة ودعم النمو والتوسع.

كما حصلت "دو" أيضاً على جائزة أفضل مُشغل لشبكة الجيل الخامس المتقدمة في الشرق الأوسط، تأكيداً على التزامها بتعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكتها. وتسلم الجائزة سالم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو"، بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم "دو" بجائزة أفضل مُزود ومُشغل للخدمات السحابية في آسيا، تقديراً لحلولها المبتكرة التي تقود التحول الرقمي، وتسلم هذه الجائزة جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية في "دو". كما حصلت "دو" على جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية في الشرق الأوسط، حيث تسلم الجائزة عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي، في "دو".

وفي سياق حديثه عن هذا الإنجاز، صرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": أن "حصد جوائز التميز من (تليكوم ريفيو) وتكريم قيادات (دو) ومبادراتها وانجازاتها يعكس التزامنا بتقديم خدمات وحلول متميزة وفائقة الجودة لعملائنا، ومواصلة العمل على دفع عجلة الابتكار وتمكين عملائنا من الأفراد والشركات والجهات الحكومية من مواكبة متطلبات التحول الرقمي، كما يُشرفني الحصول على جائزة أفضل رئيس تنفيذي بشركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، والتي أهديها لفريق العمل المجتهد في جميع إدارات الشركة، حيث تعكس هذه الجوائز مدى التزامنا ليس فقط بدفع عجلة التقدم التكنولوجي، بل أيضاً بالمساهمة الإيجابية في خدمة مجتمعاتنا وجهودنا لحماية البيئة، وترسيخ الازدهار الذي تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتؤكد الجوائز التي حصدتها "دو" خلال حفل توزيع جوائز التميز في قمة "تليكوم ريفيو" على مكانتها القيادية الرائدة في قطاع الاتصالات، وذلك من خلال تقديم خدمات مُخصصة للعملاء من المؤسسات والأفراد، ونشر تقنيات الجيل الخامس المتطورة، وتوفير الحلول السحابية التي تواكب وتلبي احتياجات السوق. كما تُبرز الجوائز دور "دو" القيادي كمؤسسة رائدة مُبتكرة في عملية التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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